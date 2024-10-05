Кавказская мозаика зимой

Всего за неделю вы посетите равнинную и горную части Ингушетии и Осетии, гостеприимный Владикавказ, современный Грозный, а еще поедете в Дагестан к самому крупному в Европе и глубочайшему в мире
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Сулакскому каньону.

По живописному горному серпантину отправитесь к озеру Казеной-Ам – одному из самых больших высокогорных водоемов Европы и увидите удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.

5
3 отзыва
Кавказская мозаика зимой
Кавказская мозаика зимой
Кавказская мозаика зимой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Равнинная Ингушетия

Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».

Групповой трансфер с 12:00-13:00.

14:00 Обед.

15:30 Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Переезд в Армхи.

Заселение в ЛОК Армхи (альтернатива гостиница «Артис Плаза», "Планета Люкс", “Империал”, в апартаментах в Армхи)

Свободное время.

Ужин (за доп. плату).

Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.

Прибытие. Равнинная ИнгушетияПрибытие. Равнинная ИнгушетияПрибытие. Равнинная ИнгушетияПрибытие. Равнинная Ингушетия
2 день

Горная Ингушетия

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
  • Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00-14:00Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
  • Храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».

18:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
3 день

Северная Осетия. Владикавказ

08:00-09:00Завтрак в отеле.

09:00Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии: Даргавс или как по-другому его называют «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Место гибели Сергея Бодрова Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами старинной башне Курта и Тага.

15:00 Обед.

16:00 Экскурсия по городу Владикавказ.

18:30Заселение в отель «Планета Люкс» (альтернатива гостиница "Империал" или равноценная замена).

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Северная Осетия. ВладикавказСеверная Осетия. ВладикавказСеверная Осетия. ВладикавказСеверная Осетия. Владикавказ
4 день

Кабардино-Балкария. Верхняя Балкария

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд в Верхнюю Балкарию.

Шато-Эркен. Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема.

Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.

13:30 Обед.

Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.

Черекское ущелье.

Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики.

Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.

Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С. (за доп. плату).

18:00 Возвращение в отель.

19:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Кабардино-Балкария. Верхняя БалкарияКабардино-Балкария. Верхняя БалкарияКабардино-Балкария. Верхняя БалкарияКабардино-Балкария. Верхняя Балкария
5 день

Чечня. Грозный

8:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в Грозный.

10:30Экскурсия по городу Грозный:

  • Храм Михаила Архангела.
  • Мечеть «Сердце Чечни» одна из самых больших мечетей мира.
  • Грозный Сити - комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города.
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

14:30 Обед.

Заселение в отель.

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека «Сердце Матери».

Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде.

Шали.

Мечеть «Гордрость мусульман».

Мечеть в городе Шали считается самым крупным мусульманским молитвенным сооружением в европейской части Евразии.

Возвращение в отель.

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Чечня. ГрозныйЧечня. ГрозныйЧечня. ГрозныйЧечня. ГрозныйЧечня. Грозный
6 день

Чечня. Озеро Казеной-Ам

8:00-09:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсию на озеро Казеной Ам – одно из самых известных озер Чечни.

Путь к озеру пройдёт по живописному горному серпантину, так что фотоаппарат будет как нельзя кстати.

Остановка в Харачое (родник «девичья коса» и памятник абреку Зелимхану)

Остановка на смотровой близ озера

Хой - город стражников

Комплекс «Кезеной»

13:00 Обед.

Переезд в г. Грозный.

Возвращение в отель.

Свободное время.

19:00 Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Чечня. Озеро Казеной-АмЧечня. Озеро Казеной-АмЧечня. Озеро Казеной-АмЧечня. Озеро Казеной-Ам
7 день

Дагестан. Сулакский каньон

8:00-9:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выезд с вещами в Дагестан.

Чиркейское водохранилище. Крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения региона и рыболовства.

13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.

Выезд в аэропорт г. Махачкала.

Рекомендованные рейсы с вылетом после 21:00.

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.

Дагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньонДагестан. Сулакский каньон

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025650007700058500
Даты с 01.03.2025728008630065500

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Армхи»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Гостиница «Владикавказ»

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Гостевой дом в п. Джейрах

2 ночи

Апартаменты в «Армхи»

2 ночи

Гостиница «Планета Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»

Гостиница «Люкс»

2 ночи

Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.

В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

Гостиница «Люкс»Гостиница «Люкс»Гостиница «Люкс»Гостиница «Люкс»Гостиница «Люкс»Гостиница «Люкс»

Гостиница «Нохчо Стар»

2 ночи

Отель «Нохчо Стар» расположен в Грозном (Чеченская Республика), в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». Гости могут отдохнуть в общем лаундже и воспользоваться услугами консьержа.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены письменным столом и телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

Для гостей отеля «Нохчо Стар» сервируют континентальный завтрак.

Окрестности отлично подходят для велосипедных прогулок. В отеле организован прокат автомобилей.

Расстояние от отеля «Нохчо Стар» до международного аэропорта Грозный составляет 7 км.

Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»Гостиница «Нохчо Стар»

Гостиница «Централ Сити»

2 ночи

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол.

В мини-гостинице Central City Grozny подают континентальный завтрак.

Расстояние от мини-гостиницы до аэропорта Грозного составляет 8 км.

Гостиница «Централ Сити»Гостиница «Централ Сити»Гостиница «Централ Сити»Гостиница «Централ Сити»Гостиница «Централ Сити»Гостиница «Централ Сити»

Отель «Дона»

2 ночи

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полупансион): завтраки (кроме 1-го дня), обеды
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно из Махачкалы
  • Питание: ужины и завтрак в 1-й день
  • Вход в Аушигерский термальный источник
  • Спуск в с. Зубутли и катание на катерах
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие рейсы лучше выбрать?

Рекомендованные рейсы с прилетом во Владикавказ с 12:00-13:00, вылетом с г. Махачкала после 21:00.

Будут ли в туре длительные переезды?

Самый продолжительный переезд в туре 2-3 часа. Все экскурсии длятся 5-6 часов.

Переезды комфортные, с остановками, неутомительные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Грозного

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