Гороховец — старинный город на Клязьме.
Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке.
Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду.
Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке.
Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду.
Описание экскурсииЧто вас ждет Прогуляемся по «посаду», осмотрим Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри, поднимемся на Лысую гору, с которой открывается удивительный вид на бескрайние леса, заливные луга и пойму реки. Знаменский женский монастырь Переправимся в Знаменский женский монастырь, самую древнюю обитель Гороховца, основанную в XVI веке. Добраться туда непросто: летом — понтонный мост, зимой — по льду. Осмотрим архитектурный комплекс монастыря: Знаменскую церковь, колокольню, келейный корпус, каменную ограду. В обители есть своя сыроварня, монахини делают очень вкусный сыр и творог. Закупаемся монастырской продукцией. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посад
- Свято-Троицкий Никольский и Сретенский монастыри
- Лысая гора
- Знаменский женский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Спасибо, все понравилось, очень красивый город со своей историей. Экскурсовод Надежда провела очень интересную и познавательную экскурсию.
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В
Замечательная экскурсия! Маленький городок - большая история! Древние храмы, старинные купеческие палаты и удивительной архитектуры дома! Очень интересно и познавательно!
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С
6 августа 2025 года мы коллективом архитекторов из Нижнего Новгорода посетили экскурсию в Гороховец с замечательным гидом — Ольгой Валентиновной. Поездка оставила исключительно приятные впечатления!
Маршрут был насыщенным и продуманным: мы
Маршрут был насыщенным и продуманным: мы
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С
Надежда - чудесный человек, влюблённый в свой город и делящийся этой любовью с другими. С первых минут знакомства сложилось ощущение, что мы знаем Надежду очень давно. Она показала Гороховец изнутри,
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А
Великолепнейшая экскурсия. Бесподобной красоты старинный городок, потрясающие виды, впечатляющие памятники архитектуры различных веков монастыри и церкви, очень интересные музеи в домах купечества,"живая" вода из родников, наивкуснейший сыр, который делают монахини в Знаменском монастыре. И неповторимый, харизматичный, профессиональный гид Ольга Николаевна, Вам отдельный низкий поклон.
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Л
Большое спасибо Ольге Валентиновне за увлекательную, познавательную экскурсию.
Это была беседа, был диалог-непринуждëнно, доброжелательно. Узнали много интересных фактов об истории Гороховца. Ольга Валентиновна яркий рассказчик, интересный собеседник, знающий своë дело профессионал. Экскурсия познакомила нас с прекрасным русским городом и оставила яркие впечатления.
Это была беседа, был диалог-непринуждëнно, доброжелательно. Узнали много интересных фактов об истории Гороховца. Ольга Валентиновна яркий рассказчик, интересный собеседник, знающий своë дело профессионал. Экскурсия познакомила нас с прекрасным русским городом и оставила яркие впечатления.
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