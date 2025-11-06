Аргунское ущелье — одно из самых протяжённых и красивых на Кавказе. Свидетель многих сражений и битв, хранитель истории чеченского народа. Вы узнаете о судьбах людей и целых поколений, которые не оставят вас равнодушными. А ещё поговорим о внутреннем устройстве общества в Чечне и его отличиях от народов других регионов.
Описание экскурсии
- Ханкальское ущелье
- Волчьи ворота
- Стела у родника
- Бывшая крепость Шатой
- Нихолойские водопады
- Ушкалойские башни-близнецы
- Музей Пхакоч
- Смотровая площадка на Аргунское ущелье
Вы узнаете:
- о том, как чеченцы строили сигнальные и оборонительные башни в труднодоступных местах
- о сражениях, которые проходили в Аргунском ущелье в разные эпохи
- нашествии монголов и хромого Тамерлана
- взятии Шатоя генералом Вильяминовым в 1858 году
- трагических событиях гибели псковских десантников
- быте, обычаях и свадебных традициях вайнахов
- особенностях воспитания в чеченских семьях
- внутреннем устройстве общества
- истории Чечни от древности до современности
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Hyundai Grand Starex или Toyota Camry
- Дорога в одну сторону занимает 4–5 часов
- Питание не входит в стоимость. По желанию остановимся в кафе в Шатое, средний чек — 600–700 ₽ за чел.
- Дополнительно оплачивается вход на водопад — 200 ₽ за чел. и в музей Пхакоч — 200 ₽ за чел.
- Иногда вместо меня экскурсию проводит мой сын
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 08:00 и 23:15, в среду в 09:00 и 23:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 23:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Igor
6 ноя 2025
С прекрасными горами Кавказа, с чистейшими озерами, с великолепным мечетями, с многострадальной историей Чечни в течение недели знакомил нас опытнейший экскурсовод Аслан. Гордый чеченец с болью и страданием, с восторгом
Ф
Федор
19 окт 2025
Аслан блестяще знает историю Чечни, её культуру, особенности, традиции, а также реальную жизнь в республике. Подробно и объёмно отвечает на все вопросы. Показывает лучшие локации и даёт достаточно времени для прогулок. Вобщем всё - супер!!! 👍👍👍
Всем, кому интересна Чечня, однозначно рекомендую! Экскурсия - просто огонь! 🔥🔥🔥
