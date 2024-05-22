А Анастасия Рождественский активный тур по Кавказу Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Н Надежда В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню Организовано всё чётко. Никаких накладок.

О Ольга Рождественский активный тур по Кавказу Все было организовано отлично!

Е Екатерина Кавказский антидепрессант Все прошло гладко.

С Снежана В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌

М Мария Кавказский антидепрессант Принимающая сторона - оцениваю работу данного оператора на "отлично", очень довольна.

Е Елена Знакомство с Чеченской Республикой Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

А Алана Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.

Н Наталия Рождественский тур по Кавказу Тур понравился. Но тяжело, когда каждый день экскурсии по 12-14 часов. Длительность таких экскурсий можно сократить.