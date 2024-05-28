читать дальше

монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.