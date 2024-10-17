3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:30
10 ноя в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Вдохновиться русской стариной, полюбоваться красотой купеческих палат и услышать были и легенды
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
3 600₽ за всё до 50 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Начало: На площади Патоличева
Завтра в 08:00
10 ноя в 08:00
3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФёдорова17 октября 2024Были на экскурсии в Гороховце в сопровождении экскурсовода Надежды. Отличная экскурсия! Даже капризы погоды не испортили впечатления. Очень много интересной
- ККирилл30 сентября 2024Огромное спасибо Надежде за прекрасную и содержательную экскурсию! Жаль только, что были ограничены по времени своего пребывания в данном месте.
- ИИгорь7 сентября 2024Это отзыв сразу по двум экскурсиям службы "Гиды в Городе": по "Обзорной экскурсии по Гороховцу с посещением Лысой горы на
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Для школьников»
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