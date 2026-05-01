Программа тура по дням
Заселение в отели. Обзорная экскурсия в Грозном
Заселение в отели до 14:00.
15:00-15:50 Обед в ресторане «Шейх Палас» в Грозном (ресторан находится при отеле на 3-м этаже).
16:00 Пешая экскурсионная программа по городу.
18:30 Окончание программы.
Свободное время, ужин самостоятельный.
В программе: церковь имени Архангела Михаила, Цветочный парк и Цветочная Арка, мечеть «Сердце Чечни», бульвар Эсамбаева (бульвар Эсамбаева располагает различными красивыми локациями от здания ТЮЗа до Чеченского Государственного Драматического Театра им. Х. Нурадилова с его памятником в самом центре), Музей А. Х. Кадырова, Проспект В. В. Путина.
По окончании экскурсии можно будет прогуляться на местный рынок и/или Грозный молл.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Шейх Палас».
Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.
18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Этот день наполнен невероятными видами Кавказа. Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни – озеро Казеной-Ам.
Это самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.
Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.
Также нас ждут красивейшие мечети в городах Аргун и Шали.
В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание на катерах (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «Девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду – Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали – мечеть имени Пророка Мухаммада – «Гордость мусульман», г. Аргун – современная мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.
Аргунское ущелье и Нихалоевские водопады
08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.
13:00-14:00 Обед в горном кафе у Нихалоевских водопадов.
18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.
Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю Чеченского народа и памятники прошлых эпох. Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа.
Удивительный шум водопадов, загадки средневековых башенных комплексов, горный воздух и вкусная кухня – это малая часть эмоций, которые Вас ждут в этот день.
В программе: Аргунское ущелье, фортификационные и башенные сооружения, каскад водопадов неподалеку от с. Чанты-Аргуна – Нихалоевские водопады, Ушкалойские башни близнецы – символ Чечни, замковый комплекс Пхакоч – посещение музея в одной из каменных башен.
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе, трансфер, входные билеты в комплекс «Пхакоч» + экскурсия с штатным гидом, эко сбор при посещении водопадов.
Выезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.
Трансфер в аэропорт/на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предусматривает два варианта на выбор:
- с проживанием в пятизвездочной гостинице в Грозном (Cosmos Selection Grozny City);
- без проживания.
Стоимость тура с проживанием, в зависимости от размещения, в руб:
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl**
|Triple***
|DBL+CH***
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Стандарт
|93683
|93683
|57342
|130775
|128000
|по запросу
|Шведский стол
* Цена указана за двух человек при двухместном размещении.
** Цена указана за одного человека при одноместном размещении.
*** Цена указана за трех человек при трехместном размещении.
Стоимость тура без проживания, в руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|4 ВЗР
|30 717
|61434
|92151
|120000
|122868
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Selection Grozny City»
Cosmos Selection Grozny City находится в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.
В номерах есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.
В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.
В преимуществе отеля также и его месторасположение: Cosmos Selection Grozny City находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (если выбран вариант с размещением)
- Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катамаране (озеро Казеной-Ам)
- Входные билеты на территорию музея Хой и Пхакоч
- Эко-сбор на Нихалоевские водопады
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
- Питание - ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Для участников тура будет создана группа в мессенджере?
Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.
Какой транспорт в туре?
Туристов будут перевозить на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter вместимостью до 18 человек.