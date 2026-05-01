Всё включено: профессиональный гид, транспорт, входные билеты, экскурсионное обслуживание, дегустации национальной кухни и кофе, а также возможность поучаствовать в мастер-классах и культурных мероприятиях.
Программа тура по дням
Прибытие. Грозный
Встреча в аэропорту города Грозный до 11:00, после чего мы отправляемся навстречу ярким и незабываемым впечатлениям.
Первое впечатление — Английский замок, словно со страниц сказки.
Величественное здание в готическом и мавританском стилях, построенное в 20-х годах XX века, названо так за свою архитектурную схожесть с английскими замками эпохи Тюдоров.
Это место — настоящий символ изящества и истории.
Обед — погрузимся в богатство чеченской кухни, попробуйте национальные блюда, наполненные ароматами и традициями.
Далее — Цветочный парк — оазис красоты и спокойствия в центре города.
Площадь 4,5 гектара, сотни тысяч цветов, изящные арки, фигуры животных и аккуратные дорожки создают атмосферу сказочного уединения.
Вечером вас ждет волшебство — светомузыкальный фонтан с 18-метровыми башнями, превращающий парк в сцену для настоящего шоу.
Историческая нота — Храм Михаила Архангела, охраняемый государством памятник архитектуры.
Его красный кирпич и белая отделка — символ духовности и вечных ценностей.
Этот храм — часть истории, которая вдохновляет и объединяет.
Затем — Грозный Сити — современный деловой центр, где небоскребы и архитектурные шедевры отражают динамичное развитие региона.
Прогулка по проспекту Ахмата Кадырова — это взгляд в будущее города.
Заключительный акцент дня — Мечеть Сердце Чечни — одна из крупнейших в Европе и России, символ духовной силы и единства.
Открытая в 2008 году, она стала гордостью региона и местом для молитвы и созидания.
В завершение дня — уютный ужин и заселение в 4* отель.
Шали и Аргун. Отъезд
Завтракаем и выдвигаемся в Шали — Аргун, где ждет множество интересных мест.
Национальный музей — этот музей предлагает погрузиться в историю и культуру чеченского народа.
Вы сможете увидеть экспонаты, отражающие традиции, обычаи и искусство региона.
Лестница в небо — это смотровая площадка, расположенная на высоте, откуда открывается захватывающий панорамный вид на город и окрестности.
Здесь можно сделать незабываемые фотографии и насладиться красотой природы.
Обед в местном ресторане с блюдами, характерными для чеченской кухни.
Посещение величественных мечетей.
Вы посетите несколько мечетей, которые не только служат местом поклонения, но и являются архитектурными шедеврами.
Направляемся в аэропорт.
Рекомендуем планировать вылет после 19:00, чтобы избежать спешки и насладиться последними моментами в Грозном.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на одного человека — 19 300 руб.
Доплата за 1-местное размещение — уточняется.
Скидок для детей нет. Возможна замена отеля на аналогичные.
Варианты проживания
Беной тревел
Отель «Беной Тревел» расположен в живописном районе Грозного, на собственном благоустроенном участке. Он окружен горами и лесами.
Номерной фонд отеля состоит из 43 современных комфортабельных номеров различных категорий, способных разместить до 106 гостей. Все номера оснащены кондиционером, бесплатным высокоскоростным интернетом, телевизором, холодильником, просторной ванной комнатой и необходимыми удобствами.
Инфраструктура отеля включает:
- Ресторан и банкетный зал
- Уютное кафе-бар
- Конференц-зал
- Фитнес-центр
- Бесплатная охраняемая парковка
Гости отеля могут насладиться чистым горным воздухом и тишиной. Доступны многочисленные туристические маршруты разной сложности. В шаговой доступности находится знаменитая смотровая площадка «Лестница в небеса».
До городских достопримечательностей легко добраться:
- Аквапарк «Аквалэнд»
- «Поющий фонтан» на Грозненском море
- Дельфинарий
- Мечеть «Сердце Чечни».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 4* отеле
- Питание: один завтрак, один ужин и два обеда
- Услуги гида и комфортабельный трансфер по всему маршруту следования
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные ночи до/после тура
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивные костюмы, брюки, джинсы;
- кофты, худи, платья и юбки с закрытыми коленями;
- обязательно возьмите: ветровку, тёплые вещи.
- мужчинам
- девушкам
- паспорт;
- зарядное устройство (и power bank, если есть);
- личные лекарства (если принимаете регулярно);
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- головной убор: кепка, панама или платок.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли поехать в тур одной / одному?
Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каких условиях может участвовать несовершеннолетний ребенок?
Доверенность не нужна, дети любого возраста могут ездить с родственниками или близкими людьми.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли связь с участником перед началом тура?
За неделю до начала тура создаём общую группу в мессенджере Whatsapp.
Здесь вы:
- познакомитесь с другими участниками;
- зададите вопросы менеджеру;
- получите последние детали и полезные советы.