Что вас ждет

Мы увидим купеческие палаты XVII века и богато украшенные деревянной резьбой дома Морозова, Пришлецова, Кучина. Осмотрим дом судовладельца И. А. Шорина, памятник деревянного зодчества. Асимметричность здания, разновысотность его объемов создают живописную композицию. Гороховецкие плотники возвели деревянный терем необыкновенной былинной красоты.

Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников. Если встать на горе и посмотреть на реку, то Заречье будет выглядеть так же, как и сто, и тысячу лет назад. Прогуляемся к Никольскому монастырю с Троицким собором. Осмотрим Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора.