Кезеной-Ам. Жемчужина Кавказа

Мы отправимся через города Аргун и Шали к высокогорному озеру Кезеной Ам, которое часто называют жемчужиной Северного Кавказа. Посетим село стражников из средневековья, село Хой. На обратном пути в городе Шали посетим мечеть Гордость Мусульман и в городе Аргун мечеть Сердце Матери.

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Кезеной Ам
  • Село стражников Хой
  • Девичья коса и памятник Абрека Зелимхана
  • Мечеть Гордость Мусульман
  • Мечеть Сердце Матери
Что включено
  • Услуги гида, транспорт и улыбка
Что не входит в цену
  • Билеты, обед, напитки и т.д.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

