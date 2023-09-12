Великий шелковый путь
«Великий шелковый путь» — это межрегиональный туристический маршрут, проходящий по территории субъектов СКФО.
Вас ждут семь регионов Северного Кавказа, комфортный транспорт, размещение в уютных отелях и даже ночь в глэмпинге! А ещё много вкусной еды и нескучные истории профессиональных гидов.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Карачаево-Черкесия. Ставропольский край
Встреча гостей в аэропорту Минеральные Воды до 12:45.
Трансфер 61 км в Карачаево-Черкесию на Медовые Водопады.
Обед на Медовых (включен в стоимость тура).
Посещение туркомплекса «Медовые водопады».
Свободное время, например, для прогулки и покупки сувениров.
Трансфер 25 км в Кисловодск.
Экскурсия по Кисловодску, прогулка в парке, дегустация минеральных вод.
Трансфер 40 км в станицу Суворовская, в термальные бассейны.
Купание в горячем, теплом и холодном бассейнах с термальной водой.
Бассейны на открытом воздухе (общее время пребывания в купальне 1 час, включая время купания — не более 15 минут).
Внимание! К купанию в термальных водах есть медицинские противопоказания.
Рекомендуем взять с собой купальные костюмы, тапочки и полотенце.
Посещение Суворовских ванн не включено в стоимость тура.
Посадка в автобус, трансфер 41 км к отелю в Пятигорске.
Размещение в отеле.
Ужин — не включен в стоимость.
Кабардино-Балкария
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер в Приэльбрусье 160 км, около 3,5 часов с двумя остановками.
Подъем на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3800 м.
Спуск вниз.
14:00 Обед (включен в стоимость тура).
Трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, 130 км.
Остановка на Поляне Нарзанов — место, где из-под земли выходят минерализованные воды.
Всего три источника, можно напиться из каждого и налить немного воды с собой в приготовленную заранее бутылку.
Около 2,5 часов в пути до Нальчика.
Прибытие в Нальчик.
Размещение в отеле, свободное время.
Ужин (не включен в стоимость).
Рекомендуем ужинать в ресторанах города или в ресторане отеля.
Кабардино-Балкария / Северная Осетия - Алания
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер в Северную Осетию-Алания.
Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы.
Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
Кадаргаванская теснина.
Дзивгисская крепость.
Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.
Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе.
В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.
Башня Курта и Тага.
Фото-площадка — качели над пропастью.
Арт-объект «Æ».
Мидаграбинские водопады (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).
Город мёртвых Даргавс.
Обед в горах (включен в стоимость).
Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове
Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.
Краткая вечерняя экскурсия по Владикавказу.
Размещение в отеле "Владикавказ" 3*,"Планета Люкс "3* или аналог.
Свободное время.
Республика Ингушетия
Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер 60 км с одной остановкой в горы Ингушетии (паспорта РФ либо свидетельства о рождении для детей обязательны).
Ляжгинский водопад.
К водопаду ведет необорудованная лесная тропинка.
В случае сильного дождя данный пункт программы отменяется.
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Обед в горах (включен в стоимость тура).
Экскурсия по башенному комплексу Эгикал.
Башенный город Эгикал — свидетель тех далеких времен.
От главной дороги к замковому комплексу нужно пройти пешком по грунтовой дороге около 10 минут.
Трансфер на глэмпинг «Берег неба».
Продолжаем путь и поднимаемся в глэмпинг «Берег Неба — Chechen Village», построенный на родовой земле Батаевых 600 лет вне большинства мировых событий.
После размещения гости могут расположиться на ужин (не включён) в уютном чайном домике или же заказать доставку в номер.
Ночь в глэмпинге.
Внимание! В майские заезды проживание предусмотрено в городе Грозный по 2 ночи (30.04-2.05 и 7.05-9.05).
Чеченская Республика
Завтрак в главном шатре глэмпинг «Берег неба».
12:00 Обед, освобождение номеров .
Выезд в Грозный.
Остановка на Нихалоевских водопадах.
Прибытие в Грозный.
Краткая обзорная экскурсия (около 2 часов).
Вы побываете в православном храме Архангела Михаила, построенном с крепостью Грозной.
Подъем на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити».
Со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.
Посетите мечеть «Сердце Чечни».
Ужин (не включен в стоимость тура).
Размещение в отеле.
Отдых и ночлег в отеле.
Дагестан
Завтрак.
8:30 Трансфер в Дагестан 130 км на Сулакский каньон.
Прибытие на смотровую площадку.
Самый глубокий каньон в Европе и глубже Большого каньона.
По глубокому каньону течет река Сулак, воды ее необычного яркого оттенка.
