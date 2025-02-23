Путешествие в Гороховец подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории.
Начните с прогулки по старинным купеческим домам 17 века, посетите Сретенский монастырь и храм Казанской иконы.
Узнайте, почему город называют родиной Штирлица и какое отношение он имеет к выражению «у чёрта на куличках». Завершите экскурсию на Лысой горе и смотровой площадке Троице-Никольского монастыря. Откройте для себя тайны и загадки этого удивительного места
Начните с прогулки по старинным купеческим домам 17 века, посетите Сретенский монастырь и храм Казанской иконы.
Узнайте, почему город называют родиной Штирлица и какое отношение он имеет к выражению «у чёрта на куличках». Завершите экскурсию на Лысой горе и смотровой площадке Троице-Никольского монастыря. Откройте для себя тайны и загадки этого удивительного места
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные купеческие дома
- ⛪ Посещение древних монастырей
- 🗝️ Исторические загадки и факты
- 🌄 Виды с Лысой горы
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Купеческие дома 17 века
- Сретенский монастырь
- Храм Казанской иконы
- Лысая гора
- Троице-Никольский монастырь
Описание экскурсии
- Знакомство с Гороховцом я люблю начинать с прогулки по исторической центральной части города, где расположены знаменитые купеческие дома 17 века. Из 20 таких домов, сохранившихся в России, у нас их 7
- Обсудим, почему на такой маленькой территории сконцентрировано так много церквей и монастырей и какое отношение наш город имеет к выражению «у чёрта на куличках»
- Затем посетим территорию и храмы женского Сретенского монастыря, где вы сможете приложиться к святыням этой обители
- Осмотрим Храм Казанской иконы, что находится на въезде в город. Именно в него свозились различные предметы культа из близлежащих храмов при их закрытии
- Затем мы побываем на Лысой горе — в археологическом памятнике 4–5 веков до нашей эры
- Закончим знакомство с городом на смотровой площадке около Троице-Никольского монастыря — места, с которого и началась история Гороховца
Организационные детали
Половина экскурсии пройдёт пешком, вторая на вашем автомобиле или городском общественном транспорте.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Патоличева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гороховеце
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я родился и вырос в Гороховце. Сам люблю путешествовать по стране и миру, проехал от Калининграда до Камчатки и посетил 45 стран. Буду рад познакомить вас с моим городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
23 фев 2025
Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Андрея Владимировича за интереснейшую экскурсию по Гороховцу. Познавательно, нескучно, с душой, можно сказать. Чувствуется, что человек очень любит родной город, прекрасно знает его историю и готов делиться своими знаниями с нами, гостями. Однозначно рекомендую!
Ольга
9 фев 2025
Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и загадки Гороховца". Экскурсию провел Андрей, человек влюблённый в свой город. Гороховец не большой городок, основан 1168, но здесь есть где погулять и что посмотреть. Он с первых минут поражает своей красотой и уникальностью.
В
Виктория
5 янв 2025
Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!
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