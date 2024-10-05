Впечатлимся роскошной мечетью в Шали, единственной в России хайтековской мечетью в Аргуне и дальше наш путь продолжится в загадочном и контрастном Дагестане.
Будет очень-очень много гор, несколько горных перевалов и водопадов, высокогорные водохранилища и вкусная национальная еда.
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по городу Грозный
До 12:00 встреча в аэропорту г. Грозный.
Заселение в отель «Нохчо Стар» (альтернатива «Централ Сити», «Дона»).
13:30 Обед.
14:30 Экскурсия по городу:
- мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира. это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы;
- Грозный Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города;
- Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
18:30 Выезд в г. Аргун.
- Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека — «Сердце Матери». Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде;
- посещение Мечети «Гордость мусульман» — крупнейшая мечеть Европы. Белый мрамор, ручная роспись в позолоте, 8-метровая люстра в форме лотоса, красота подсветок поражают воображение.
19:00 Возвращение в отель.
Питание: обед. Завтрак и ужин за свой счет.
Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон
8:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд с вещами в Дагестан.
Чиркейское водохранилище.
13:00 Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
- Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе. По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне;
- со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона;
- далее наш путь лежит в село Зубутли. Спуск в с. Зубутли и катание на катере (за доп. плату).
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Питание: завтрак, обед.
Гамсутль
08:00 Завтрак.
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
13:00 Обед из блюд национальной кухни.
Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Подняться к аулу можно пешком.
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Ужин (за доп. плату).
Питание: завтрак, обед.
Хунзах. Водопады Тобот и Итлятляр
08:00 Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру:
- мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана;
- узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа;
- переезд в Хунзах. Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана;
- два водопада, струящихся вниз со скал, — Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
13:00 Обед.
- Водопады Тобот и Итлятляр — вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река;
- экстрим парк Матлас —первая в республике виа феррата — скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор Каменная чаша;
- Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Питание: завтрак, обед.
Гоор, Кахиб. Отъезд
08:00 Завтрак.
- Гоор—один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана;
- Язык Тролля. Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
13:00 Обед.
- Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках;
- храм Датуна, построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами;
- Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес». Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
18:00 Выезд в аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).
Питание: завтрак, обед.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|59900
|67900
|54000
|Даты с 01.03.2025
|67100
|76000
|60500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Варианты проживания
Ласточка
В старинном селе Зубутли Казбековского района, рад приветствовать Вас гостевой дом. Из его окон открывается шикарный вид на Сулакский каньон! В гостевом доме есть все условия для комфортного отдыха. Для гостей бесплатный кофе и местный чай. В 2х-этажном доме могут разместиться одновременно до 30 человек. Особенная гордость хозяина - сад, в котором растут персики, киви и гранаты.
Гоор
2 этажный дом находится в живописных горах Дагестана, окруженных зелеными лесами, величественными вершинами и чистыми реками. Это место идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой горной природы в комфортных условиях и дружественной атмосфере.
Уютные комнаты, с видом на горы и башни.
Хунзах
В этом гостевом доме 3 номера.
Хорошее место для отдыха в горах, очень близко находится шикарный водопад Тобот.
Нохчо Стар
Гостиница «Nohcho-Star» расположен в центре города Грозный, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.
Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Nohcho-Star Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта.
Дона
Отель «Дона» расположен в городе Грозный Чеченской Республики, в 5 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В номерах отеля есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем.
Ежедневно в отеле «Дона» сервируется континентальный завтрак.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 8 км.
Central City
Мини-гостиница Central City Grozny расположена в Грозном, в 6 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Работает экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В каждом номере мини-гостиницы есть гостиная зона, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Из некоторых номеров мини-гостиницы Central City Grozny открывается вид на город. В числе удобств чайник. Также в распоряжении гостей кондиционер и письменный стол. По утрам подают континентальный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание (полупансион, по программе): завтраки, обеды
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билет до Грозного и обратно из Махачкалы
- Питание: ужины, завтрак в первый день
- Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
- Подъём в аул Гамсутль на джипах
- Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.