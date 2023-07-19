Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря

Экскурсия по Гороховцу с посещением Свято-Троицкого Никольского монастыря

5
3 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Гороховец — старинный город на Клязьме.

Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке.

Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду.
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
Ближайшие даты:
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • «Посад»
  • Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри
  • Лысая гора
  • Знаменский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки.

Знаменский женский монастырь

Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке. Добраться туда непросто: летом — понтонный мост, зимой — по льду. Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду. В обители есть своя сыроварня, монахини делают очень вкусный сыр и творог. Закупаемся монастырской продукцией.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
19 июля 2023
Надежда - чудесный человек, влюблённый в свой город и делящийся этой любовью с другими. С первых минут знакомства сложилось ощущение, что мы знаем Надежду очень давно. Она показала Гороховец изнутри, открыла красоту природы и помогла прочувствовать дух старины. Особенно понравилось посещение Знаменского монастыря и знакомство с настоятельницей. Советуем отдохнуть и попить чай со свежей выпечкой в монастырском кафе. У нас остались светлые впечатления о дне, проведённым с Надеждой. Рекомендуем!
H
14 мая 2023
Ш
11 сен 2022
Все

Похожие туры из Гороховеца

Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
по согласованию с гидом
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
4 500 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Гороховеце
Все экскурсии в Гороховеце
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