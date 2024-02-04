Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Цель нашего путешествия — высокогорное озеро Кезеной-Ам.
Оно расположено в головокружительно красивом месте — в окружении альпийских лугов и заснеженных горных вершин.
По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду.
Оно расположено в головокружительно красивом месте — в окружении альпийских лугов и заснеженных горных вершин.
По пути к нему посетим и другие примечательные локации Северного Кавказа: города Шали и Аргун с необыкновенными мечетями, селение стражников Хой, водопад «Девичьи слёзы» и памятник чеченскому Робин Гуду.
Ближайшие даты:
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
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8
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Великолепное высокогорное озеро Кезеной-Ам — одно из самых красивых на Кавказе!
- Обед в кафе у озера: вы сможете попробовать блюда национальной кухни
- Прогулка по древнему селению стражников Хой, где сохранились боевые и жилые башни, старинные мечети и сакли — традиционные жилища горцев
- Родник «Девичья коса», рядом с которым воздвигнут памятник чеченскому Робин Гуду — Зелимхану Харачоевскому
- Перевал Харами и серпантинная дорога с фото-остановками в живописных местах
- Самая большая мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада — «Гордость мусульман», которая находится в Шали
- Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек в городе Аргун
Вы узнаете:
- Почему город называют Грозный, а родник — «Девичья коса»
- Какая легенда ходит об озере Кезеной-Ам
- Как в Чечне появился свой Робин Гуд
- Как возникло селение стражников Хой и как оно превратилось в город-музей
- Чем примечательна архитектура мечетей в Шали и Аргуне
Также я расскажу об истории чеченского народа, традициях, культуре и обычаях.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер и услуги гида
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris, Toyota Corolla или Toyota Camry
- Отдельно оплачиваются билеты в город-музей Хой — 100 руб. /чел. и обед (по желанию). Также вы можете взять воду и перекус с собой
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Грозном
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 56 туристов
Всем привет! Меня зовут Ахмед, я живу в Грозном и представляю дружную команду гидов. Мы расскажем вам историю Чеченской Республики, покажем самые красивые места, поделимся местными традициями и обычаями. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании!
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