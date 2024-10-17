3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
«Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором»
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Гороховец - старинный город на Клязьме. Прогуляемся по «посаду», осмотрим монастыри, поднимемся на Лысую гору и переправимся в Знаменский женский монастырь
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Проследить многовековую историю города от древнейших времён до наших дней
Начало: На площади Патоличева
«Затем посетим территорию и храмы женского Сретенского монастыря, где вы сможете приложиться к святыням этой обители»
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФёдорова17 октября 2024Были на экскурсии в Гороховце в сопровождении экскурсовода Надежды. Отличная экскурсия! Даже капризы погоды не испортили впечатления. Очень много интересной
- ККирилл30 сентября 2024Огромное спасибо Надежде за прекрасную и содержательную экскурсию! Жаль только, что были ограничены по времени своего пребывания в данном месте.
- ААндрей13 сентября 2024Великолепнейшая экскурсия. Бесподобной красоты старинный городок, потрясающие виды, впечатляющие памятники архитектуры различных веков монастыри и церкви, очень интересные музеи в
- ИИгорь7 сентября 2024Это отзыв сразу по двум экскурсиям службы "Гиды в Городе": по "Обзорной экскурсии по Гороховцу с посещением Лысой горы на
- ИИлья27 августа 2024Большое спасбо Ольге Валентиновне за то, как она показала свой родной город. В маленьком городе легко пройти мимо настоящей жемчужины,
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гороховеце
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гороховеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в ноябре 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 450 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Гороховеце на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 24 ⭐ отзыва, цены от 3450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь