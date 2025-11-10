Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в древнее село Галанчож, чтобы исследовать его крепостные стены и природную арку, а также побывать на озере «галайн-ам», услышать историю его возникновения и полюбоваться вершинами гор.

Описание экскурсии Что вас ждёт? Незабываемый маршрут к древнему Галанчожу, колыбели чеченского народа. Эта экскурсия не оставит равнодушными даже самых искушённых путешественников. Мы посетим древние селения, увидим современную крепость, построенную известным меценатом Ш. Якубовым, остановимся у галанчожской природной арки, являющейся памятником природы. Узнаем о трагедии, случившейся в селении Хайбах. Посетим жемчужину галанчожского района — озеро «галайн-ам», узнаем мистическую легенду его возникновения. Увидим войско, превратившееся в камни из-за прекрасной девушки. Остановимся на нескольких прекрасных смотровых площадках и насладимся видом величественных гор!