Переезд 40 минут на обед.
14:30 Обед (включен в стоимость тура).
Переезд к самому большому в Европе песчаному бархану Сарыкум.
16:00 Прогулка по бархану.
Трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Ужин (не включен в стоимость тура).
Дагестан
Завтрак в отеле.
8:45 Трансфер в Дербент (120 км, около 2,5 часов).
Дербент — древнейший город в России.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала.
Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.
14:00 Обед (включен в стоимость тура).
Сити-тур: Джума-мечеть, тесные старинные улочки — магалы.
Берег Каспийского моря.
Посадка в автобус в условленном месте в 16:30.
Отправление в аэропорт города Махачкалы 110 км, около 2,5 часов в пути.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|стандарт
|стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|72 000
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|65 000
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|50 000
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|65 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|60 550
|стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|72 000
|Одноместное размещение
|89 800
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|65 000
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|50 000
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|65 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|60 550
|одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|89 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|50 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|60 550
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора:
- Маск 4* Иноземцево;
- Бизнес отель Нальчик 3* либо аналогичный;
- Владикавказ 3*, Планета Люкс;
- Глэмпинг Берег неба (кроме заездов на майские праздники, в эти дни две ночи в Грозном);
- Беркат 3*, Тийналла 4*;
- Капитал 3* либо аналогичный;
Внимание! В майские заезды проживание предусмотрено в городе Грозный по 2 ночи (30.04-2.05 и 7.05-9.05).
Варианты проживания
Владикавказ
К услугам гостей 3-звездочные номера с рестораном. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля бар и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Отель расположен в 1,8 км от Республиканского стадиона "Спартак". Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах есть собственная ванная комната, а в некоторых номерах отеля есть балкон. Во всех номерах установлен холодильник. Каждое утро в отеле сервируется завтрак "шведский стол". Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться услугами прачечной. Расстояние до ближайшего аэропорта Владикавказа составляет 21 км.
Планета Люкс
Гостиница «Планета Люкс» - одна из известных в городе, так как расположена в исторически значимом здании, находящемся под охраной государства.
Комфортабельные и уютные номера обустроены всем необходимым для проживания, а именно оформлением в приятных тонах, мебелью с отделкой из дерева, современной техникой и собственной ванной комнатой, которая оснащена гигиеническими принадлежностями.
В кафе на площади комплекса ежедневно готовят разнообразные блюда по заказному меню. Есть также возможность попробовать изумительные десерты и напитки.
В 5 минутах ходьбы достопримечательности, Комсомольский парк, в котором можно прогуляться, а также удобная транспортная развязка. Расстояние до аэропорта — 20,6 км, а до железнодорожного вокзала — 1,2 км.
«Маск» 4
В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.
Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.
Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.
AZIMUT Нальчик
Отель AZIMUT Нальчик с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
«Нальчик» 3
Бутик-Отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.
Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.
Глэмпинг «Берег Неба»
С вершины 1200 м над уровнем моря открывается вид на горную долину. Много сил и оригинальные инженерные решения понадобились для того, чтобы построить глэмпинг на крутом склоне.
Глэмпинг "Берег Неба" возведен на родовой земле, где предки нашей семьи жили 600 лет. Глэмп построен рядом с сохранившейся частью башни "Боти Г1ала" на вершине горы "Тичх дукъ".
Беркат
Гостиница «Беркат» находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном.
Гости могут расположиться в комфортабельных и уютных номерах различной ценовой категории. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Каждое утро в ресторане гостиницы сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Для делового общения в гостинице предусмотрен просторный конференц-зал, оснащенный всей необходимой современной аппаратурой.
«Тийналла» 4
Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.
В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.
Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.
«Капитал» 3
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Питание по программе (6 завтраков, 7 обедов)
- Двухместное размещение в отеле
- Экскурсионная программа
- Входные билеты (искл. Суворовские источники)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно из г. Махачкалы
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
- Доп. ночи в начале тура - 6 000 руб
- Доп. ночи после тура - 6 000 руб
- Входные билеты на Суворовские источники
- Экскурсия «Вечерние мечети» (по желанию)
- Услуги, не описанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальные принадлежности для Суворовских источников, полотенце (можно взять в прокат);
- ветровка для Эльбруса;
- удобная обувь.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль
Где происходит сбор группы?
Места сбора группы:
Минеральные Воды, терминал прилёта.
Встреча с сопровождающими на улице, на выходе из здания для прибывших пассажиров. Гостей встречают представители туроператора: гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
В Чечне рестораны не работают. В Дагестане тоже бывают проблемы с ресторанами и отелями, хотя проблема не такая острая, как в Чечне.