1 день

Встреча группы. Экскурсия по городу Грозный

Встреча в аэропорту г. Грозный.

Заселение в отель.

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу:

Музей Ахмат-Хаджи Кадырова — самая монументальная достопримечательность Грозного.

Памятник, появившийся в сердце республики не так давно, посвящен как победе в Великой Отечественной войне, так и первому президенту Чеченской Республики.

Мечеть "Сердце Чечни" — одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный-Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.

Общая площадь комплекса — 4,5 га.

Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров.

В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов.

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины.

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто.

17:30 Ужин.

18:30 Выезд в г. Аргун.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека — "Сердце Матери".

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего.

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Посещение Мечети "Гордость мусульман" — крупнейшая мечеть Европы.

Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

22:00 Возвращение в отель.