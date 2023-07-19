Что вас ждет

Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки.

Знаменский женский монастырь

Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке. Добраться туда непросто: летом — понтонный мост, зимой — по льду. Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду. В обители есть своя сыроварня, монахини делают очень вкусный сыр и творог. Закупаемся монастырской продукцией.