Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЗолотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
940 ₽ за человека
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТроицкая21 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Полный любви к своему городу экскурсовод. Море эмоций от Гороховца. Обязательно приедем еще
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявлена мини-группа до 10 человек,
- ООксана4 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
- ММикаела3 ноября 2025Так давно собиралась написать отзыв и наконец собралась:) Почти спустя год! Хотела выразить огромнейшую благодарность Надежде - нашему чудеснейшему экскурсоводу,
- ЮЮлия26 октября 2025Впечатления об экскурсии очень хорошие. Организация на высоте. Экскурсовод Надежда с любовью и теплотой рассказала о Гороховце. Спасибо за интересную экскурсию! Буду рекомендовать своим друзьям.
- ССветлана25 октября 2025Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда показала все интересные места и локации,заразила историей города. Обязательно вернемся в этот город еще раз,чтобы погулять по нему,прикоснуться к истории. Спасибо большое!!!
- ЕЕлена19 октября 2025Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое интересное прошлое. Спасибо прекрасной Арине из туристко-информационного центра. Мы обязательно вернемся еще раз в этот милый город.
- ММария17 октября 2025У нас гидом была Надежда. Честно, говоря, бывали и поинтереснее экскурсии от частных гидов. То ли про Гороховец особо рассказать
- ММарина14 октября 2025Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся в
- ООльга13 октября 2025Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде Леонидовне! Очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Надежда Леонидовна местный житель, с
- ЮЮлия6 октября 2025В описании экскурсии написано посещение музея, что в стоимость входит билет. По факту в музей не водили, просто прогулка по улицам
- ННаталья28 сентября 2025Прекрасный городок Гороховец! Спасибо Ольге за душевную и очень интересную экскурсию ❤️ благодаря Ольге влюбились в этот милый и тихий городок:)
- ИИрина27 сентября 2025Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и компетентный гид, она провела
- ВВера30 августа 2025Милый, провинциальный городок с уникальной историей и культурой. Купеческие палаты, уникальные деревянные дома, музеи. Клязьма и Лысая гора. В Гороховце
- ММарина27 августа 2025Интересная экскурсия. Заказала в последний момент, выбирая из одного варианта и ничего особо не ожидая. А очень понравилось, было бодро и интересно
- ВВиктория26 августа 2025Большое спасибо Надежде за чудесную прогулку по Гороховцу. Три часа пролетели незаметно под ее неторопливый и очень интересный рассказ. Надежда
- ООлег19 августа 2025С опозданием хотим поблагодарить Надежду за интересный и содержательный рассказ о замечательном Гороховце. Отдельное спасибо за сюрприз при обходе вокруг Троице-Никольского монастыря.))
Было прекрасно.
Большое Вам спасибо!
- ККухарева12 августа 2025Экскурсия проходила на автомобиле. Город небольшой, но чтобы осмотреть все достопримечательности автомобиль очень нужен. Экскурсовод, Надежда Леонидовна, очень интересно рассказывала. Если вы хотите посмотреть город, обязательно берите экскурсию. Очень рекомендую!
- ЮЮлия11 августа 2025Замечательный экскурсовод, любящий и знающий историю своего города. Нам очень понравился и рассказ и места, которые мы посетили. Город замечательный, маленький, но очень уютный и красивый!
- ААлександр10 августа 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Надежде за интересный и содержательный материал.
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Собор Благовещения Пресвятой Богородицы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гороховеце
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гороховеце
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в декабре 2025
Сейчас в Гороховеце в категории "Собор Благовещения Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 6800. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Гороховеце на 2025 год по теме «Собор Благовещения Пресвятой Богородицы», 50 ⭐ отзывов, цены от 940₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль