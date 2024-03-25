скидка
10%
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
1 авг в 09:00
10 авг в 09:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
5 дней
В сердце гор
Начало: Международный аэропорт Грозный имени А. Кадырова
Расписание: четверг 13.00
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
52 300₽ за человека
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
7 авг в 12:00
21 авг в 12:00
63 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Гордость мусульман»»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Грозном в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "Мечеть «Гордость мусульман»" можно забронировать 3 тура от 52 020 до 63 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Грозном на 2024 год по теме «Мечеть «Гордость мусульман»», 1 ⭐ отзыв, цены от 52020₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь