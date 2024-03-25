Мечеть «Гордость мусульман» – туры в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Мечеть «Гордость мусульман»» в Грозном, цены от 52 020 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
На машине
скидка
10%
1 отзыв
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
1 авг в 09:00
10 авг в 09:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
В сердце гор
На автобусе
5 дней
В сердце гор
Начало: Международный аэропорт Грозный имени А. Кадырова
Расписание: четверг 13.00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
52 300 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
На автобусе
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
7 авг в 12:00
21 авг в 12:00
63 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    25 марта 2024
    Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
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    Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

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Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Гордость мусульман»»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
  2. В сердце гор
  3. Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Мечеть «Гордость мусульман»
  6. Аргунское ущелье
  7. Аланский монастырь
  8. Кармадонское ущелье
  9. Даргавс
  10. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "Мечеть «Гордость мусульман»" можно забронировать 3 тура от 52 020 до 63 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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