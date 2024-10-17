Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Гороховеца

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Гороховеце, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
На машине
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
«Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором»
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Гороховец - старинный город на Клязьме. Прогуляемся по «посаду», осмотрим монастыри, поднимемся на Лысую гору и переправимся в Знаменский женский монастырь
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Проследить многовековую историю города от древнейших времён до наших дней
Начало: На площади Патоличева
«Затем посетим территорию и храмы женского Сретенского монастыря, где вы сможете приложиться к святыням этой обители»
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
3 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фёдорова
    17 октября 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Были на экскурсии в Гороховце в сопровождении экскурсовода Надежды. Отличная экскурсия! Даже капризы погоды не испортили впечатления. Очень много интересной
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    информации, а об энергетике этих мест и не рассказать … Сразу чувствуется, что Надежда любит свой город и показала такие места локации о которых мы бы и не узнали без неё. Интересный рассказчик! Рекомендую!!!

  • К
    Кирилл
    30 сентября 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Огромное спасибо Надежде за прекрасную и содержательную экскурсию! Жаль только, что были ограничены по времени своего пребывания в данном месте.
  • А
    Андрей
    13 сентября 2024
    Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
    Великолепнейшая экскурсия. Бесподобной красоты старинный городок, потрясающие виды, впечатляющие памятники архитектуры различных веков монастыри и церкви, очень интересные музеи в
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    домах купечества,"живая" вода из родников, наивкуснейший сыр, который делают монахини в Знаменском монастыре. И неповторимый, харизматичный, профессиональный гид Ольга Николаевна, Вам отдельный низкий поклон.

  • И
    Игорь
    7 сентября 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Это отзыв сразу по двум экскурсиям службы "Гиды в Городе": по "Обзорной экскурсии по Гороховцу с посещением Лысой горы на
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    авто туристов" и "Обзорной пешеходной экскурсии по Городцу". К содержанию самих экскурсий замечаний нет, обе они были проведены на нормальном уровне, на 4, 4+. Не "пять", потому что в них не было каких-то изюминок и энтузиазма, что ли. Есть серьезное замечание к информированию: было заявлено, что по Гороховцу надо будет съездить на нашем авто только на Лысую Гору, на что я и ориентировался. Оказалось, что вся экскурсия на нашем авто. По Городцу экскурсия даже по названию - пешеходная, но оказалось, что она опять на нашем авто, кроме самой последней части - музейного квартала. Для меня это было неприятной неожиданностью: находясь в отпуске, я совсем не обязан быть готов сесть за руль в 10 часов утра. Есть и еще один момент: я считаю, что платить такие деньги за две экскурсии 2 и 3 часа с учетом того, что я должен работать водителем - перебором. На будущее решили, что сами будем сами связываться с краеведческими музеями на местах и организовывать себе экскурсии с их помощью, как уже делали в Белозерске, Сусанино, Малых Карелах и т. д., выйдет не хуже и заметно дешевле.

  • И
    Илья
    27 августа 2024
    Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
    Большое спасбо Ольге Валентиновне за то, как она показала свой родной город. В маленьком городе легко пройти мимо настоящей жемчужины,
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    её не заметив. Гид не дала это сделать. С ней мы действительно увдели настоящий Китеж. И прсторы до горизонта с Лысой горы. Дух захватывает. В Гороховец надо приезжать. Он НАСТОЯЩИЙ! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в ноябре 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 450 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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