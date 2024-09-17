2 день

Суббота. Возможные экскурсии: "Эльбрус", "Верхняя Балкария", "Грозный, Шали, Аргун" или "Домбай"

Вариант I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе (доп. плата).

Остановка (на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

Канатные дороги за доп. плату.

Обед на Азау после спуска с канаток в 14:00 (доп. плата).

Остановка на поляне Нарзанов на 30 минутна обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 18:30-19:30.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Вариант II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак (доп. плата).

В Тебердинском нац. парке небольшая остановка: или горная речка Уллу-Муруджу, или озеро Кара кёль.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.;

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.;

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в отель в 19:30-20:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Вариант III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни (доп. плата).

Переезд в Черекское ущелье около 2 часов.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:00-19:30.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Вариант IV

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:00.

По программе экскурсии:

Завтрак за доп. плату в 8:00 в придорожном кафе в Осетии.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, комплекс высотных зданий Грозный Сити, Парк цветов, прогулка по центру города.

Питание на маршруте за доп. плату.

Обед в Грозном в местных кафе или столовых за доп. плату.

Ужин за доп. плату в придорожном кафе в Осетии.

Возвращение в отель около 21:00-22:00.