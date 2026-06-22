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побывали на Лысой горе с её живописными видами, посетили Знаменский монастырь, а также познакомились с уникальными памятниками гражданской архитектуры — купеческими палатами XVII века. Особенно запомнился дом Ершова, как яркий пример сохранённого архитектурного наследия.



Ольга Валентиновна — настоящий профессионал. Она интересно и увлекательно рассказывала о городе, его истории, архитектуре и людях, отвечала на все вопросы и сумела увлечь даже самых требовательных слушателей.



Экскурсия была не только познавательной, но и вдохновляющей. Гороховец — настоящий архитектурный клад, и мы рады, что смогли его открыть для себя в такой компании.



Рекомендуем всем, кто интересуется историей, архитектурой и просто любит путешествовать по красивым и атмосферным местам России.