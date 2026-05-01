Мои заказы

Гордость Чечни. Экскурсионный тур

За два насыщенных дня вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями региона: от исторических памятников и архитектурных шедевров до современных деловых и культурных центров.

Всё включено: профессиональный гид, транспорт, входные билеты, экскурсионное обслуживание, дегустации национальной кухни и кофе, а также возможность поучаствовать в мастер-классах и культурных мероприятиях.
Гордость Чечни. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гордость Чечни. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гордость Чечни. Экскурсионный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Грозный

Встреча в аэропорту города Грозный до 11:00, после чего мы отправляемся навстречу ярким и незабываемым впечатлениям.

Первое впечатление — Английский замок, словно со страниц сказки.

Величественное здание в готическом и мавританском стилях, построенное в 20-х годах XX века, названо так за свою архитектурную схожесть с английскими замками эпохи Тюдоров.

Это место — настоящий символ изящества и истории.

Обед — погрузимся в богатство чеченской кухни, попробуйте национальные блюда, наполненные ароматами и традициями.

Далее — Цветочный парк — оазис красоты и спокойствия в центре города.

Площадь 4,5 гектара, сотни тысяч цветов, изящные арки, фигуры животных и аккуратные дорожки создают атмосферу сказочного уединения.

Вечером вас ждет волшебство — светомузыкальный фонтан с 18-метровыми башнями, превращающий парк в сцену для настоящего шоу.

Историческая нота — Храм Михаила Архангела, охраняемый государством памятник архитектуры.

Его красный кирпич и белая отделка — символ духовности и вечных ценностей.

Этот храм — часть истории, которая вдохновляет и объединяет.

Затем — Грозный Сити — современный деловой центр, где небоскребы и архитектурные шедевры отражают динамичное развитие региона.

Прогулка по проспекту Ахмата Кадырова — это взгляд в будущее города.

Заключительный акцент дня — Мечеть Сердце Чечни — одна из крупнейших в Европе и России, символ духовной силы и единства.

Открытая в 2008 году, она стала гордостью региона и местом для молитвы и созидания.

В завершение дня — уютный ужин и заселение в 4* отель.

Прибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. ГрозныйПрибытие. Грозный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Шали и Аргун. Отъезд

Завтракаем и выдвигаемся в Шали — Аргун, где ждет множество интересных мест.

Национальный музей — этот музей предлагает погрузиться в историю и культуру чеченского народа.

Вы сможете увидеть экспонаты, отражающие традиции, обычаи и искусство региона.

Лестница в небо — это смотровая площадка, расположенная на высоте, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и окрестности.

Здесь можно сделать незабываемые фотографии и насладиться красотой природы.

Обед в местном ресторане с блюдами, характерными для чеченской кухни.

Посещение величественных мечетей.

Вы посетите несколько мечетей, которые не только служат местом поклонения, но и являются архитектурными шедеврами.

Направляемся в аэропорт.

Рекомендуем планировать вылет после 19:00, чтобы избежать спешки и насладиться последними моментами в Грозном.

Шали и Аргун. ОтъездШали и Аргун. ОтъездШали и Аргун. ОтъездШали и Аргун. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на одного человека — 19 300 руб.

Доплата за 1-местное размещение — уточняется.

Скидок для детей нет. Возможна замена отеля на аналогичные.

Варианты проживания

Беной тревел

1 ночь

Отель «Беной Тревел» расположен в живописном районе Грозного, на собственном благоустроенном участке. Он окружен горами и лесами.

Номерной фонд отеля состоит из 43 современных комфортабельных номеров различных категорий, способных разместить до 106 гостей. Все номера оснащены кондиционером, бесплатным высокоскоростным интернетом, телевизором, холодильником, просторной ванной комнатой и необходимыми удобствами.

Инфраструктура отеля включает:

  • Ресторан и банкетный зал
  • Уютное кафе-бар
  • Конференц-зал
  • Фитнес-центр
  • Бесплатная охраняемая парковка

Гости отеля могут насладиться чистым горным воздухом и тишиной. Доступны многочисленные туристические маршруты разной сложности. В шаговой доступности находится знаменитая смотровая площадка «Лестница в небеса».

До городских достопримечательностей легко добраться:

  • Аквапарк «Аквалэнд»
  • «Поющий фонтан» на Грозненском море
  • Дельфинарий
  • Мечеть «Сердце Чечни».
Беной тревелБеной тревелБеной тревелБеной тревелБеной тревелБеной тревелБеной тревелБеной тревел
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 4* отеле
  • Питание: один завтрак, один ужин и два обеда
  • Услуги гида и комфортабельный трансфер по всему маршруту следования
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные ночи до/после тура
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Выбирайте удобную и практичную одежду:
  • спортивные костюмы, брюки, джинсы;
  • кофты, худи, платья и юбки с закрытыми коленями;
  • обязательно возьмите: ветровку, тёплые вещи.
Как одеваться не стоит:
  • мужчинам
Избегайте коротких шорт, обтягивающих джинсов и хождения с открытым торсом.
  • девушкам
Не надевайте мини-юбки, короткие шорт (колени должны быть прикрыты). Откажитесь от прозрачной или слишком открытой одежды. Это не только уважение к местным традициям, но и забота о вашем комфорте.
Также пригодится:
  • паспорт;
  • зарядное устройство (и power bank, если есть);
  • личные лекарства (если принимаете регулярно);
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • головной убор: кепка, панама или платок.
Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной / одному?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каких условиях может участвовать несовершеннолетний ребенок?

Доверенность не нужна, дети любого возраста могут ездить с родственниками или близкими людьми.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли связь с участником перед началом тура?

За неделю до начала тура создаём общую группу в мессенджере Whatsapp.

Здесь вы:

  • познакомитесь с другими участниками;
  • зададите вопросы менеджеру;
  • получите последние детали и полезные советы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Грозного

Похожие туры на «Гордость Чечни. Экскурсионный тур»

Впечатляющая Чечня в мини-группе: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
На машине
4 дня
14 отзывов
Впечатляющая Чечня в мини-группе: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
Завтра в 14:00
1 июн в 14:00
20 000 ₽ за человека
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Кавказская рулетка. Тур со случайной экскурсией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск / Минеральн...
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 16 800 ₽ за человека
Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
10 дней
-
10%
2 отзыва
Сокровища Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 60 570 ₽67 300 ₽ за человека
Покажи мне горы: экскурсионный тур по Дагестану и Чечне
На автобусе
6 дней
1 отзыв
Покажи мне горы: экскурсионный тур по Дагестану и Чечне
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
Сегодня в 10:00
10 июн в 10:00
от 40 650 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
19 300 ₽ за человека