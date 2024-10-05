Зимний кавказский антидепрессант

За 5 дней нашего путешествия мы увидим самые знаковые места Чечни и Дагестана. Проделаем путь от мегаполиса в Грозном до заброшенных горных аулов Дагестана.

Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь продолжится в загадочном и контрастном Дагестане.

Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища и вкусная национальная еда.
5
3 отзыва
Зимний кавказский антидепрессант
Зимний кавказский антидепрессант
Зимний кавказский антидепрессант
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по городу Грозный

До 12:00 встреча в аэропорту г. Грозный.

Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия по городу:

  • мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
  • Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города;
  • Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

18:30 Выезд в г. Аргун.

  • Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека — «Сердце Матери». Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде;
  • посещение Мечети «Гордость мусульман» — крупнейшая мечеть Европы. Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.

19:00 Возвращение в отель.

Питание: обед. Завтрак и ужин за свой счет.

Встреча. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча. Экскурсия по городу ГрозныйВстреча. Экскурсия по городу Грозный
2 день

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон

8:00-09:00 Завтрак.

09:00 Выезд с вещами в Дагестан.

Чиркейское водохранилище.

13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

  • Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне;
  • со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона;
  • далее наш путь лежит в село Зубутли. Спуск в с. Зубутли и катание на катере (за доп. плату).

Свободное время.

Заселение в гостевой дом.

Питание: завтрак, обед.

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, Сулакский каньонЧиркейское водохранилище, Сулакский каньон
3 день

Гамсутль

08:00 Завтрак.

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

13:00 Обед из блюд национальной кухни.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Подняться к аулу можно пешком.

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак, обед.

ГамсутльГамсутльГамсутльГамсутль
4 день

Хунзах. Водопады Тобот и Итлятляр

08:00 Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру:

  • мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана;
  • узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа;
  • переезд в Хунзах. Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана;
  • два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

13:00 Обед.

  • Водопады Тобот и Итлятляр вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река;
  • экстрим парк Матлас —первая в республике виа феррата — скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор Каменная чаша;
  • Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Питание: завтрак, обед.

Хунзах. Водопады Тобот и ИтлятлярХунзах. Водопады Тобот и ИтлятлярХунзах. Водопады Тобот и ИтлятлярХунзах. Водопады Тобот и Итлятляр
5 день

Гоор, Кахиб. Отъезд

08:00 Завтрак.

  • Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана;
  • Язык Тролля. Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

13:00 Обед.

  • Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках;
  • храм Датуна, построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами;
  • Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес». Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

18:00 Выезд в аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).

Питание: завтрак, обед.

Гоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. ОтъездГоор, Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025599006790054000
Даты с 01.03.2025671007600060500

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).

Варианты проживания

Ласточка

1 ночь

В старинном селе Зубутли Казбековского района, рад приветствовать Вас гостевой дом. Из его окон открывается шикарный вид на Сулакский каньон! В гостевом доме есть все условия для комфортного отдыха. Для гостей бесплатный кофе и местный чай. В 2х-этажном доме могут разместиться одновременно до 30 человек. Особенная гордость хозяина - сад, в котором растут персики, киви и гранаты.

ЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточкаЛасточка

Гоор

1 ночь

2 этажный дом находится в живописных горах Дагестана, окруженных зелеными лесами, величественными вершинами и чистыми реками. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой горной природы в комфортных условиях и дружественной атмосфере.

Уютные комнаты, с видом на горы и башни.

ГоорГоорГоорГоорГоорГоор

Хунзах

1 ночь

В этом гостевом доме 3 номера.

Хорошее место для отдыха в горах, очень близко находится шикарный водопад Тобот.

ХунзахХунзахХунзахХунзахХунзахХунзах

Нохчо Стар

1 ночь

Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.

Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.

Нохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо СтарНохчо Стар

Дона

1 ночь

Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.

Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.

ДонаДонаДонаДонаДонаДона

Central City

1 ночь

Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.

Central CityCentral CityCentral CityCentral CityCentral CityCentral City

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание (полупансион, по программе): завтраки, обеды
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билет до Грозного и обратно из Махачкалы
  • Питание: ужины, завтрак в первый день
  • Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
  • Подъём в аул Гамсутль на джипах
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Грозного

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