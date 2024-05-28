Аргун Шали – экскурсии в Грозном

Найдено 15 экскурсий в категории «Аргун Шали» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Великолепные Мечети гг. Грозный-Аргун-Шали: Комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экспресс по Чеченской республике
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сказочная Чечня за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за один день
    Очень понравился экскурсовод Сулумбек, который всю экскурсию не давал нам соскучиться. Рассказал об истории, нравах и жизни чеченского народа раньше и сейчас. Несмотря на непогоду провел полноценную экскурсию и помог женщине, которую укачало. Спасибо большое!
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за один день
    Экскурсия очень понравилась! Молодой ученый Руслан (гид) рассказал о своих исследованиях и выводах, охотно отвечал на вопросы, был тактичен и вежлив. Рекомендую!
  • Л
    Лиля
    14 мая 2024
    Ослепительные огни вечерней Чечни
    Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
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    Экскурсию через Спутник оформили примерно за час, сервис на высоте. Мы побывали в трех основных мечетях Чечни, узнали о традициях и национальных особенностях народа Чечни. Спасибо Спутнику, Вы лучшие, убеждаемся не в первом городе.

  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
    Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
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    под впечатление, потрясающие мечети в г. Аргун и г. Шали, захватывает от их величества! По дороге до озера Казеной-Ам был сильный туман, жаль не видно было всей красоты гор, но озеро предстало во всей красе, там же пообедали национальной кухней, очень вкусно, особенно понравились национальные лепёшки хинглаш с тыквой! Спасибо Шамилю за экскурсию!

  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
    Отличная экскурсия! Хорошо провели время! На следующие экскурсии по Чечне снова с Магомедом)
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Ночные мечети и Лестница в небеса
    Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
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    небеса» и мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Во время экскурсии Султан рассказывал исторические факты о создании города и республики, истории построения мечетей. А также делился обычаями и традициями чеченского народа. Рекомендую гида и формат экскурсии за три часа которой получаешь массу впечатлений и множество информации.

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»
    Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам
  • С
    Светлана
    5 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за один день
    Добрый день. Экскурсия замечательная. Но хочу отметить гида Муслима. Всё познавательно и очень интересно рассказал про свою республику. В нашу экскурсию не входил г. Грозный, но он нас отвёз и туда, причём без всяких доплат. Гостеприимство почувствовали👍 спасибо.
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»
    Вечерняя экскурсия с Магомедом нам понравилась. Хорошая удобная машина, аккуратное вождение. Магомед показал нам красивые мечети в момент, когда была подсветка. Ответил на всё наши вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргун Шали»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  2. Ночные мечети и Лестница в небеса
  3. Ослепительные огни вечерней Чечни
  4. Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
  5. Красоты гор Чечни за один день
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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