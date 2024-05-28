Обзорные и познавательные экскурсии Гороховеца

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Гороховеце, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 5 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
«Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя»
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
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    поездки на машине. Оксана житель Гороховца, с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.

  • К
    Кулешова
    19 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Гороховцу
    Гид- огонь!!! Город прекрасен. Но так передать свою любовь и восхищение городом, историей, землей- редкое и ценное свойство.
  • Р
    Раиса
    7 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Гороховцу
    Гид показала интересные места в Гороховце, посмотрели источник по пути на смотровую площадку, зашли в церковь посмотреть на замечательно сохранившуюся
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    печь с изразцами, показали, где можно познакомиться с молочной монастырской продукцией. К сожалению, не посмотрели "деревянный модерн", хотя в описании программы есть.

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2023
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
  • В
    Вадим
    4 июня 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
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    такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору

  • Г
    Галина
    30 ноября 2022
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
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    монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.

  • Б
    Бандалюк
    22 июня 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2022
    Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
    Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 13 335. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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