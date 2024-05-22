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Авторский тур
5 дней
Кавказский антидепрессант
Начало: Россия, Чеченская Республика, Грозный
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две республики. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Чеченская Республика, Грозный
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 41 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
1 ноя в 10:00
13 дек в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
20 сен в 10:00
18 окт в 10:00
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний активный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский активный тур по Кавказу
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
2 янв в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Начало: Чеченская Республика, Грозный
58 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все прошло гладко.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ММария1 мая 2024Принимающая сторона - оцениваю работу данного оператора на "отлично", очень довольна.
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ННаталия19 января 2024Тур понравился. Но тяжело, когда каждый день экскурсии по 12-14 часов. Длительность таких экскурсий можно сократить.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «5-дневные туры»
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