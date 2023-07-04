Из Нижнего Новгорода - в Гороховец

Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций

5
4 отзыва
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Городок на Клязьме невероятно киногеничен: здесь сохранилась почти половина белокаменных палат России до образования империи, и, кажется, что время застыло три столетия назад.

На прогулке вы откроете, как жили наши предки в эпоху домостроя, чем прославился Гороховец в период русского узорочья, и ощутите дух аутентичной старины.
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
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Описание

Что вас ожидает

Китеж наяву: Гороховец

Говорят, что в заволжских лесах в водах озера Светлояр сокрылся от нечестивого хана Батыя град Китеж — символ домонгольской, «чистой» и непоруганной Руси. И не осталось на земле уголка, где бы можно было увидеть заповедную Русь… Так считают те, кто не был в Гороховце, спрятавшемся на самой окраине Владимиро-Суздальской земли. Здесь вы перенесетесь в настоящую Русь и поймете, что недаром чудо-городок на Клязьме не раз выбирали режиссеры для съемок фильмов.

Столица белокаменных палат

Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя. Это почти половина из сохранившихся во всей России! Рассматривая готовые исторические декорации, вы узнаете, как в те времена одевались люди, что ели, что можно было купить на базаре и по какой цене; как учились, что читали, чем и на чем писали. Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова.

Эпоха русского узорочья

Я расскажу, как заснувший в начале 18 века городок пережил яркий, но кратковременный экономический ренессанс пару столетий спустя — эпоху русского узорочья. Поговорим о деревянных теремах Гороховца — подлинной русской сказке с разновеликими башенками, острыми щипцами, затейливыми балкончиками, «глухой» резьбой. И создавших все это благолепие знаменитых гороховецких плотниках — «якушах».

Дополнительные объекты

Флорищева пустынь

В программу я также могу включить соседний Свято-Успенский монастырь, основанный в эпоху расцвета Гороховца на живописной лесной речке Лух. Существующий доныне ансамбль был создан при легендарном строителе Иларионе — духовном друге царя Федора Алексеевича, будущем митрополите Суздальском. Здесь вы осознаете, что история обители — это история русского православия, русской земли с XVII века до наших дней!

Башня великого Шухова

В летний сезон рекомендую заглянуть в сосновый бор на живописном берегу Оки, к подножию шуховской башни. Самое известное творение гениального Шухова — его знаменитый гиперболоид на Шаболовке. Вы же увидите доработанный проект московской башни — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, выполненную в виде несущей сетчатой оболочки. Как устроена ажурная красавица, вы поймете на мастер-классе по изготовлению башни-гиперболоида. Дорога до Оки грунтовая. Возможно, придется пройти пешком (это около километра в одну сторону).

Отличным дополнением к основной программе также будет посещение музея «Дом Ершова», который расположен в самых солидных гороховецких палатах.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида) либо транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль — от 5000 руб., минивэн — от 8000 руб., микроавтобус — от 12 000 руб.
  • Стоимость указана за экскурсию в Гороховец. Если вас заинтересовали дополнительные объекты, цену уточняйте у гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
4 июля 2023
Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
Б
22 июня 2022
Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
Ю
7 мая 2022
Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).
Г
4 апр 2021
Экскурсиия в Гороховец прошла прекрасно. Мой гид Алексей показал себя настоящим прфессионалом и очень приятным в общении человеком. Доскональное знание истории,интересная и,вместе с тем,лёгкая подача материала,душевное общение оставляют чувство признательности и благодарности. С Алексеем у нас была ещё пешеходная экскурсия по Ниж. Новгороду и за неё гид достоин самой высокой оценки. Огромное количество нюансов-изюминок из истории города украшали и без того интересный рассказ. Теперь Ниж. Новгород всегда будет в моей душе и я с удовольствием окажусь там вновь. А всем путешественникам рекомендую побывать в этом прекрасном городе и малых исторических городах вокруг Нижнего. Ещё раз спасибо Алексею и Tripster!

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