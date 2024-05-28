читать дальше поездки на машине. Оксана житель Гороховца, с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.

Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие