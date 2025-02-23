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Путешествие в Гороховец подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории.



Начните с прогулки по старинным купеческим домам 17 века, посетите Сретенский монастырь и храм Казанской иконы.



Узнайте, почему город называют родиной Штирлица и какое отношение он имеет к выражению «у чёрта на куличках». Завершите экскурсию на Лысой горе и смотровой площадке Троице-Никольского монастыря. Откройте для себя тайны и загадки этого удивительного места

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