Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой

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Целью нашего путешествия станет озеро Кезеной-Ам — самое большое и одно из самых красивых на Кавказе.

В пути вы увидите множество головокружительно красивых мест: Веденское ущелье, альпийские луга и заснеженные горные хребты.

Затем поедем в селение Хой с сохранившимися боевыми и жилыми башнями, старинными мечетями и саклями — традиционными жилищами горцев.

Город Шали, где увидим самую большую мечеть Европы, и город Аргун, где перед вами предстанет единственная в стране мечеть в стиле хай-тек.
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
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Что вас ожидает:

  • Великолепное высокогорное озеро Кезеной - Ам
  • Прогулка по древнему селению стражников Хой
  • Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях)
  • Легенда о чеченском Робин Гуде - Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника "Девичья коса"
  • Выше гор: перевал "Харами"
  • (серпантинная дорога) остановка в самый красивых и пейзажных местах
  • Самая большая мечеть в Европе - мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) - Гордость мусульман.
  • Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Великолепное высокогорное озеро Кезеной-Ам.
  • Прогулка по древнему селению стражников Хой.
  • Свободное время (обед в кафе у озера, зиплайн, катание на лодках, лошадях).
  • Легенда о чеченском Робин Гуде — Зелимхане Харачоевском. Памятник, воздвигнутый ему у родника «Девичья коса».
  • Выше гор: перевал «Харами».
  • Серпантинная дорога с остановками в самый красивых и пейзажных местах.
  • Самая большая мечеть в Европе — мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) — Гордость мусульман.
  • Единственная мечеть в России в ультрасовременном стиле хай-тек.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида до окончания экскурсии
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Билет в музей Хой — 100 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: заберу из отеля
Завершение: Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 июля 2023

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