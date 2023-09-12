Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Групповой тур в Грозном

Великий шелковый путь

5
3 отзыва
Акция! На заезд 04.05.2024 - 10.05.2024 действует скидка 10% от цен, указанных в проживании.

«Великий шелковый путь» — это межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории субъектов СКФО.

Вас ждут семь регионов Северного Кавказа, комфортный транспорт, размещение в уютных отелях и даже ночь в глэмпинге! А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных гидов.
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Ближайшие даты:
8
июн
6
июл
3
авг
7
сен
5
окт
2
ноя

Что вас ожидает:

Очарование Кисловодска
Очарование Кисловодска
Прогуляемся по знаменитому парку и попьём целебной водички
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус
Горные просторы Ингушетии
Горные просторы Ингушетии
Полюбуемся пейзажами долин и холмов, а также посетим мемориалы и водопад
Многогранная Чечня
Многогранная Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей — городом Грозным и увидим самые известные мечети республики
Завораживающий Дагестан
Завораживающий Дагестан
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — места, обязательные к посещению в Дагестане

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край

Встреча гостей в аэропорту Минеральные Воды до 12:45.

Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые Водопады.

Обед на Медовых (включен в стоимость тура).

Посещение туркомплекса «Медовые водопады».

Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров.

Трансфер 25 км в Кисловодск.

Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.

Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.

Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой.

Бассейны на открытом воздухе (общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут).

Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.

Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.

Посещение Суворовских ванн не включено в стоимость тура.

Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске.

Размещение в отеле.

Ужин — не включен в стоимость.

Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский крайПрибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край
2 день

Кабардино-Балкария

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.

Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м.

Спуск вниз.

14:00 Обед (включен в стоимость тура).

Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.

Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды.

Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.

Около 2,5 часов в пути до Нальчика.

Прибытие в Нальчик.

Размещение в отеле, свободное время.

Ужин (не включен в стоимость).

Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.

Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария
3 день

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер в Северную Осетию-Алания.

Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.

Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Кадаргаванская теснина.

Дзивгисская крепость.

Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.

Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.

В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.

Башня Курта и Тага.

Фото-площадка — качели над пропастью.

Арт-объект «Æ».

Мидаграбинские водопады (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).

Город мёртвых Даргавс.

Обед в горах (включен в стоимость).

Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове

Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.

Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.

Размещение в отеле "Владикавказ" 3*,"Планета Люкс "3* или аналог.

Свободное время.

Кабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - АланияКабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания
4 день

Республика Ингушетия

Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).

Ляжгинский водопад.

К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.

В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Обед в горах (включен в стоимость тура).

Экскурсия по башенному комплексу Эгикал.

Башенный город Эгикал — свидетель тех далеких времен.

От главной дороги к замковому комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут.

Трансфер на глэмпинг «Берег неба».

Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба — Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых 600 лет вне большинства мировых событий.

После размещения гости могут расположиться на ужин (не включён) в уютном чайном домике или же заказать доставку в номер.

Ночь в глэмпинге.

Внимание! В майские заезды проживание предусмотрено в городе Грозный по 2 ночи (30.04-2.05 и 7.05-9.05).

Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияРеспублика Ингушетия
5 день

Чеченская Республика

Завтрак в главном шатре глэмпинг «Берег неба».

12:00 Обед, освобождение номеров .

Выезд в Грозный.

Остановка на Нихалоевских водопадах.

Прибытие в Грозный.

Краткая обзорная экскурсия (около 2 часов).

Вы побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.

Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Посетите мечеть «Сердце Чечни».

Ужин (не включен в стоимость тура).

Размещение в отеле.

Отдых и ночлег в отеле.

Чеченская РеспубликаЧеченская РеспубликаЧеченская РеспубликаЧеченская Республика
6 день

Дагестан

Завтрак.

8:30 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон.

Прибытие на смотровую площадку.

Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона.

По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.

Переезд 40 минут на обед.

14:30 Обед (включен в стоимость тура).

Переезд к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум.

16:00 Прогулка по бархану.

Трансфер в отель.

Размещение в отеле.

Ужин (не включен в стоимость тура).

ДагестанДагестанДагестанДагестан
7 день

Дагестан

Завтрак в отеле.

8:45 Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).

Дербент — древнейший город в России.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала.

Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.

14:00 Обед (включен в стоимость тура).

Сити-тур: Джума-мечеть, тесные старинные улочки — магалы.

Берег Каспийского моря.

Посадка в автобус в условленном месте в 16:30.

Отправление в аэропорт города Махачкалы 110 км, около 2,5 часов в пути.

