1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
«Подниметесь на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
- KKelin.dm8 апреля 2024Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
- ВВадим4 июня 2023Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
- ГГалина30 ноября 2022Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Горы»
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