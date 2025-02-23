Тайны и загадки Гороховца

Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Путешествие в Гороховец подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории.

Начните с прогулки по старинным купеческим домам 17 века, посетите Сретенский монастырь и храм Казанской иконы.

Узнайте, почему город называют родиной Штирлица и какое отношение он имеет к выражению «у чёрта на куличках». Завершите экскурсию на Лысой горе и смотровой площадке Троице-Никольского монастыря. Откройте для себя тайны и загадки этого удивительного места
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные купеческие дома
  • ⛪ Посещение древних монастырей
  • 🗝️ Исторические загадки и факты
  • 🌄 Виды с Лысой горы
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
Тайны и загадки Гороховца
Тайны и загадки Гороховца
Тайны и загадки Гороховца
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Купеческие дома 17 века
  • Сретенский монастырь
  • Храм Казанской иконы
  • Лысая гора
  • Троице-Никольский монастырь

Описание экскурсии

  • Знакомство с Гороховцом я люблю начинать с прогулки по исторической центральной части города, где расположены знаменитые купеческие дома 17 века. Из 20 таких домов, сохранившихся в России, у нас их 7
  • Обсудим, почему на такой маленькой территории сконцентрировано так много церквей и монастырей и какое отношение наш город имеет к выражению «у чёрта на куличках»
  • Затем посетим территорию и храмы женского Сретенского монастыря, где вы сможете приложиться к святыням этой обители
  • Осмотрим Храм Казанской иконы, что находится на въезде в город. Именно в него свозились различные предметы культа из близлежащих храмов при их закрытии
  • Затем мы побываем на Лысой горе — в археологическом памятнике 4–5 веков до нашей эры
  • Закончим знакомство с городом на смотровой площадке около Троице-Никольского монастыря — места, с которого и началась история Гороховца

Организационные детали

Половина экскурсии пройдёт пешком, вторая на вашем автомобиле или городском общественном транспорте.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Патоличева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Ольга
23 фев 2025
Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Андрея Владимировича за интереснейшую экскурсию по Гороховцу. Познавательно, нескучно, с душой, можно сказать. Чувствуется, что человек очень любит родной город, прекрасно знает его историю и готов делиться своими знаниями с нами, гостями. Однозначно рекомендую!
Ольга
9 фев 2025
Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и загадки Гороховца". Экскурсию провел Андрей, человек влюблённый в свой город. Гороховец не большой городок, основан 1168, но здесь есть где погулять и что посмотреть. Он с первых минут поражает своей красотой и уникальностью.
Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны иДома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и
В
5 янв 2025
Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!
Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!

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