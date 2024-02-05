Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Групповой тур в Грозном

Осенний дуэт кавказских республик

5
3 отзыва
Приглашаем вас в путешествие по Чеченской республике и республике Дагестан — самым восточным регионам Кавказа.

Их уникальные голоса сольются в единую мелодию восточного дуэта! Вас ждёт путешествие по историческим памятникам прошлого, погружение в историю, культуру и природу республик.
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Осенний дуэт кавказских республик: Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
20
сен
18
окт

Что вас ожидает:

Великолепный Грозный
Великолепный Грозный
Погрузитесь в историю и культуру города Грозного и полюбуетесь современной архитектурой
Озеро Кезеной-Ам
Озеро Кезеной-Ам
Отправитесь к красивейшему озеру и полюбуетесь водной гладью в обрамлении живописных гор
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Посетите идеальное место для создания потрясающих фотографий и полюбуетесь бирюзовыми водами реки Сулак
Древний Дербент
Древний Дербент
Исследуете уголки древнего города и погрузитесь в историю
Гастрономическое искусство Кавказа
Гастрономическое искусство Кавказа
Откроете для себя чудеса Кавказской кухни, наслаждаясь традиционными блюдами и местными деликатесами

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Грозному

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Грозного. Рекомендуем время прибытия до 14:00.

Групповой трансфер в отели. Размещение в отелях возможно только после экскурсионной программы.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите:

  • мемориальный комплекс славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову;
  • сквер Журналистов;
  • площадь Дружбы народов;
  • проспект Путина;
  • бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни;
  • уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море;
  • казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).

Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты 33 этажа (в часы работы).

Трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Обзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. Грозному
2 день

Высокогорное озеро Кезеной-Ам

Завтрак в отеле.

Встреча с местным гидом.

Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии. Оно расположено на высоте 1869 м над уровнем моря. Береговая линия составляет 10 км, глубина — 76 метров, общая площадь водной глади — 4 кв. км. Озеро находится на территории сразу двух республик. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.

Обед в кафе в пути (самостоятельно).

Подъем на транспорте (около 24 км) к перевалу Харами (2400 м над уровнем моря). После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте. Далее ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей. Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан. С этим местом связано легендарное имя Зелемхана Харачоевского — известного Абрека.

Далее вы посетите руины древнего селения «Хой», где вы увидите шестиэтажную боевую башни, петроглифы, надгробные камни, арочные строения, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман». Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом «Шали-сити». Четыре минарета возвышаются на 63 метра, высота же центрального купола составляет более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек. Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Возвращение в Грозный. Свободное время в городе.

Ужин (самостоятельно).

Высокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-Ам
3 день

Переезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньон

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.

Выезд на экскурсию с посещением обзорных площадок Сулакского каньона, высота которого составляет 1920 метров. Его нередко сравнивают с великим каньоном в Америке: дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной. Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед.

По дороге остановка на обзорной площадке бархана Сарыкум или трекинг на его вершину (в зависимости от погодных условий, желания группы).

Заселение в гостиницу в Махачкале.

Ужин (самостоятельно).

Переезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньонПереезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньонПереезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньонПереезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньонПереезд в Махачкалу и экскурсия на Сулакский каньон
4 день

Горный Дагестан

Завтрак в отеле.

Трансфер в Хунзахский район Дагестана. По дороге вас ждет проезд по самому длинному тоннелю в России и остановка у Гимринской башни. Вы также побываете на высоком берегу Ирганайского водохранилища и полюбуетесь отражением гор на его поверхности.

Хунзахское плато – самое широкое плато нагорного Дагестана. Площадь составляет 250 кв. км, высота — 1000-1200 м над уровнем моря. Равнину окружают высокие горные хребты.

Экскурсия начинается с обзора главных достопримечательностей этой местности – каньона Цолотль в Арани, двух водопадов - Тобот (высота достигает 100 м!) и Итатляр. Прогулка по территории военной крепости XIX века.

Обед в кафе или в гостевом доме (обязательный десерт – каша из кураги с урбечом).

Вы также отправитесь к озеру Мочох (возможна прогулка на катамаране по озеру за дополнительную плату) и побываете в ущелье «Каменная чаша».

В заключении дня вас ждет прогулка по ханской тропе с экскурсоводом под водопадом, на территории экстрим-парка Матлас, где открываются виды на величественные горы Дагестана.

Здесь также можно покататься на лошадях и на зиплайне (доп. плата).

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
5 день

Знакомство с Дербентом

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России – Дербенту.

Начнете свое знакомство с посещения цитадели «Нарын-Кала» – древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Далее вас ждет прогулка по магалам (древняя часть города) и посещение территории древней Джума-мечети (вход в само здание мечети воспрещен для туристов на сегодняшний день). Вы также увидите девичьи бани, ворота Орта-капы и Армяно-Грегорианскую церковь (ныне Музей ковра и декоративно-прикладного искусства).

Обед в местном ресторане (самостоятельно).

Трансфер в парк Патриот, экскурсия к экраноплану «Лунь».

Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к рейсам, отбывающим после 20:00.

Знакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с Дербентом

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах 3*:

  • 2 ночи в Грозном;
  • 2 ночи в Махачкале.

Доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей.

Указаны ориентировочные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Городок»

2 ночи

Уютная и стильная гостиница «Городок» расположена в городе Грозный.

Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»

Гостиничный комплекс «Джами»

3 ночи

Гостиничный комплекс «Джами» с сауной и частным пляжем расположен в Турали.

К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, бар и ресторан, а также бесплатный Wi-Fi во всех зонах.

Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»

«Метрополь» 3

3 ночи

Гостиница «Метрополь» ждёт своих гостей в Махачкале. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, прачечная, гладильные принадлежности, сауна и другое.

В каждом из этих номеров царит превосходная атмосфера для Вашего отдыха. Здесь есть всё, чтобы Ваше проживание было комфортным и принесло лишь положительные эмоции от пребывания в этом месте.

На территории работает шикарный ресторан, где Вы сможете побаловать себя шедеврами из разных кухонь мира, а также отлично провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием для Вашего успеха.

В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности, зелёные парки города, а также остановки общественного транспорта, что облегчит передвижение на местности. Ж/д вокзал располагается всего в 10 минутах езды.

«Метрополь» 3«Метрополь» 3«Метрополь» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле: 4 ночи
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт (или ж/д вокзал) Грозного - отель в Грозном - отель в Махачкале - аэропорт (или ж/д вокзал) Махачкалы»
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание 4 завтрака, 3 обеда
  • Вода (0,5 л. /чел. /день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Грозного и обратно из Махачкалы
  • Индивидуальные трансферы
  • Доплата за одноместное размещение - 10500 рублей
  • Питание, не включенное в программу (ужины, 2 обеда)
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам — платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Какое будет питание?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Есть ли скидки?

Для детей 8-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Какие рестораны стоит посетить в Чечне?

Grill House Грозный – пр. Эсамбаева, 9

Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5

Прайм тайм – ул. Лорсанова, 25А

Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок».

Ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122

Ресторан «Купол» – единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Грозного

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