Познавательные экскурсии на природе в Гороховеце

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Гороховеце, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
«Подниметесь на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
«Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова»
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
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    поездки на машине. Оксана житель Гороховца, с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.

  • K
    Kelin.dm
    8 апреля 2024
    Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
    Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2023
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
  • В
    Вадим
    4 июня 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
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    такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору

  • Г
    Галина
    30 ноября 2022
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
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    монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.

  • Б
    Бандалюк
    22 июня 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 13 335. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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