К сердцу зимней Чечни. Экскурсионный тур

К сердцу зимней Чечни
Совершим путешествие к озеру, полюбуемся видами ущелья и увидим застывшие водопады. Посетим краеведческий музей на территории замка.

А в руинах древнего селения Хой нас ждут петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах. Мастер-класс по чеченской кухне проводится только в 2026 году.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Первая встреча с Грозным

Прибытие в столицу Чеченской республики — город Грозный до 14:00. Самостоятельный трансфер в отель. Размещение в отелепосле 14:00 согласно вашему бронированию.

14:10 Сбор на обзорную экскурсию (точное время отправления, контакт гида будут указаны в памятке за 2 дня до начала тура), гид заберёт вас от отеля.

14:30 Обед в одном из ресторанов города. Во время экскурсии вы посетите:

  • мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова, посвященный победе в Великой Отечественной войне;
  • бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни;
  • площадь Дружбы народов;
  • сквер Журналистов;
  • проспект Путина;
  • казачью церковь Архангела Михаила;
  • мечеть «Сердце Чечни», ее стены выложены редким травертином, а интерьер украшает белый мрамор.

Порядок проведения экскурсии может быть изменен на усмотрение гида.

Подъем на панорамную площадку высотного комплекса «Грозный-Сити». С высоты 33 этажа вам откроется захватывающий вид на город и окрестности.

Трансфер в отель. Ужин самостоятельно.

2 день

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам. Города Аргун и Шали

Завтрак в отеле. Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам. По размерам и глубине его можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.

Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой более 200 лет. На местном рынке можно купить лепешки, лаваш, фрукты по сезону, домашний сыр, мед.

Обед в кафе в пути — самостоятельно.

Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами 2400 м. над уровнем моря. Величественные виды с перевала захватывают дух.

Спуск к озеру проходит через аул Харачой — древнее село, знаменитое своим историческим наследием. Именно здесь когда-то был легендарный абрек Зелемхан Харачоевский.

Далее посетите руины древнего селения Хой, где увидите шестиэтажную боевую башню, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах.

Не менее впечатляющей станет остановка в городе Шали, где недавно открыли великолепную мечеть «Гордость мусульман». Она поражает своими масштабами — четыре минарета поднимаются на 63 метра ввысь, а центральный купол возвышается более чем на 40 метров.

Завершите день посещением Аргуна, где вас ждёт мечеть в стиле хай-тек — первая в России. Этот футуристический храм удивляет игрой света: в зависимости от погоды его своды меняют свой цвет.

Возвращение в Грозный. Свободное время в городе. Ужин самостоятельно.

3 день

Аргунское ущелье

Программа для заезда 20 декабря 2025 года.

Завтрак в отеле. Ваш путь пройдёт через Аргунское ущелье. Проезжая по узкой извилистой дороге, окружённой отвесными скалами и бурной рекой, вы насладитесь красотой первозданной природы.

Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч, здесь вы увидите удивительные артефакты, которые расскажут о жизни местных народов.

Ушкалойские башни — древние оборонительные сооружения, которые буквально встроены в скалы. Эти башни находятся в самом узком месте ущелья и когда-то служили важным стратегическим пунктом.

Посещение Нихалойских водопадов — каскада из нескольких водопадов. Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32.

17:00 Ориентировочное время возвращения. Обед в Грозном входит в стоимость. Свободное время в городе. Ужин самостоятельно.

Программа для заездов в 2026 году.

С утра вы соберётесь за завтраком в отеле и отправитесь в путь — в Аргунское ущелье, одно из самых живописных мест Чечни. По дороге вас окружат высокие скалы и бурлящая река, а узкая трасса подарит ощущение приключения и таинственности.

Вас ждут Ушкалойские башни, встроенные прямо в горные склоны. Они стоят в самом узком месте ущелья — когда-то здесь проходила важная дорога между горами. Стоя у их подножия, чувствуешь силу и мощь прошлого, словно время замедляет ход.

