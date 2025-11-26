У Гороховца много лиц. Заглядывая в каждое из них, мы совершим путешествие по девяти столетиям.
Добро пожаловать в небольшой уютный городок Владимирской Руси на берегу Клязьмы, где меж купеческими палатами бродит дух XVII века.
Описание экскурсииНебольшой уютный городок Владимирской Руси на берегу Клязьмы, где меж купеческими палатами бродит дух XVII века, где с нижнего и верхнего посадов из Свято-Троицкого и Свято-Сретенского монастырей через Клязьму ведёт иногда видимый, иногда невидимый мост в монастырь Свято-Знаменский. Давайте окажемся на Пужаловой горе и доберёмся до горы Лысой, узнаем, кто такие якуши да клепальщики, сфотографируемся на фоне деревянных модерновых домов Гороховца и покажем себя на набережной Клязьмы-реки! Экскурсия для любого времени года: где-то светская и в чём-то монастырская. Важная информация: При посещении храмов женщинам необходимы косынки на голову.
В 9.00 по будням
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пужалову гору
- Свято-Троицкий и Сретенский монастыри
- Уникальные купеческие дома XVII-го века и деревянные дома века XX-го в стиле модерн. Посетим музей Марфа посадница и Дом Ершова
- Прогуляемся по симпатичным улочкам уютного города и набережной Клязьмы-реки
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель или квартира в Нижнем Новгороде
Завершение: Там же
Когда и сколько длится?
Когда: В 9.00 по будням
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При посещении храмов женщинам необходимы косынки на голову
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
