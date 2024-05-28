Религиозные экскурсии по святым местам Гороховеца

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Гороховеце, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
«Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
«Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова»
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335 за всё до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
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    поездки на машине. Оксана житель Гороховца, с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.

  • K
    Kelin.dm
    8 апреля 2024
    Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
    Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2023
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
  • Б
    Бандалюк
    22 июня 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 13 335. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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