1 день

Прибытие. Грозный

Встреча в аэропорту города Грозный до 11:00, после чего мы отправляемся навстречу ярким и незабываемым впечатлениям.

Первое впечатление — Английский замок, словно со страниц сказки.

Величественное здание в готическом и мавританском стилях, построенное в 20-х годах XX века, названо так за свою архитектурную схожесть с английскими замками эпохи Тюдоров.

Это место — настоящий символ изящества и истории.

Обед — погрузимся в богатство чеченской кухни, попробуйте национальные блюда, наполненные ароматами и традициями.

Далее — Цветочный парк — оазис красоты и спокойствия в центре города.

Площадь 4,5 гектара, сотни тысяч цветов, изящные арки, фигуры животных и аккуратные дорожки создают атмосферу сказочного уединения.

Вечером вас ждет волшебство — светомузыкальный фонтан с 18-метровыми башнями, превращающий парк в сцену для настоящего шоу.

Историческая нота — Храм Михаила Архангела, охраняемый государством памятник архитектуры.

Его красный кирпич и белая отделка — символ духовности и вечных ценностей.

Этот храм — часть истории, которая вдохновляет и объединяет.

Затем — Грозный Сити — современный деловой центр, где небоскребы и архитектурные шедевры отражают динамичное развитие региона.

Прогулка по проспекту Ахмата Кадырова — это взгляд в будущее города.

Заключительный акцент дня — Мечеть Сердце Чечни — одна из крупнейших в Европе и России, символ духовной силы и единства.

Открытая в 2008 году, она стала гордостью региона и местом для молитвы и созидания.

В завершение дня — уютный ужин и заселение в 4* отель.

