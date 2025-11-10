Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Мы отправимся через города Аргун и Шали к высокогорному озеру Кезеной Ам, которое часто называют жемчужиной Северного Кавказа. Посетим село стражников из средневековья, село Хой. На обратном пути в городе Шали посетим мечеть Гордость Мусульман и в городе Аргун мечеть Сердце Матери.

