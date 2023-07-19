Экскурсия по Гороховцу с посещением Свято-Троицкого Никольского монастыря
Гороховец — старинный город на Клязьме.
Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке.
Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду.
Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке.
Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Посад»
- Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри
- Лысая гора
- Знаменский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки.
Знаменский женский монастырь
Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке. Добраться туда непросто: летом — понтонный мост, зимой — по льду. Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду. В обители есть своя сыроварня, монахини делают очень вкусный сыр и творог. Закупаемся монастырской продукцией.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 июля 2023
Надежда - чудесный человек, влюблённый в свой город и делящийся этой любовью с другими. С первых минут знакомства сложилось ощущение, что мы знаем Надежду очень давно. Она показала Гороховец изнутри, открыла красоту природы и помогла прочувствовать дух старины. Особенно понравилось посещение Знаменского монастыря и знакомство с настоятельницей. Советуем отдохнуть и попить чай со свежей выпечкой в монастырском кафе. У нас остались светлые впечатления о дне, проведённым с Надеждой. Рекомендуем!
H
Hegrashe
14 мая 2023
Ш
Широкова
11 сен 2022
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