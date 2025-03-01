В центре России, в уютном городке Гороховец, вы погрузитесь в атмосферу древней Руси. Здесь можно увидеть множество храмов, купеческих палат и деревянных изб с резными наличниками. Город славится мастерами-ремесленниками и ярмарками. На экскурсии посетите Лысую гору, Никольский мужской монастырь, Сретенский женский монастырь и Благовещенский собор. Программа включает прогулку по улицам, изучение купеческих палат и знакомство с легендами Гороховца

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

«И дивная Муромская архитектура, и сам Феофан поблекли перед Гороховцом», — говорил художник Грабарь. Предлагаем вам оценить эту красоту своими глазами!

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

Мы посетим Лысую гору и комплекс Никольского мужского монастыря. Полюбуемся изумительными видами на город и заклязьменские дали со смотровой площадки на Пужаловой горе. Рассмотрим купеческие палаты 17 века, Сретенский женский монастырь, Благовещенский собор и памятники деревянного зодчества.

Во время экскурсии вы:

узнаете в чём секрет успеха гороховецких ремесленников и какой вклад они внесли в развитие страны

увидите, в каких домах жили купеческие семьи

представите, как жили баба Бабариха из пушкинских сказок и Настенька со своим батюшкой из «Аленького цветочка»

изучите настоящие каменные купеческие палаты — это уникальная возможность, ведь на территории России их сохранилось не больше двадцати. В Гороховце же их семь!

а также прикоснётесь к вечности, услышите легенды и были древнего Града Пресвятой Богородицы

Организационные детали