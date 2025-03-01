В центре России, в уютном городке Гороховец, вы погрузитесь в атмосферу древней Руси. Здесь можно увидеть множество храмов, купеческих палат и деревянных изб с резными наличниками. Город славится мастерами-ремесленниками и ярмарками.
На экскурсии посетите Лысую гору, Никольский мужской монастырь, Сретенский женский монастырь и Благовещенский собор. Программа включает прогулку по улицам, изучение купеческих палат и знакомство с легендами Гороховца
На экскурсии посетите Лысую гору, Никольский мужской монастырь, Сретенский женский монастырь и Благовещенский собор. Программа включает прогулку по улицам, изучение купеческих палат и знакомство с легендами Гороховца
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные купеческие палаты
- 🌄 Виды с Пужаловой горы
- ⛪ Исторические монастыри
- 🧵 Секреты ремесленников
- 📜 Легенды древнего города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Лысая гора
- Никольский мужской монастырь
- Сретенский женский монастырь
- Благовещенский собор
- Пужалова гора
Описание экскурсии
«И дивная Муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцом», — говорил художник Грабарь. Предлагаем вам оценить эту красоту своими глазами!
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет
Мы посетим Лысую гору и комплекс Никольского мужского монастыря. Полюбуемся изумительными видами на город и заклязьменские дали со смотровой площадки на Пужаловой горе. Рассмотрим купеческие палаты 17 века, Сретенский женский монастырь, Благовещенский собор и памятники деревянного зодчества.
Во время экскурсии вы:
- узнаете в чём секрет успеха гороховецких ремесленников и какой вклад они внесли в развитие страны
- увидите, в каких домах жили купеческие семьи
- представите, как жили баба Бабариха из пушкинских сказок и Настенька со своим батюшкой из «Аленького цветочка»
- изучите настоящие каменные купеческие палаты — это уникальная возможность, ведь на территории России их сохранилось не больше двадцати. В Гороховце же их семь!
- а также прикоснётесь к вечности, услышите легенды и были древнего Града Пресвятой Богородицы
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия, которая проходит на вашем автомобиле либо на такси (такси оплачивается отдельно — около 1000 ₽)
- Программа возможна для компании до 30 человек, в этом случае мы закажем автобус — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира — Организатор в Гороховеце
Провела экскурсии для 77 туристов
Команда местных профессиональных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, и уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
1 мар 2025
Спасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороны.
Марина
22 фев 2025
Благодарим экскурсовода Ирину за проведенное с нами время! У нас была группа с детьми и всех Ирина ждала,подстраивалась,отвечала на возникшие по ходу вопросы! Все было интересно и понятно! Спасибо,рекомендую обязательно
Михаил
27 янв 2025
Спасибо экскурсоводу Андрею за знакомство с городом. Захотелось приехать сюда ещё.
Ирина
7 янв 2025
Экскурсия очень атмосферная и содержательная! Было интересно, посмотрели знаковые места города.
О
Ольга
4 янв 2025
Замечательная экскурсия. Удобное место встречи с гидом-в туристском информационном центре. Продуманный маршрут с учетом погодных условий(было прохладно и шел снег). Получили также рекомендации для самостоятельных прогулок по городу.
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