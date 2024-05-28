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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ООльга14 мая 2024Очень понравился экскурсовод Сулумбек, который всю экскурсию не давал нам соскучиться. Рассказал об истории, нравах и жизни чеченского народа раньше и сейчас. Несмотря на непогоду провел полноценную экскурсию и помог женщине, которую укачало. Спасибо большое!
- ММарина14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Молодой ученый Руслан (гид) рассказал о своих исследованиях и выводах, охотно отвечал на вопросы, был тактичен и вежлив. Рекомендую!
- ЛЛиля14 мая 2024Благодарим Вас за красивую и познавательную экскурсию по ночной Чечне, отдельная благодарность гиду Майрбеку за компанию, терпение и чувство юмора.
- ООлеся13 мая 2024Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
- ММихаил11 мая 2024Отличная экскурсия! Хорошо провели время! На следующие экскурсии по Чечне снова с Магомедом)
- ДДенис9 мая 2024Вместе с гидом Султаном мы посетили мечеть «Гордость мусульман» в Шали, мечеть «Сердце матери» в Аргуне, смотровую площадку «Лестница в
- ВВадим9 мая 2024Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам
- ССветлана5 мая 2024Добрый день. Экскурсия замечательная. Но хочу отметить гида Муслима. Всё познавательно и очень интересно рассказал про свою республику. В нашу экскурсию не входил г. Грозный, но он нас отвёз и туда, причём без всяких доплат. Гостеприимство почувствовали👍 спасибо.
- ННаталья4 мая 2024Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»Вечерняя экскурсия с Магомедом нам понравилась. Хорошая удобная машина, аккуратное вождение. Магомед показал нам красивые мечети в момент, когда была подсветка. Ответил на всё наши вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргун Шали»
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