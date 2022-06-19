Кавказский антидепрессант

Да, Да! Этот тур именно «антидепрессант»

5
3 отзыва
Да, Да! Этот тур именно "антидепрессант".

Прочь все заботы, тревоги и ежедневная рутина! За 5 дней нашего путешествия мы увидим самые знаковые места Чечни и Дагестана. Мы проделаем путь начиная с мегаполиса в Грозном, заканчивая заброшенными, горными аулами Дагестана.

Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь пролодолжится в загадочном и контрастном Дагестане.

Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках, а 14 являются официальными.

Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища, вкусная национальна еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Кавказский антидепрессант
Ближайшие даты:
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
27
июл
3
авг
10
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидите одни из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Вам откроются незабываемые виды, не оставившие никого равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный

Встреча в аэропорту г. Грозный.

Заселение в отель.

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу:

Музей Ахмат-Хаджи Кадырова — самая монументальная достопримечательность Грозного. 

Памятник, появившийся в сердце республики не так давно, посвящен как победе в Великой Отечественной войне, так и первому президенту Чеченской Республики.

Мечеть "Сердце Чечни" — одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный-Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. 

Общая площадь комплекса — 4,5 га. 

Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. 

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. 

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. 

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

17:30 Ужин.

18:30 Выезд в г. Аргун.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека — "Сердце Матери". 

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. 

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. 

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Посещение Мечети "Гордость мусульман" — крупнейшая мечеть Европы. 

Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

22:00 Возвращение в отель.

2 день

Миатлинская ГЭС. с. Старое Зубутли. Главрыба

Завтрак.

Выезд на Сулакский Каньон.

Релакс  пешие прогулки по Каньону.

с. Старое Зубутли. 

Когда-то Зубутли было крупным селом с самым большим в Казбековском районе колхозом. 

Жители занимались террасным земледелием, выращивали орехи, айву, разводили скот. 

Привычная жизнь рухнула в одночасье, причем рухнула в прямом смысле слова. 14 мая 1970 года серия мощных подземных толчков силой в 9 баллов сотрясла Дагестан.

Миатлинская ГЭС — третья ступень Сулакского каскада ГЭС расположена около селения Миатли в Кизилюртовском районе Республики Дагестан на реке Сулак в 15 км ниже Чиркейской ГЭС и в 13 км выше Чирюртской ГЭС.

Чиркейское водохранилище. Водохранилище расположено в гористой местности, поблизости нет крупных городов, поэтому оно прекрасно подойдет туристам, любящим отдыхать «дикарями», вдали от цивилизации.

Экотуркомплекс «Главрыба». Вы получите массу позитивных эмоций, заряд бодрости, отведаете свежей форели и шашлык! Любители активного отдыха могут сплавиться на байдарках по реке Сулак или покататься на гидроциклах.

Обед.

Катание на катетерах.

Выезд с Каньона на смотровую площадку в Дубки Форелевое хозяйство.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.

3 день

Гимринский тоннель. Село призрак Гамсутль

Завтрак.

Выезд из Сулакского каньона.

Гимринский тоннель (самый длинный тоннель России 4403 метра). 

Самый  длинный на территории России. 

Расположен он в Дагестане и соединяет село Гимры и город Буйнакск.

Гимринская башня. 

Недалеко от села Гимры находится суровая оборонительная башня, которая известна как Гимринская башня. 

Она была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г.

Ирганайское водохранилище. 

Это одно из самых красивых мест в Дагестане, представленное живописными пейзажами, изумрудной водной гладью с отражающимися в ней величественными черными скалами.

Село призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб. 

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает. 

Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Древнее село Чох. 

Одно из самых древних на территории Северного Кавказа. 

Здесь когда-то была стоянка неолита. 

Обед.

Салтинский водопад. Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз. 

Виды здесь и правда чудесные!

Переезд в Хунзах.

Ужин.

Ночевка в гостевом доме.

4 день

Водопады Тобот  и Итляр-тляр. Озеро Мочох

Завтрак в селе Хунзах.

Водопады Тобот  и Итляр-тляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Каменная чаша. 

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Озеро Мочох - горное озеро обвально-запрудного типа на реке Мочохтлар в бассейне Андийского Койсу. 

Часто также употребляется название Мочохское озеро.

Обед с видом на Озеро.

Катание на катамаранах.

Экстрим парк Матлас. 

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор.

Переезд в село Гоор.

Ужин.

Заселение в гостевой дом.

5 день

Гоор. Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоор — один из самых живописных аулов в стране синих гор. 

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля. 

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. 

Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках. 

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес»

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

Выезд в Аэропорт.

Проживание

Тур предполагает размещение в гостевых домах в городах Чалда, Хунзах, Гуниб, Сулак с размещением от 2 до 5 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа или ж/д билет до г. Грозный/Махачкала и обратно
  • Катание на катере — 4000 руб.
  • Прыжки с тарзанки — 4500-5000 руб.
  • Зип-лайн — 1000 руб.
  • Сап прогулка — 1000 руб. /час
  • Конные прогулки
  • Рафтинг
  • Парапланинг — 6000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 июня 2022
Спасибо. Все было хорошо.
С
19 ноя 2021
Яркий, насыщенный тур. Красивейшие места, которые не оставят никого равнодушным. Истинное кавказское гостеприимство! Однозначно рекомендую к посещению!
Н
18 апр 2022
Открыла для себя невероятной красоты горную Ингушетию! Вид из окна отеля Армхи потрясающе прекрасен! Йога с видом на горы на открытом воздухе - это лучшая йога! В тур включена отличная экскурсионная программа. Мечтаю вернуться!

Похожие туры в Грозном

Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
2 отзыва
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на Галанчожское озеро - красивейший водоём, располагающийся
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на Цой-Педе «Город мёртвых»
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
1 отзыв
Джип-тур на Цой-Педе «Город мёртвых»
Джип-тур на Цой-Педе - погребальное сооружение в верховьях Малхистинского ущелья. Один из крупнейших средневековых
10 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
11 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
Нет отзывов
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Во время джип-тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь Северного Кавказа
15 000 за всё до 4 чел.
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен. В разные периоды времени она носила разное
11 400 за всё до 2 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
4.9
15 отзывов
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
9 500 за всё до 3 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
13 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
5 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
от 4100036 900 за всё до 2 чел.
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
3400030 600 за 1 человека
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
3 отзыва
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
Мы проедем по одному из отрезков великого «Шелкового пути»
8 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