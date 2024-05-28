1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
«Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
«Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова»
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
- KKelin.dm8 апреля 2024Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
- ЕЕкатерина4 июля 2023Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
- ББандалюк22 июня 2022Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
- ЮЮлия7 мая 2022Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Святые места»
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