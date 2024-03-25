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программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!