Путь лежит к Нихалойским водопадам — целому каскаду природных красот, самый высокий из которых достигает 32 метров. Шум воды, сверкающие струи и чистый воздух создают атмосферу уединённости и гармонии с природой.

Вас пригласят в гости на мастер-класс по чеченской кухне и обед, где вы попробуете домашние блюда, приготовленные с любовью и по старинным рецептам.

Посещение замкового комплекса Пхакоч, где находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Это место расскажет вам о жизни горцев, их обычаях и верованиях. Здесь история становится ближе — через камни, предметы быта и древние легенды. К вечеру вы вернётесь в Грозный.

4 день

Окончание программы. Отъезд

Завтрак в отеле.

Рекомендуем посетить центральный рынок Беркат. Здесь продаются уникальные изделия ручной работы, а также можно попробовать настоящие кавказские деликатесы.

Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в руб. для заезда в 2025:

Размещение2-местное размещение1-местное размещениеДоп. место для взрослого или ребенка
«Городок» 3*, стандарт36 00041 000
«Беркат» 3*, стандарт38 00043 000
«Городок» 3*, комфорт36 50043 000

«Городок» 3*, студио37 500Под запрос30 500
«Эдельвейс» 4*, стандарт, бассейн в отеле41 50055 00033 000

Стоимость тура на 1 человека в руб. для заездов в 2026:

Размещениеместо в двухместном номереодноместный номердоп. место в двухместном номере
Городок 3*, стандарт4100051000нет
Городок 3*, студио47000Под запрос 43000
Беркат 3*, стандарт4500055000
Sintem Premium 3*, супериор4500058000нет
Эдельвейс 4*, стандарт, бассейн в отеле465006150037000

При наличии рейсов в 3 день после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней (2 ночей):

Размещение место в двухместном номереодноместный номердоп. место в двухместном номере
Городок 3*, стандарт3900047000нет
Беркат 3*, стандарт4000047000
Городок 3*, студио43000Под запрос38000
Sintem Premium 3*, супериор4100049000нет
Эдельвейс 4*, стандарт, бассейн в отеле430005400035000

Варианты проживания

Эдельвейс

3 ночи
В номерах есть кондиционер, телевизор и ванная комната. В меню кафе — блюда европейской кухни, десерты, кофе и чаи. Есть возможность заказать еду в номер. На территории — спортивный и тренажёрный залы, бассейн, спортивная площадка. Предоставляются услуги прачечной, химчистки, гладильные услуги. Есть банкомат, комната для багажа, конференц-зал, бизнес-центр. Для любителей травяных напитков работает фито-бар. Можно воспользоваться парковкой.
Беркат

3 ночи
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер. Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины. Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Городок

3 ночи

Отель с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Sintem Premium

3 ночи
Отель на бульваре Эсамбаева расположен в городе Грозный. В номерах есть все необходимое для комфортного проживания: кровать, место для размещения вещей, стол, затемненные шторы, телевизор и Wi-Fi. В помещении имеется мини-холодильник, чайник. Рядом находятся: Драматический театр им. Нурадилова, Галерея им. А. А. Кадырова, музей Чеченской Республики. Гости могут прогуляться в Комсомольском сквере или парке Чехова. Расстояние до аэропорта — 7,6 км, до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги по маршруту экскурсии с точкой посадки/высадки в отеле
  • Размещение в выбранном отеле
  • Питание: завтрак в отеле "Городок" - выбор по меню горячего блюдазавтрак в отелях "Эдельвейс", "Беркат", "Sintem Premium" - шведский столобеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни
  • Завтрак в отеле «Городок» - выбор по меню горячего блюда
  • Завтрак в отелях "Эдельвейс", "Беркат", "Sintem Premium" - шведский стол
  • Обеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни
  • Услуги местного гида
  • Входные билеты: смотровая площадка мемориальный комплексНихалойские водопадыдревнее селение Хой
  • Смотровая площадка
  • Мемориальный комплекс
  • Нихалойские водопады
  • Древнее селение Хой
  • Мастер-класс по национальной кухне для заездов в 2026 году
  • Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
  • Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в день прибытия / в аэропорт или ж/д вокзал в день отъезда - от 1 500 руб. /машина, такси - от 300 руб
  • Питание, не указанное в программе, или указанное как самостоятельное
  • Сувениры
  • Дополнительные ночи в отеле
  • Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для женщин:

