Глэмпинг «Горный ветер» by Reston — место соединения кавказского гостеприимства, сладкого свежего воздуха, шикарных горных видов и солнечных витаминов. Это место силы и наполнения, перезагрузки и вдохновения, погружения в момент и в себя. Место, в котором можно разбудить свою свободу!

На территории есть: 30 сафари-тентов; 10 барнхаусов; кафе на 90 человек.

Сафари-тенты расположены на нижнем уровне территории глэмпинга. Внутри палатки особый микроклимат благодаря её эргономичному устройству. Сафари-тент сделан из дышащих материалов, также внутри происходит активная циркуляция воздуха. Даже в сильную жару здесь вам будет комфортно.

Туалета и душа внутри сафари-тентов нет. На территории глэмпинга в шаговой доступности от домиков размещены 8 душевых и 11 биотуалетов.

Площадь 24 кв. м;

3 односпальных кровати;

обогреватель;

теплые одеяла;

полотенца;

собственная терраса;

можно с отдохнуть с любимыми питомцами. При бронировании сообщите об этом менеджеру.

Также на территории кафе, есть бесплатный Wi-Fi, который поможет всегда оставаться на связи. Барнхаусы Расположены на верхнем уровне территории глэмпинга.

Однокомнатные удобные и теплые домики для отдыха с семьей или друзьями с видом на горы.

Площадь 24 кв. м;

2 односпальные кровати;

раскладной диван;

туалет и душ;

обогреватель;

теплые одеяла;

полотенца;

собственная терраса.

Для путешественников на машине организована парковка. Парковка располагается в верхней части территории глэмпинга, непосредственно на основной территории глэмпинга автомобиль оставить нет возможности из-за крутого спуска, учитывая, что местность горная.

Можно подъехать максимально близко на внедорожнике. Если машина легковая, то разгрузить вещи необходимо будет на верхней части территории, сотрудник глэмпинга поднимется за гостями на автомобиле. Для получения более подробной информации гости могут связаться с администрацией глэмпинга.