Посетите купеческие палаты XVII века в Гороховце: индивидуальная экскурсия
Мы увидим купеческие палаты XVII века и богато украшенные деревянной резьбой дома Морозова, Пришлецова, Кучина. Осмотрим дом судовладельца И. А. Шорина, памятник деревянного зодчества. Асимметричность здания, разновысотность его объемов создают живописную композицию. Гороховецкие плотники возвели деревянный терем необыкновенной былинной красоты. Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников. Прогуляемся к Никольскому монастырю с Троицким собором. Осмотрим Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора.
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Что вас ожидает:
- Купеческие палаты XVII века
- Дома Морозова, Пришлецова, Кучина
- Дом судовладельца И. А. Шорина
- Лысая гора
- Никольский монастырь
- Троицкий собор
- Сретенский монастырь
- Комплекс Благовещенского собора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы увидим купеческие палаты XVII века и богато украшенные деревянной резьбой дома Морозова, Пришлецова, Кучина. Осмотрим дом судовладельца И. А. Шорина, памятник деревянного зодчества. Асимметричность здания, разновысотность его объемов создают живописную композицию. Гороховецкие плотники возвели деревянный терем необыкновенной былинной красоты.
Поднимемся на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников. Если встать на горе и посмотреть на реку, то Заречье будет выглядеть так же, как и сто, и тысячу лет назад. Прогуляемся к Никольскому монастырю с Троицким собором. Осмотрим Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
4 июня 2023
Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору
Г
Галина
30 ноя 2022
Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.
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