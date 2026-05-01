Чеченские горизонты: экскурсионный тур в республику

Этот тур – уникальная возможность открыть для себя чудеса Чечни и атмосферу Кавказа! В программе: Грозный с впечатляющими архитектурными памятниками, высокогорное озеро Казеной-Ам – природная жемчужина региона, старинный город-музей Хой, живописное Аргунское ущелье, Нихалоевские водопады и средневековые башенные комплексы. Незабываемые впечатления, горный воздух и вкусная местная кухня ждут вас, присоединяйтесь!
Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Заселение в отели. Обзорная экскурсия в Грозном

Заселение в отели до 14:00.

15:00-15:50 Обед в ресторане «Шейх Палас» в Грозном (ресторан находится при отеле на 3-м этаже).

16:00 Пешая экскурсионная программа по городу.

18:30 Окончание программы.

Свободное время, ужин самостоятельный.

В программе: церковь имени Архангела Михаила, Цветочный парк и Цветочная Арка, мечеть «Сердце Чечни», бульвар Эсамбаева (бульвар Эсамбаева располагает различными красивыми локациями от здания ТЮЗа до Чеченского Государственного Драматического Театра им. Х. Нурадилова с его памятником в самом центре), Музей А. Х. Кадырова, Проспект В. В. Путина.

По окончании экскурсии можно будет прогуляться на местный рынок и/или Грозный молл.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в ресторане «Шейх Палас».

2 день

Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой

08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в кафе в с. Хой.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Этот день наполнен невероятными видами Кавказа. Мы посетим истинное природное произведение искусства и настоящую жемчужину Чечни – озеро Казеной-Ам.

Это самое большое озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чеберлоевского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана.

Водоём образовался в результате запруды долины двух малых рек — Харсум и Кауха. Обвал, запрудивший долину, произошёл с южного склона хребта Кашкерлам, ниже слияния этих рек.

Также нас ждут красивейшие мечети в городах Аргун и Шали.

В программе: высокогорное озеро Казеной-Ам, катание на катерах (включено в стоимость), прогулка по древнему селению стражников Хой (боевые и сторожевые башни, сакли горцев, старинные мечети), родник «Девичья коса», памятник Чеченскому Робин гуду – Зелимхану Харачоевскому, перевал Харами (остановки на смотровых площадках), г. Шали – мечеть имени Пророка Мухаммада – «Гордость мусульман», г. Аргун – современная мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе у озера, трансфер, входные билеты в город музей Хой, катание на катамаране на озере Казеной-Ам.

3 день

Аргунское ущелье и Нихалоевские водопады

08:50 Трансфер от отеля и отправление на маршрут.

13:00-14:00 Обед в горном кафе у Нихалоевских водопадов.

18:30 Возвращение в отель. Ужин самостоятельный.

Это путешествие сочетает в себе красоту природы, историю Чеченского народа и памятники прошлых эпох. Вы полюбуетесь живописным Аргунским ущельем и узнаете о его важнейшей роли в жизни Кавказа.

Удивительный шум водопадов, загадки средневековых башенных комплексов, горный воздух и вкусная кухня – это малая часть эмоций, которые Вас ждут в этот день.

В программе: Аргунское ущелье, фортификационные и башенные сооружения, каскад водопадов неподалеку от с. Чанты-Аргуна – Нихалоевские водопады, Ушкалойские башни близнецы – символ Чечни, замковый комплекс Пхакоч – посещение музея в одной из каменных башен.

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в горном кафе, трансфер, входные билеты в комплекс «Пхакоч» + экскурсия с штатным гидом, эко сбор при посещении водопадов.

4 день

Выезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать осетинские пироги и т. д.

Трансфер в аэропорт/на ж/д вокзал оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает два варианта на выбор:

  • с проживанием в пятизвездочной гостинице в Грозном (Cosmos Selection Grozny City);
  • без проживания.

Стоимость тура с проживанием, в зависимости от размещения, в руб:

КатегорияTwin*Double*Singl**Triple***DBL+CH***QuadBreakfast/Завтрак
Стандарт936839368357342130775128000по запросуШведский стол

* Цена указана за двух человек при двухместном размещении.

** Цена указана за одного человека при одноместном размещении.

*** Цена указана за трех человек при трехместном размещении.

Стоимость тура без проживания, в руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР2 ВЗР+CH4 ВЗР
30 7176143492151120000122868

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Selection Grozny City»

3 ночи

Cosmos Selection Grozny City находится в Грозном. Побывав здесь, у вас навсегда сложится приятное впечатление о городе и о его инфраструктуре. Отели такого уровня всегда шикарно встречают своих гостей и погружают их в мир комфорта и роскоши.

В номерах есть все необходимое и даже больше. Из многих номеров открываются потрясающие виды на город. Кроме того, отель может предложить своим гостям услуги SPA и Фитнес в современном оздоровительном центре гостиницы.

В отеле несколько ресторанов, позволяющих выбрать привычную вам кухню, а также попробовать что-нибудь новое. Сытный и вкусный завтрак по типу «Шведский стол» входит в стоимость проживания.

В преимуществе отеля также и его месторасположение: Cosmos Selection Grozny City находится в самой красивой части города, на берегу реки Сунжа, рядом с мечетью «Сердце Чечни» и всего в 10-ти минутах езды от аэропорта города.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (если выбран вариант с размещением)
  • Экскурсионные программы по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды, указанные в программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катамаране (озеро Казеной-Ам)
  • Входные билеты на территорию музея Хой и Пхакоч
  • Эко-сбор на Нихалоевские водопады
Что не входит в цену
  • Авиа-и ж/д билеты до Грозного и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
  • Питание - ужины
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Для участников тура будет создана группа в мессенджере?

Накануне дня заезда формируется группа в мессенджере MAX, куда добавляются все участники программы. В группу ежедневно направляется информация о месте и времени сбора группы, времени выезда группы от каждого отеля, информация о программе, гидах, координаторах.

Какой транспорт в туре?

Туристов будут перевозить на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter вместимостью до 18 человек.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
