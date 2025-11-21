Мои заказы

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы – экскурсии в Гороховеце

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Благовещения Пресвятой Богородицы» в Гороховеце, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Золотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
940 ₽ за человека
Экскурсия-квест «За семью печатями»
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Троицкая
    21 ноября 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Прекрасная экскурсия! Полный любви к своему городу экскурсовод. Море эмоций от Гороховца. Обязательно приедем еще
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Экскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявлена мини-группа до 10 человек,
    читать дальше

    а фактически на экскурсии было человек 30. Или исправьте описание, или соблюдайте его))
    Но в целом мы рады, что в Гороховец едут туристы в большой количестве) городок того стоит, очень милый, атмосферный, уютный и необычный. Наверное, если приводить все в порядок, пропадет некий его шарм)

    мини-группа до 10 человек,
  • О
    Оксана
    4 ноября 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
  • М
    Микаела
    3 ноября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Так давно собиралась написать отзыв и наконец собралась:) Почти спустя год! Хотела выразить огромнейшую благодарность Надежде - нашему чудеснейшему экскурсоводу,
    читать дальше

    благодаря которому этот потрясающий городок Гороховец остался так крепко и глубоко в сердечке) Не только моем, но и моих двух подруг, с которыми мы были в этом теплом путешествии. Очень интересно, душевно, искренне и заботливо! Надежда, огромное спасибо, до сих пор с таким теплом вспоминаю Вас! Процветания и активной,но бережной туристической жизни этому невероятному месту, которое красиво даже в грустном ноябре!

  • Ю
    Юлия
    26 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Впечатления об экскурсии очень хорошие. Организация на высоте. Экскурсовод Надежда с любовью и теплотой рассказала о Гороховце. Спасибо за интересную экскурсию! Буду рекомендовать своим друзьям.
  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда показала все интересные места и локации,заразила историей города. Обязательно вернемся в этот город еще раз,чтобы погулять по нему,прикоснуться к истории. Спасибо большое!!!
    Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда
  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое интересное прошлое. Спасибо прекрасной Арине из туристко-информационного центра. Мы обязательно вернемся еще раз в этот милый город.
    Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    У нас гидом была Надежда. Честно, говоря, бывали и поинтереснее экскурсии от частных гидов. То ли про Гороховец особо рассказать
    читать дальше

    нечего, то ли Надежда не самый интересный рассказчик. В самом начале экскурсии случился форс-мажор - стало спускать колесо моего автомобиля. Надежда это первая заметила и вызвала знакомых шиномонтажников, которые сняли колесо и отвезли в сервис, а мы пока смогли продолжить экскурсию на авто Надежды. За это ей большое спасибо! Отделались малой кровью, как говорится. На ожидание шиномонтажника потратили минут 15. После этого Надежда начала очень торопиться, было ощущение какой-то гонки. Оказалось, она торопилась на встречу с подругами.
    В итоге закончили экскурсию на 10 минут раньше - ну и куда было так бежать? В общем по-человечески я очень благодарна Надежде. Но не могу не оставить отзыв для других относительно ее восприятия как гида. Ну это субъективно мое мнение.

  • М
    Марина
    14 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся в
    читать дальше

    этот городок, еще не тронутый Московскими ценами, Дорогими отелями и ресторанами. Древние церкви, монастыри, палаты. Природа выше всяких похвал. Спасибо за отличный день!

    Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде Леонидовне! Очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Надежда Леонидовна местный житель, с
    читать дальше

    ней мы посетили такие места, куда без нее попасть просто невозможно. Она с любовь и интересом рассказывает о городе. Захотелось вернутся в Гороховец еще раз)

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    В описании экскурсии написано посещение музея, что в стоимость входит билет. По факту в музей не водили, просто прогулка по улицам
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Прекрасный городок Гороховец! Спасибо Ольге за душевную и очень интересную экскурсию ❤️ благодаря Ольге влюбились в этот милый и тихий городок:)
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и компетентный гид, она провела
    читать дальше

    нас по маршруту, отвечала на все вопросы и сделала памятные фото. Понравилась подача материала, у нас сложилась картина происхождения города, его важных жителей и точек интереса. Спасибо за чудесный день!

    Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и
  • В
    Вера
    30 августа 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Милый, провинциальный городок с уникальной историей и культурой. Купеческие палаты, уникальные деревянные дома, музеи. Клязьма и Лысая гора. В Гороховце
    читать дальше

    есть что посмотреть, где погулять и покушать. Жаль, что музеи города работают до 17-00. Осмотреть и посетить все за 1 день практически нереально. Туристический центр в историческом центре любезно представляет карту города. Здесь же можно купить сувениры (до 17-00), заказать экскурсию. Нам повезло. Наша экскурсия была познавательной, интересной и не нудной. Конечно за 1.5 часа невозможно рассказать и показать всю историю древнего городка. Однозначно рекомендую добавить Гороховец в копилку путешествий!!

  • М
    Марина
    27 августа 2025
    Золотое узорочье Гороховца
    Интересная экскурсия. Заказала в последний момент, выбирая из одного варианта и ничего особо не ожидая. А очень понравилось, было бодро и интересно
  • В
    Виктория
    26 августа 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Большое спасибо Надежде за чудесную прогулку по Гороховцу. Три часа пролетели незаметно под ее неторопливый и очень интересный рассказ. Надежда
    читать дальше

    открыла нам самые укромные уголки этого прекрасного городка. Совершенно неожиданно для нас Гороховец оказался городом с несколькими музеями, хорошо сохранившимися домами деревянного зодчества и ухоженными монастырями. Обязательно вернемся в Гороховец и всем будем советовать Надежду для первого знакомства с городом.

  • О
    Олег
    19 августа 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    С опозданием хотим поблагодарить Надежду за интересный и содержательный рассказ о замечательном Гороховце. Отдельное спасибо за сюрприз при обходе вокруг Троице-Никольского монастыря.))
    Было прекрасно.
    Большое Вам спасибо!
  • К
    Кухарева
    12 августа 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Экскурсия проходила на автомобиле. Город небольшой, но чтобы осмотреть все достопримечательности автомобиль очень нужен. Экскурсовод, Надежда Леонидовна, очень интересно рассказывала. Если вы хотите посмотреть город, обязательно берите экскурсию. Очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Замечательный экскурсовод, любящий и знающий историю своего города. Нам очень понравился и рассказ и места, которые мы посетили. Город замечательный, маленький, но очень уютный и красивый!
    Замечательный экскурсовод, любящий и знающий историю своего города. Нам очень понравился и рассказ и места, которые
  • А
    Александр
    10 августа 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Надежде за интересный и содержательный материал.

