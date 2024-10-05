Программа тура по дням
Прибытие. Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Групповой трансфер с 12:00-13:00.
14:00 Обед.
15:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Переезд в Армхи.
Заселение в ЛОК Армхи (альтернатива гостиница «Артис Плаза», "Планета Люкс", “Империал”, в апартаментах в Армхи)
Свободное время.
Ужин (за доп. плату).
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
- Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00-14:00Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
- Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
18:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Северная Осетия. Владикавказ
08:00-09:00Завтрак в отеле.
09:00Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
15:00 Обед.
16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.
18:30Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Кабардино-Балкария. Верхняя Балкария
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.
Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.
Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.
13:30 Обед.
Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.
Черекское ущелье.
Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.
Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.
Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).
18:00 Возвращение в отель.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Чечня. Грозный
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Грозный.
10:30Экскурсия по городу Грозный:
- Храм Михаила Архангела.
- Мечеть «Сердце Чечни» – одна из самых больших мечетей мира.
- Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
14:30 Обед.
Заселение в отель.
Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека – «Сердце Матери».
Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.
Шали.
Мечеть «Гордрость мусульман».
Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.
Возвращение в отель.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Чечня. Озеро Казеной-Ам
8:00-09:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Казеной Ам – одно из самых известных озер Чечни.
Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.
Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану)
Остановка на смотровой близ озера
Хой - город стражников
Комплекс «Кезеной»
13:00 Обед.
Переезд в г. Грозный.
Возвращение в отель.
Свободное время.
19:00 Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Дагестан. Сулакский каньон
8:00-9:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Дагестан.
Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.
13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Выезд в аэропорт г. Махачкала.
Рекомендованные рейсы с вылетом после 21:00.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|65000
|77000
|58500
|Даты с 01.03.2025
|72800
|86300
|65500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Гостевой дом в п. Джейрах
Апартаменты в «Армхи»
Гостиница «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Люкс»
Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
Гостиница «Нохчо Стар»
Отель «Нохчо Стар» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
Для гостей отеля «Нохчо Стар» сервируют континентальный завтрак.
Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.
Расстояние от отеля «Нохчо Стар» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.
Гостиница «Централ Сити»
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.
В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.
Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.
Отель «Дона»
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион): завтраки (кроме 1-го дня), обеды
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Махачкалы
- Питание: ужины и завтрак в 1-й день
- Вход в Аушигерский термальный источник
- Спуск в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие рейсы лучше выбрать?
Рекомендованные рейсы с прилетом во Владикавказ с 12:00-13:00, вылетом с г. Махачкала после 21:00.
Будут ли в туре длительные переезды?
Самый продолжительный переезд в туре 2-3 часа. Все экскурсии длятся 5-6 часов.
Переезды комфортные, с остановками, неутомительные.