Отправляйтесь в древнее село Галанчож, чтобы исследовать его крепостные стены и природную арку, а также побывать на озере «галайн-ам», услышать историю его возникновения и полюбоваться вершинами гор.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Незабываемый маршрут к древнему Галанчожу, колыбели чеченского народа. Эта экскурсия не оставит равнодушными даже самых искушённых путешественников. Мы посетим древние селения, увидим современную крепость, построенную известным меценатом Ш. Якубовым, остановимся у галанчожской природной арки, являющейся памятником природы. Узнаем о трагедии, случившейся в селении Хайбах. Посетим жемчужину галанчожского района — озеро «галайн-ам», узнаем мистическую легенду его возникновения. Увидим войско, превратившееся в камни из-за прекрасной девушки. Остановимся на нескольких прекрасных смотровых площадках и насладимся видом величественных гор!
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галанчожская природная арка
- Крепость Шамсуддина
- Окаменевшее войско
- Селения Хайбах и Ака-Бас
- Озеро «галайн-ам»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, по месту нахождения гостей
Завершение: По месту нахождения гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1500 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