ДагестанДагестанДагестанДагестан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте72 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте65 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте50 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте65 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте60 550
стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте72 000
Одноместное размещение89 800
Ребёнок 5—8 лет на основном месте65 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте50 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте65 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте60 550
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте89 800
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте50 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте60 550

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:

  • Маск 4* Иноземцево;
  • Бизнес отель Нальчик 3* либо аналогичный;
  • Владикавказ 3*, Планета Люкс;
  • Глэмпинг Берег неба (кроме заездов на майские праздники, в эти дни две ночи в Грозном);
  • Беркат 3*, Тийналла 4*;
  • Капитал 3* либо аналогичный;

Внимание! В майские заезды проживание предусмотрено в городе Грозный по 2 ночи (30.04-2.05 и 7.05-9.05).

Варианты проживания

Владикавказ

1 ночь

К услугам гостей 3-звездочные номера с рестораном. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бар и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Отель расположен в 1,8 км от Республиканского стадиона "Спартак". Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах отеля есть балкон. Во всех номерах установлен холодильник. Каждое утро в отеле сервируется завтрак "шведский стол". Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться услугами прачечной. Расстояние до ближайшего аэропорта Владикавказа составляет 21 км.

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ

Планета Люкс

1 ночь

Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.

Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.

В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.

В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

«Маск» 4

1 ночь

В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.

Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.

Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.

«Маск» 4«Маск» 4«Маск» 4«Маск» 4«Маск» 4

AZIMUT Нальчик

1 ночь

Отель AZIMUT Нальчик с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

AZIMUT НальчикAZIMUT НальчикAZIMUT НальчикAZIMUT НальчикAZIMUT НальчикAZIMUT Нальчик

«Нальчик» 3

1 ночь

Бутик-Отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.

Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.

Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.

«Нальчик» 3«Нальчик» 3«Нальчик» 3«Нальчик» 3

Глэмпинг «Берег Неба»

1 ночь

С вершины 1200 м над уровнем моря открывается вид на горную долину. Много сил и оригинальные инженерные решения понадобились для того, чтобы построить глэмпинг на крутом склоне.

Глэмпинг "Берег Неба" возведен на родовой земле, где предки нашей семьи жили 600 лет. Глэмп построен рядом с сохранившейся частью башни "Боти Г1ала" на вершине горы "Тичх дукъ".

Глэмпинг «Берег Неба»Глэмпинг «Берег Неба»

Беркат

1 ночь

Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.

Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.

БеркатБеркатБеркатБеркатБеркатБеркат

«Тийналла» 4

1 ночь

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.

«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4

«Капитал» 3

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Питание по программе (6 завтраков, 7 обедов)
  • Двухместное размещение в отеле
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (искл. Суворовские источники)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из г. Махачкалы
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
  • Доп. ночи в начале тура - 6 000 руб
  • Доп. ночи после тура - 6 000 руб
  • Входные билеты на Суворовские источники
  • Экскурсия «Вечерние мечети» (по желанию)
  • Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальные принадлежности для Суворовских источников, полотенце (можно взять в прокат);
  • ветровка для Эльбруса;
  • удобная обувь.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?

Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.

С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней

Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль

Где происходит сбор группы?

Места сбора группы:

Минеральные Воды, терминал прилёта.

Встреча с сопровождающими на улице, на выходе из здания для прибывших пассажиров. Гостей встречают представители туроператора: гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

В Чечне рестораны не работают. В Дагестане тоже бывают проблемы с ресторанами и отелями, хотя проблема не такая острая, как в Чечне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
12 сен 2023
Добрый день, все было замечательно, очень понравилось, спасибо за быструю и оперативную связь
А
9 сен 2023
Тур "Великий шелковый путь" 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый и гостеприимный! Огромное спасибо принимающей стороне за данный тур! Было очень интересно, комфортно, вкусно, познавательно, красиво) Это было самое незабываемое и сильно положительное по эмоциям путешествие! Огромное спасибо Муслиму, гидам Ане, Джульете, Иналу, Лене за интересные рассказы про Ваш наикрасивейший регион) Во время тура у нас образовалась очень позитивная и дружная команда ребят из Грозного, Москвы, Питера, Тюмени, Якутии, Альметьевска и Приморья) Путешествуйте, друзья! Это дарит невероятные и ни с чем не сравнимые эмоции)
Тур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый
А
9 июля 2023
Тур "Великий шелковый путь" великолепен! Тут у вас появится возможность увидеть стразу все природные красоты региона, ощутить на себе гостеприимство кавказских народов и окунуться в его самобытную культуру. Вам будет предложена насыщенная программа, комфортабельные гостиницы, вкуснейшая еда (рай для мясоедов). Вы посетите минеральные источники, большинство равнинных и горных территорий кавказских республик, покорите Эльбрус (без преувеличений), увидите Каспийское море (может даже купнётесь), ну и, конечно же, насладитесь кавказским радушием и местной кухней. На каждом отрезке пути вас будут сопровождать профессиональные гиды, которые с интересом расскажут об истории своего края, религиозных особенностях и обычаях. Словом, если вы задумываетесь о путешествии на Кавказ и хотите получить всё и сразу, то вам сюда!

Тур входит в следующие категории Грозного

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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