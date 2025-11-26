А в руинах древнего селения Хой нас ждут петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах. Мастер-класс по чеченской кухне проводится только в 2026 году.
Программа тура по дням
Прибытие. Первая встреча с Грозным
Прибытие в столицу Чеченской республики — город Грозный до 14:00. Самостоятельный трансфер в отель. Размещение в отелепосле 14:00 согласно вашему бронированию.
14:10 Сбор на обзорную экскурсию (точное время отправления, контакт гида будут указаны в памятке за 2 дня до начала тура), гид заберёт вас от отеля.
14:30 Обед в одном из ресторанов города. Во время экскурсии вы посетите:
- мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова, посвященный победе в Великой Отечественной войне;
- бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни;
- площадь Дружбы народов;
- сквер Журналистов;
- проспект Путина;
- казачью церковь Архангела Михаила;
- мечеть «Сердце Чечни», ее стены выложены редким травертином, а интерьер украшает белый мрамор.
Порядок проведения экскурсии может быть изменен на усмотрение гида.
Подъем на панорамную площадку высотного комплекса «Грозный-Сити». С высоты 33 этажа вам откроется захватывающий вид на город и окрестности.
Трансфер в отель. Ужин самостоятельно.
Экскурсия на озеро Кезеной-Ам. Города Аргун и Шали
Завтрак в отеле. Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам. По размерам и глубине его можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Остановка в с. Ведено, где вы увидите стены крепости, возраст которой более 200 лет. На местном рынке можно купить лепешки, лаваш, фрукты по сезону, домашний сыр, мед.
Обед в кафе в пути — самостоятельно.
Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами 2400 м. над уровнем моря. Величественные виды с перевала захватывают дух.
Спуск к озеру проходит через аул Харачой — древнее село, знаменитое своим историческим наследием. Именно здесь когда-то был легендарный абрек Зелемхан Харачоевский.
Далее посетите руины древнего селения Хой, где увидите шестиэтажную боевую башню, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах.
Не менее впечатляющей станет остановка в городе Шали, где недавно открыли великолепную мечеть «Гордость мусульман». Она поражает своими масштабами — четыре минарета поднимаются на 63 метра ввысь, а центральный купол возвышается более чем на 40 метров.
Завершите день посещением Аргуна, где вас ждёт мечеть в стиле хай-тек — первая в России. Этот футуристический храм удивляет игрой света: в зависимости от погоды его своды меняют свой цвет.
Возвращение в Грозный. Свободное время в городе. Ужин самостоятельно.
Аргунское ущелье
Программа для заезда 20 декабря 2025 года.
Завтрак в отеле. Ваш путь пройдёт через Аргунское ущелье. Проезжая по узкой извилистой дороге, окружённой отвесными скалами и бурной рекой, вы насладитесь красотой первозданной природы.
Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч, здесь вы увидите удивительные артефакты, которые расскажут о жизни местных народов.
Ушкалойские башни — древние оборонительные сооружения, которые буквально встроены в скалы. Эти башни находятся в самом узком месте ущелья и когда-то служили важным стратегическим пунктом.
Посещение Нихалойских водопадов — каскада из нескольких водопадов. Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32.
17:00 Ориентировочное время возвращения. Обед в Грозном входит в стоимость. Свободное время в городе. Ужин самостоятельно.
Программа для заездов в 2026 году.
С утра вы соберётесь за завтраком в отеле и отправитесь в путь — в Аргунское ущелье, одно из самых живописных мест Чечни. По дороге вас окружат высокие скалы и бурлящая река, а узкая трасса подарит ощущение приключения и таинственности.
Вас ждут Ушкалойские башни, встроенные прямо в горные склоны. Они стоят в самом узком месте ущелья — когда-то здесь проходила важная дорога между горами. Стоя у их подножия, чувствуешь силу и мощь прошлого, словно время замедляет ход.
Путь лежит к Нихалойским водопадам — целому каскаду природных красот, самый высокий из которых достигает 32 метров. Шум воды, сверкающие струи и чистый воздух создают атмосферу уединённости и гармонии с природой.
Вас пригласят в гости на мастер-класс по чеченской кухне и обед, где вы попробуете домашние блюда, приготовленные с любовью и по старинным рецептам.
Посещение замкового комплекса Пхакоч, где находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Это место расскажет вам о жизни горцев, их обычаях и верованиях. Здесь история становится ближе — через камни, предметы быта и древние легенды. К вечеру вы вернётесь в Грозный.
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Рекомендуем посетить центральный рынок Беркат. Здесь продаются уникальные изделия ручной работы, а также можно попробовать настоящие кавказские деликатесы.
Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в руб. для заезда в 2025:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. место для взрослого или ребенка
|«Городок» 3*, стандарт
|36 000
|41 000
|—
|«Беркат» 3*, стандарт
|38 000
|43 000
|—
|«Городок» 3*, комфорт
|36 500
|43 000
—
|«Городок» 3*, студио
|37 500
|Под запрос
|30 500
|«Эдельвейс» 4*, стандарт, бассейн в отеле
|41 500
|55 000
|33 000
Стоимость тура на 1 человека в руб. для заездов в 2026:
|Размещение
|место в двухместном номере
|одноместный номер
|доп. место в двухместном номере
|Городок 3*, стандарт
|41000
|51000
|нет
|Городок 3*, студио
|47000
|Под запрос
|43000
|Беркат 3*, стандарт
|45000
|55000
|Sintem Premium 3*, супериор
|45000
|58000
|нет
|Эдельвейс 4*, стандарт, бассейн в отеле
|46500
|61500
|37000
При наличии рейсов в 3 день после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней (2 ночей):
|Размещение
|место в двухместном номере
|одноместный номер
|доп. место в двухместном номере
|Городок 3*, стандарт
|39000
|47000
|нет
|Беркат 3*, стандарт
|40000
|47000
|Городок 3*, студио
|43000
|Под запрос
|38000
|Sintem Premium 3*, супериор
|41000
|49000
|нет
|Эдельвейс 4*, стандарт, бассейн в отеле
|43000
|54000
|35000
Варианты проживания
Эдельвейс
Беркат
Городок
Отель с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Sintem Premium
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по маршруту экскурсии с точкой посадки/высадки в отеле
- Размещение в выбранном отеле
- Питание: завтрак в отеле "Городок" - выбор по меню горячего блюдазавтрак в отелях "Эдельвейс", "Беркат", "Sintem Premium" - шведский столобеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни
- Завтрак в отеле «Городок» - выбор по меню горячего блюда
- Завтрак в отелях "Эдельвейс", "Беркат", "Sintem Premium" - шведский стол
- Обеды на маршруте, указанные в программе в 1 и 3 дни
- Услуги местного гида
- Входные билеты: смотровая площадка мемориальный комплексНихалойские водопадыдревнее селение Хой
- Смотровая площадка
- Мемориальный комплекс
- Нихалойские водопады
- Древнее селение Хой
- Мастер-класс по национальной кухне для заездов в 2026 году
- Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно
- Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в день прибытия / в аэропорт или ж/д вокзал в день отъезда - от 1 500 руб. /машина, такси - от 300 руб
- Питание, не указанное в программе, или указанное как самостоятельное
- Сувениры
- Дополнительные ночи в отеле
- Доплата за 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для женщин:
- Лучше избегать коротких юбок, обтягивающих джинсов, прозрачных вещей и глубокого декольте.
- Юбка должна быть длиной до щиколоток, а если решите надеть брюки, желательно сверху надеть длинную тунику или рубашку ниже колена.
- Не забудьте взять с собой платок, так как в некоторых местах без него могут не пустить.
Мужчинам не рекомендуется носить шорты и майки без рукавов. Брюки должны быть длиной до щиколоток.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что попробовать из еды в Чечне?
Обязательно попробуйте чеченские национальные блюда:
- нохчийнчорп — чеченская шурпа;
- сискал — лепешки из кукурузной муки;
- жжижиг-галнаш — галушки с мясом;
- ахаргалнаш — галушки из кукурузной муки;
- хингалш — лепешки с тыквенной начинкой;
- чепалгш — чеченские блины;
- то-берам — творог со сметаной;
- хьонк — черемша.
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
- Grill House Грозный — пр. Эсамбаева 9;
- Жижиг Galnash — пр. Путина 5;
- Прайм тайм — ул. Лорсанова 25А;
- Patio Pizza — ул. Полярников 49, есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок;
- ресторан отеля Городок — ул. Назарбаева 122;
- ресторан Купол — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа.
Какие есть правила посещения мечети?
- Перед входом снимите обувь и оденьтесь должным образом: мужчины — в одежду с длинными рукавами и брюки, женщины — в длинные одеяния с платком на голове.
- В мечети мужчины и женщины молятся раздельно, обычно это отдельные залы или балконы для женщин.
- Поведение в мечети должно быть уважительным и спокойным. Избегайте громких разговоров и любых действий, которые могут нарушить покой верующих.
Как относятся к курению в республике?
Курение на глазах у старших не приветствуется, а женщинам курить совсем не принято. Если это необходимо, делайте это в укромном месте.
С алкоголем строже: употребление спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах недопустимо. Купить алкоголь можно только с 08:00 до 10:00.
Однако есть заведение, где предлагаются спиртные напитки: ресторан «Купол» (отель «Грозный Сити», пр. Кадырова 1/16).
Как обратиться к местному жителю в Чечне?
Важно учитывать местные традиции: например, здороваться за руку с чеченскими девушками не принято, лучше ограничиться словесным приветствием. Также стоит помнить, что в Чечне не принято спрашивать о местонахождении туалета у представителей противоположного пола.
Какая будет сотовая связь?
МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Туроператор не несет ответственности за задержку или отмену рейса.
Каким транспортом можно будет пользоваться?
Общественный транспорт в Грозном работает ежедневно до 20:00.В более позднее время Вы сможете передвигаться по городу только на такси или на собственном автомобиле. Рекомендуем:
- Вай Такси: +7 (928) 000-60-25 (заказывать лучше заранее, так как ожидание может быть дольше, чем привычно. Оплата обычно наличными);
- Грозненское такси: +7 (938) 000 00 77, +7 (938) 000 00 66;
- Желтое такси: +7 (928) 737 77 77;
- Такси Элит: +7 (928) 946 02 30.
Яндекс Такси не работает в Чечне!
Также вы можете воспользоваться каршерингом «Делимобиль» через мобильное приложение.
Как осматривать достопримечательности?
В горы или пещеры не рекомендуется идти одному.
Местные памятники требуют бережного отношения: воздержитесь от курения рядом с ними, не оставляйте надписи на памятниках.