Эта экскурсия предлагает погружение в историю Гороховца. Туристы увидят купеческие палаты XVII века и деревянные дома, украшенные резьбой. Особое внимание привлекает дом судовладельца И.А. Шорина, известный своей асимметричной архитектурой. Лысая гора подарит потрясающие виды на окрестности.



В программе также посещение Никольского и Сретенского монастырей, а также комплекса Благовещенского собора. Уникальная возможность прикоснуться к прошлому и насладиться природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гороховца - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа радует яркими красками, а исторические здания выглядят особенно впечатляюще. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым объектам.

Сейчас август — это идеальное время.