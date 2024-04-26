2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии:

Джейрахо-Ассинский заповедник , башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.

, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии. Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед.

Продолжение экскурсии:

Заповедник «Эрзи» , название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском .

, название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – . Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

– башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе. Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых».

К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

18:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.