Описание экскурсииМы отправимся через города Аргун и Шали к высокогорному озеру Кезеной Ам, которое часто называют жемчужиной Северного Кавказа. Посетим село стражников из средневековья, село Хой. На обратном пути в городе Шали посетим мечеть Гордость Мусульман и в городе Аргун мечеть Сердце Матери.
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кезеной Ам
- Село стражников Хой
- Девичья коса и памятник Абрека Зелимхана
- Мечеть Гордость Мусульман
- Мечеть Сердце Матери
Что включено
- Услуги гида, транспорт и улыбка
Что не входит в цену
- Билеты, обед, напитки и т.д.
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
