1 день

Карачаево-Черкесия / Ставропольский край

Встреча гостей в аэропорту Кавказских Минеральных Вод до 12:45.

Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые Водопады.

Обед. Включен в стоимость тура.

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Медовыми водопады названы по легенде.

Некогда у водопадов обитала огромная колония диких пчел.

Меда было такое количество, что в жаркие летние дни он плавился и тягуче стекал из сот под ледяные струи воды.

И тогда вода становилась сладкой на вкус.

Свободное время, покупка сувениров.

Трансфер 25 км в Кисловодск.

Посадка в автобусы. Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск уже два столетия пользуются неизменной популярностью как всероссийские бальнеологические здравницы.

Здесь из-под земли бьют сотни различных по составу источниковтермальной воды.

Ее пьют, в ней купаются и принимают ванны.

Воды и грязи эффективно помогают от многих заболеваний.

Поэтому в крае построены многочисленные санатории, в том числе и государственные.

Для лечения и профилактики приезжайте на воды минимум на 7-10 дней.

Ознакомительная экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.

Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.

Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой. Бассейны на открытом воздухе.

Купание – наслаждение, полезное для оздоровления организма.

Тело и душа мгновенно сбрасывают все заботы, радует каждое мгновение жизни!

Мгновенный эффект длится сутки после купания.

Общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания – не более 15 минут.

Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.

Входной билет в Суворовские ванны не включен в стоимость тура.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю.

Размещение в отеле.

Ужин – не включен в стоимость.

Рекомендуем ужинать в ресторане отеля.