  1. Лучше избегать коротких юбок, обтягивающих джинсов, прозрачных вещей и глубокого декольте.
  2. Юбка должна быть длиной до щиколоток, а если решите надеть брюки, желательно сверху надеть длинную тунику или рубашку ниже колена.
  3. Не забудьте взять с собой платок, так как в некоторых местах без него могут не пустить.

Мужчинам не рекомендуется носить шорты и майки без рукавов. Брюки должны быть длиной до щиколоток.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что попробовать из еды в Чечне?

Обязательно попробуйте чеченские национальные блюда:

  • нохчийнчорп — чеченская шурпа;
  • сискал — лепешки из кукурузной муки;
  • жжижиг-галнаш — галушки с мясом;
  • ахаргалнаш — галушки из кукурузной муки;
  • хингалш — лепешки с тыквенной начинкой;
  • чепалгш — чеченские блины;
  • то-берам — творог со сметаной;
  • хьонк — черемша.

Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:

  • Grill House Грозный — пр. Эсамбаева 9;
  • Жижиг Galnash — пр. Путина 5;
  • Прайм тайм — ул. Лорсанова 25А;
  • Patio Pizza — ул. Полярников 49, есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок;
  • ресторан отеля Городок — ул. Назарбаева 122;
  • ресторан Купол — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа.
Какие есть правила посещения мечети?
  1. Перед входом снимите обувь и оденьтесь должным образом: мужчины — в одежду с длинными рукавами и брюки, женщины — в длинные одеяния с платком на голове.
  2. В мечети мужчины и женщины молятся раздельно, обычно это отдельные залы или балконы для женщин.
  3. Поведение в мечети должно быть уважительным и спокойным. Избегайте громких разговоров и любых действий, которые могут нарушить покой верующих.
Как относятся к курению в республике?

Курение на глазах у старших не приветствуется, а женщинам курить совсем не принято. Если это необходимо, делайте это в укромном месте.

С алкоголем строже: употребление спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах недопустимо. Купить алкоголь можно только с 08:00 до 10:00.

Однако есть заведение, где предлагаются спиртные напитки: ресторан «Купол» (отель «Грозный Сити», пр. Кадырова 1/16).

Как обратиться к местному жителю в Чечне?

Важно учитывать местные традиции: например, здороваться за руку с чеченскими девушками не принято, лучше ограничиться словесным приветствием. Также стоит помнить, что в Чечне не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.

Какая будет сотовая связь?

МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Туроператор не несет ответственности за задержку или отмену рейса.

Каким транспортом можно будет пользоваться?

Общественный транспорт в Грозном работает ежедневно до 20:00.В более позднее время Вы сможете передвигаться по городу только на такси или на собственном автомобиле. Рекомендуем:

  • Вай Такси: +7 (928) 000-60-25 (заказывать лучше заранее, так как ожидание может быть дольше, чем привычно. Оплата обычно наличными);
  • Грозненское такси: +7 (938) 000 00 77, +7 (938) 000 00 66;
  • Желтое такси: +7 (928) 737 77 77;
  • Такси Элит: +7 (928) 946 02 30.

Яндекс Такси не работает в Чечне!

Также вы можете воспользоваться каршерингом «Делимобиль» через мобильное приложение.

Как осматривать достопримечательности?

В горы или пещеры не рекомендуется идти одному.

Местные памятники требуют бережного отношения: воздержитесь от курения рядом с ними, не оставляйте надписи на памятниках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

