Авторские 5-дневные туры в Грозный

Найдено 12 туров в категории «5-дневные туры» в Грозном, цены от 28 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказский антидепрессант
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказский антидепрессант
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
59 900 за человека
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 48 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600 за человека
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Чеченская Республика, Грозный
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 41 900 за человека
Зимний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
58 500 за человека
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
Новогодний активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700 за человека
Рождественский активный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 29 700 за человека
Рождественский тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
2 янв в 10:00
от 28 200 за человека
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
58 500 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Кавказский антидепрессант
  2. В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
  3. Знакомство с Чеченской Республикой
  4. Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
  5. Зимний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "5-дневные туры" можно забронировать 12 авторских туров от 28 200 до 63 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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