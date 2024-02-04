Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Групповая экскурсия в Грозном

Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа

Цель нашего путешествия — высокогорное озеро Кезеной-Ам.

Оно расположено в головокружительно красивом месте — в окружении альпийских лугов и заснеженных горных вершин.

По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Ближайшие даты:
4
фев
5
фев
6
фев
7
фев
8
фев
9
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10
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Великолепное высокогорное озеро Кезеной-Ам — одно из самых красивых на Кавказе!
  • Обед в кафе у озера: вы сможете попробовать блюда национальной кухни
  • Прогулка по древнему селению стражников Хой, где сохранились боевые и жилые башни, старинные мечети и сакли — традиционные жилища горцев
  • Родник «Девичья коса», рядом с которым воздвигнут памятник чеченскому Робин Гуду — Зелимхану Харачоевскому
  • Перевал Харами и серпантинная дорога с фото-остановками в живописных местах
  • Самая большая мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада — «Гордость мусульман», которая находится в Шали
  • Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек в городе Аргун

Вы узнаете:

  • Почему город называют Грозный, а родник — «Девичья коса»
  • Какая легенда ходит об озере Кезеной-Ам
  • Как в Чечне появился свой Робин Гуд
  • Как возникло селение стражников Хой и как оно превратилось в город-музей
  • Чем примечательна архитектура мечетей в Шали и Аргуне

Также я расскажу об истории чеченского народа, традициях, культуре и обычаях.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер и услуги гида
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla или Toyota Camry
  • Отдельно оплачиваются билеты в город-музей Хой — 100 руб. /чел. и обед (по желанию). Также вы можете взять воду и перекус с собой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Грозном
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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