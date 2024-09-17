Но какими? Об этом вы узнаете прямо накануне отъезда! Эльбрус, Верхняя Балкария, Чечня или Домбай, знакомство с достопримечательностями Кисловодска или сразу всеми городами КавМинВод — присоединяйтесь к акции «Кавказская рулетка» и отправляйтесь в полное загадок путешествие по Кавказу!
Программа тура по дням
Пятница. Заезд
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).
Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
Канатные дороги за доп. плату.
Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).
Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 18:30-19:30.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Вариант II
Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак (доп. плата).
В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в отель в 19:30-20:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (доп. плата).
Переезд в Черекское ущелье около 2 часов.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:00-19:30.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Вариант IV
Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.
По программе экскурсии:
Завтрак за доп. плату в 8:00 в придорожном кафе в Осетии.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.
Питание на маршруте за доп. плату.
Обед в Грозном в местных кафе или столовых за доп. плату.
Ужин за доп. плату в придорожном кафе в Осетии.
Возвращение в отель около 21:00-22:00.
Воскресенье. Возможные экскурсии: "Кисловодский комплекс" или "Города КМВ"
Выбрать экскурсию необходимо при бронировании.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до экскурсии.
ВАРИАНТ I
8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
В Ессентуках Грязелечебница, остановка на Театральной площади, бюветы источников Ессентуки и Ессентуки №17.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Пятигорска на выбор.
Скидка для детей до 10 лет — 5%
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения руб:
|С питанием
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
28 850
20 700
31 350
21 950
23 850
20 950
18 800
17 050
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
22 750
18 450
24 250
18 850
24 250
20 250
22 750
20 000
16 850
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
21 450
17 950
23 950
19 250
18 050
18 050
|Без питания
Бештау
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
1-местный
комфорт
2-местный
люкс
2-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
26 350
18 200
28 850
19 450
21 350
18 450
16 300
14 550
Маск
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
деклюкс
1-местный
делюкс
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-мстный
доп.
место
27 600
18 800
28 850
19 450
31 350
20 700
14 550
Машук
эконом
1-местный
эконом
2-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
комфорт
2-местный
комфорт
3-местный
семейный
3-местный
семейный
4-местный
доп.
место
21 100
16 800
22 600
17 200
22 600
18 550
21 100
18 300
15 200
Наутилус
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
полулюкс
1-местный
полулюкс
2-местный
полулюкс
3-местный
полулюкс
4-местный
20 100
16 550
22 600
17 900
16 650
16 650
Пятигорск
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
18 800
23 100
16 550
25 850
17 950
Южная
станд singl
1-местный
стандарт
1-местный
стандарт
2-местный
джуниор
1-местный
джуниор
2-местный
доп.
место
18 550
21 350
15 700
23 850
16 950
13 800
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
- Маск — стандарт, делюкс, полулюкс;
- Бештау – комфорт, люкс;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Отель «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами. В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками. Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем. Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Пятигорск»
Гостиница открыла свои двери в целебном Пятигорске, в честь которого и была названа. К Вашим парковка, прачечная, вызов такси и другое.
Уютные номера располагают всем необходимым для того, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс лишь положительные эмоции от проживания и желание вернуться в эти прекрасные края. Варианты размещения рассчитаны на разное количество постояльцев.
На территории работает кафе-буфет, где можно вкусно и недорого поесть.
В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, автовокзал, остановки общественного транспорта, что во многом облегчит передвижение по городу. Путь до ж/д вокзала составит примерно 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун) 3 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин, кроме случая, если выбрана экскурсия IV (Грозный, Шали, Аргун)
- 3 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Трансфер до места размещения и до аэропорта/ ж/д
- Питание, при выборе тарифа без питания и не указанное в программе
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
- Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 300 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара при оплате сразу 3 уровней - 2 300 руб. /чел
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (с детей до 18 лет курортный сбор не взимается) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- удобная обувь (для гор желательно закрытая);
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- строгая одежда для Грозного;
- купальные принадлежности;
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час минут до начала.
В данном туре встреча туристов с представителем туроператора не предусмотрена.
Место посадки:
- гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а);
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»;
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»;
- Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Место посадки на экскурсии:
При приобретении экскурсионного тура без проживания посадка на экскурсии осуществляется по адресам:
- Отель «Бештау»;
- Санаторий «Зори Ставрополья»;
- Вход в парк Цветник;
- Санаторий «Тарханы»;
- Санаторий «Родник»;
- Санаторий «им. С. М. Кирова»;
- Радоновая лечебница;
- ул. Пастухова, 2;
- Лермонтовские ворота (Пилоны);
- По пр. Калинина (ост. Рассвет);
- Санаторий «Машук»;
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением.
У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку.
У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Как организовано питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице Наутилус изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет — 5%.