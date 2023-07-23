Целью нашего путешествия станет озеро Кезеной-Ам — самое большое и одно из самых красивых на Кавказе.
В пути вы увидите множество головокружительно красивых мест: Веденское ущелье, альпийские луга и заснеженные горные хребты.
Затем поедем в селение Хой с сохранившимися боевыми и жилыми башнями, старинными мечетями и саклями — традиционными жилищами горцев.
Город Шали, где увидим самую большую мечеть Европы, и город Аргун, где перед вами предстанет единственная в стране мечеть в стиле хай-тек.
В пути вы увидите множество головокружительно красивых мест: Веденское ущелье, альпийские луга и заснеженные горные хребты.
Затем поедем в селение Хой с сохранившимися боевыми и жилыми башнями, старинными мечетями и саклями — традиционными жилищами горцев.
Город Шали, где увидим самую большую мечеть Европы, и город Аргун, где перед вами предстанет единственная в стране мечеть в стиле хай-тек.
Ближайшие даты:
8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Великолепное высокогорное озеро Кезеной - Ам
- Прогулка по древнему селению стражников Хой
- Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях)
- Легенда о чеченском Робин Гуде - Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника "Девичья коса"
- Выше гор: перевал "Харами"
- (серпантинная дорога) остановка в самый красивых и пейзажных местах
- Самая большая мечеть в Европе - мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) - Гордость мусульман.
- Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Великолепное высокогорное озеро Кезеной-Ам.
- Прогулка по древнему селению стражников Хой.
- Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях).
- Легенда о чеченском Робин Гуде — Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника «Девичья коса».
- Выше гор: перевал «Харами».
- Серпантинная дорога с остановками в самый красивых и пейзажных местах.
- Самая большая мечеть в Европе — мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) — Гордость мусульман.
- Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида до окончания экскурсии
- Что не входит
- Обед и напитки
- Билет в музей Хой — 100 руб. с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберу из отеляЗавершение: Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Inga_ast
23 июля 2023
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