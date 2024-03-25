Религиозные туры по святым местам Грозного

Найдено 6 туров в категории «Святые места» в Грозном, цены от 25 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Начало: Грозный, прилет до 14:00
«Если вы до сих пор боитесь ехать в Чечню, то скорее отбросьте все сомнения — здесь фантастическая природа, голубые горные озера, огромные современные мечети и очень гостеприимные жители»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
35 000 за человека
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
«Переночуем в горах у озера, встретим закат или рассвет и заедем в Шали полюбоваться роскошной самой большой мечетью в Европе»
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
«Мы посетим главную мечеть города, побываем на двух смотровых площадках, откуда открываются потрясающие виды, пройдемся по живописному парку и Грозненскому Арбату»
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 000 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
«Вы увидите одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни», построенную в классическом османском стиле и декорированную белым мрамором»
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Встречаемся и отправляемся к мечети «Сердце Чечни», одной из крупнейших в России и Европе»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
«Где спрятана «кавказская Швейцария», как мечеть в Грозном связана с Константинополем, а грузинский городок Сигнахи — с песней «Миллион алых роз» — узнаем, отправившись в большое путешествие по Кавказу»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
66 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    25 марта 2024
    Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
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    Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много
  • А
    Анна
    20 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно и комфортно) С погодой
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    нам повезло, было тепло и солнечно, только в один из дней путешествия в горах выпал снег) Анастасия очень отзывчивый и доброжелательный человек, помогла нам реализовать все наши пожелания по путешествию.

    Наше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересноНаше путешествие было впечатляющим! Природа в Чечне необыкновенная. Были с ребенком 12 лет, было очень интересно
  • К
    Карина
    7 ноября 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Чечня неожиданно очаровала и влюбила в себя. Огромная благодарность за это Анастасии и нашему гиду Асламбеку! Насыщенная и хорошо организованная
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    программа. Встретили нас как лучших друзей: чеченцы - открытые и очень доброжелательные (по крайней мере мы видели только таких). Все наши пожелания мгновенно исполнялись, свозили нас даже в Российкий университет спецназа. В целом Чечня поразила красотой, богаством и чистотой: заново отстроенный современный Грозный с широкими проспектами и небоскребами подобно дубайским, огромные роскошные мечети, в том числе в стиле хайтек (Сердце Матери), бесподобная природа (бесчисленные горы, каньоны, скалы, ущелья, горные реки и озера) напомнили горную Швейцарию (эти места здесь так и называют - чеченская Швейцария). Очень рекомендую эту поездку и обязательно у Анастасии, которая 2 года назад приехала сюда из Санкт-Петербурга, чтобы влюбиться в это место и отстаться. Мы обязательно вернемся!

  • О
    Олеся
    15 июля 2023
    Выходные в Чечне (3 дня)
    Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
  • С
    СЕРГЕЙ
    11 мая 2023
    Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
    Очень интересный тур, прекрасные места. Очень понравились места проживания, удобные номера. Получили много информации за малый промежуток времени. Данный тур подойдёт людям от 20 до 60 лет, так как есть места где придется довольно долго подниматься в горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Святые места»

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  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
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