Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Грозному!
Грозный — это город с богатой историей и удивительной архитектурой. Мы приглашаем вас на обзорную экскурсию, которая подарит вам уникальную возможность узнать больше о культуре и традициях данного региона.
Наши остановки
- Храм Архангела Михаила: Этот величественный храм стал символом духовности и культурного наследия.
- Цветочный парк: Чудесное место, где природа и искусство соединяются, создавая атмосферу спокойствия и гармонии.
- Грозный-Сити: С вершины этого современного здания открывается потрясающий вид на город и его окрестности.
- Мечеть "Сердце Чечни": Один из крупнейших культовых сооружений, символизирующий единство и духовность народа.
- Центральная площадь: Исторический центр города, привлекательный как для жителей, так и для гостей.
- Мемориальный комплекс им. А-Х. Кадырова: Уважительное место памяти, где можно узнать о значимых событиях в жизни региона.
Впечатления и новые знания
Каждая остановка нашей экскурсии подарит вам уникальный опыт и новые знания. Мы будем рады поделиться с вами интересными фактами и историями, которые сделали Грозный таким, каким он является сегодня.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность узнать больше о Грозном и его достопримечательностях. Мы ждём вас на этой увлекательной экскурсии!
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнем наше путешествие с посещения Православного храма Архангела Михаила
- Где вы сможете почувствовать дух нашей истории и культуры. Затем мы отправимся в летний цветочный парк
- Где вы сможете насладиться природной красотой нашего города. Далее нас ждет знакомство с современным Грозным в комплексе высотных зданий Грозный-Сити. С смотровой площадки одного из этих зданий открывается потрясающий вид на город. Мы продолжим нашу поездку с посещением соборной мечети «Сердце Чечни»
- Где вы сможете ощутить глубокую духовность нашего народа. Затем мы прогуляемся по центральной площади Грозного и посетим Мемориальный комплекс славы им. А-Х. Кадырова. Присоединяйтесь к нашей экскурсии
- Чтобы узнать Грозный с новой стороны
Что включено
- В стоимость входит услуги гида
Что не входит в цену
- На месте дополнительно оплачиваются: билет на смотровую площадку - 200 руб. с человека билет в Мемориальный комплекс Славы ИМ.А.А. Кадырова - 200 руб. с человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Кадырова, 38, Грозный, Чеченская Респ
Завершение: Ул. Маяковского, 9 В, Грозный, Чеченская Респ
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
