Эта экскурсия предлагает погружение в историю Гороховца. Туристы увидят купеческие палаты XVII века и деревянные дома, украшенные резьбой. Особое внимание привлекает дом судовладельца И.А. Шорина, известный своей асимметричной архитектурой. Лысая гора подарит потрясающие виды на окрестности.
В программе также посещение Никольского и Сретенского монастырей, а также комплекса Благовещенского собора. Уникальная возможность прикоснуться к прошлому и насладиться природой
В программе также посещение Никольского и Сретенского монастырей, а также комплекса Благовещенского собора. Уникальная возможность прикоснуться к прошлому и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические здания
- 🌄 Лысая гора
- 🏡 Деревянные дома
- ⛪ Монастыри
- 🚌 Удобный транспорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Гороховца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа радует яркими красками, а исторические здания выглядят особенно впечатляюще. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Купеческие палаты
- Дом Морозова
- Дом Пришлецова
- Дом Кучина
- Дом И.А. Шорина
- Никольский монастырь
- Сретенский монастырь
- Благовещенский собор
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы увидим купеческие палаты XVII века и богато украшенные деревянной резьбой дома Морозова, Пришлецова, Кучина. Осмотрим дом судовладельца И. А. Шорина, памятник деревянного зодчества. Асимметричность здания, разновысотность его объемов создают живописную композицию. Гороховецкие плотники возвели деревянный терем необыкновенной былинной красоты. Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников. Если встать на горе и посмотреть на реку, то Заречье будет выглядеть так же, как и сто, и тысячу лет назад. Прогуляемся к Никольскому монастырю с Троицким собором. Осмотрим Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие палаты XVII века
- Дома Морозова, Пришлецова, Кучина
- Дом судовладельца И.А. Шорина
- Лысая гора
- Никольский монастырь
- Троицкий собор
- Сретенский монастырь
- Комплекс Благовещенского собора
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
С Лысой и Пужаловой гор замечательные виды на Клязьму и километров на 20 за ней леса.
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О
Прекрасный город, замечательный экскурсовод!!! Что ещё нужно, чтобы отлично прошла экскурсия?:-)) Всё прошло ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
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В
Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору
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Г
Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с
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M
Гороховец - чудесный город. Экскурсовод Надежда очень подробно рассказала об истории города и показала нам его. Замечательный город и очень милый экскурсовод. Особенно понравилось то, что Надежда запомнила наши имена и по ходу экскурсии обращалась к каждому по имени. Это - большая редкость среди экскурсоводов.
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М
Гороховец - чудесный город. Экскурсовод Надежда очень подробно рассказала об истории города и показала нам его. Замечательный город и очень милый экскурсовод. Особенно понравилось то, что Надежда запомнила наши имена и по ходу экскурсии обращалась к каждому по имени. Это - большая редкость среди экскурсоводов.
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