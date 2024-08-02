2 день

Высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. Оно расположено на высоте 1869 м над уровнем моря. Береговая линия составляет 10 км, глубина — 76 метров, общая площадь водной глади — 4 кв. км. Озеро находится на территории сразу двух республик. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.

Обед в кафе в пути (самостоятельно).

Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря). После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте. Далее ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского — известного Абрека.

Далее вы посетите руины древнего селения «Хой», где вы увидите шестиэтажную боевую башни, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман». Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити». Четыре минарета возвышаются на 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек. Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Возвращение в Грозный. Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).