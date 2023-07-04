Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
На прогулке вы откроете, как жили наши предки в эпоху домостроя, чем прославился Гороховец в период русского узорочья, и ощутите дух аутентичной старины.
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Описание
Что вас ожидает
Китеж наяву: Гороховец
Говорят, что в заволжских лесах в водах озера Светлояр сокрылся от нечестивого хана Батыя град Китеж — символ домонгольской, «чистой» и непоруганной Руси. И не осталось на земле уголка, где бы можно было увидеть заповедную Русь… Так считают те, кто не был в Гороховце, спрятавшемся на самой окраине Владимиро-Суздальской земли. Здесь вы перенесетесь в настоящую Русь и поймете, что недаром чудо-городок на Клязьме не раз выбирали режиссеры для съемок фильмов.
Столица белокаменных палат
Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя. Это почти половина из сохранившихся во всей России! Рассматривая готовые исторические декорации, вы узнаете, как в те времена одевались люди, что ели, что можно было купить на базаре и по какой цене; как учились, что читали, чем и на чем писали. Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова.
Эпоха русского узорочья
Я расскажу, как заснувший в начале 18 века городок пережил яркий, но кратковременный экономический ренессанс пару столетий спустя — эпоху русского узорочья. Поговорим о деревянных теремах Гороховца — подлинной русской сказке с разновеликими башенками, острыми щипцами, затейливыми балкончиками, «глухой» резьбой. И создавших все это благолепие знаменитых гороховецких плотниках — «якушах».
Дополнительные объекты
Флорищева пустынь
В программу я также могу включить соседний Свято-Успенский монастырь, основанный в эпоху расцвета Гороховца на живописной лесной речке Лух. Существующий доныне ансамбль был создан при легендарном строителе Иларионе — духовном друге царя Федора Алексеевича, будущем митрополите Суздальском. Здесь вы осознаете, что история обители — это история русского православия, русской земли с XVII века до наших дней!
Башня великого Шухова
В летний сезон рекомендую заглянуть в сосновый бор на живописном берегу Оки, к подножию шуховской башни. Самое известное творение гениального Шухова — его знаменитый гиперболоид на Шаболовке. Вы же увидите доработанный проект московской башни — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, выполненную в виде несущей сетчатой оболочки. Как устроена ажурная красавица, вы поймете на мастер-классе по изготовлению башни-гиперболоида. Дорога до Оки грунтовая. Возможно, придется пройти пешком (это около километра в одну сторону).
Отличным дополнением к основной программе также будет посещение музея «Дом Ершова», который расположен в самых солидных гороховецких палатах.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида) либо транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль — от 5000 руб., минивэн — от 8000 руб., микроавтобус — от 12 000 руб.
- Стоимость указана за экскурсию в Гороховец. Если вас заинтересовали дополнительные объекты, цену уточняйте у гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.