1 день

Прибытие. Первая встреча с Грозным

Прибытие в столицу Чеченской республики — город Грозный до 14:00. Самостоятельный трансфер в отель. Размещение в отелепосле 14:00 согласно вашему бронированию.

14:10 Сбор на обзорную экскурсию (точное время отправления, контакт гида будут указаны в памятке за 2 дня до начала тура), гид заберёт вас от отеля.

14:30 Обед в одном из ресторанов города. Во время экскурсии вы посетите:

мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова, посвященный победе в Великой Отечественной войне;

бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни;

площадь Дружбы народов;

сквер Журналистов;

проспект Путина;

казачью церковь Архангела Михаила;

мечеть «Сердце Чечни», ее стены выложены редким травертином, а интерьер украшает белый мрамор.

Порядок проведения экскурсии может быть изменен на усмотрение гида.

Подъем на панорамную площадку высотного комплекса «Грозный-Сити». С высоты 33 этажа вам откроется захватывающий вид на город и окрестности.

Трансфер в отель. Ужин самостоятельно.

