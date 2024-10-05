3 день

Гамсутль

08:00 Завтрак.

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

13:00 Обед из блюд национальной кухни.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Подняться к аулу можно пешком.

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.

Ужин (за доп. плату).

Питание: завтрак, обед.