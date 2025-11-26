Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы У Гороховца много лиц. Заглядывая в каждое из них, мы совершим путешествие по девяти столетиям.



Добро пожаловать в небольшой уютный городок Владимирской Руси на берегу Клязьмы, где меж купеческими палатами бродит дух XVII века.

Описание экскурсии Небольшой уютный городок Владимирской Руси на берегу Клязьмы, где меж купеческими палатами бродит дух XVII века, где с нижнего и верхнего посадов из Свято-Троицкого и Свято-Сретенского монастырей через Клязьму ведёт иногда видимый, иногда невидимый мост в монастырь Свято-Знаменский. Давайте окажемся на Пужаловой горе и доберёмся до горы Лысой, узнаем, кто такие якуши да клепальщики, сфотографируемся на фоне деревянных модерновых домов Гороховца и покажем себя на набережной Клязьмы-реки! Экскурсия для любого времени года: где-то светская и в чём-то монастырская. Важная информация: При посещении храмов женщинам необходимы косынки на голову.

