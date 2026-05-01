2 день

Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой

08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Этот день наполнен невероятными видами Кавказа. Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни – озеро Казеной-Ам.

Это самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.

Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.

Также нас ждут красивейшие мечети в городах Аргун и Шали.

В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание на катерах (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «Девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду – Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали – мечеть имени Пророка Мухаммада – «Гордость мусульман», г. Аргун – современная мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.

