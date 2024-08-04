Зимнее шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа — Дагестану и Чечне! Увидим Грозный — очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Отправимся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Прогулка на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления.

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Время начала: 10:00

Групповой трансфер в аэропорт/вокзал Грозного в 11:00 от отеля.

Заключительный день в Грозном.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк — мечеть Сердце Чечни — храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

12:00 Переезд из Махачкалы в Грозный, прибытие ориентировочно к 16:00 (170 км, время в пути 3 часа).

Переезд в Махачкалу (километраж за день: 70 км, продолжительность 4 часа).

Километраж за день: 190 км, продолжительность 9 часов.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала – посещение рынка – покупка сувениров.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Километраж за день: 330 км, продолжительность 10 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 335 км, продолжительность 9 часов.

Протяженность за день: 290 км, 9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск/Махачкала.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) — форелевое хозяйство.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Даты заезда Dbl 2-местное Twin 2-местное Single 1-местное Triple 3-местное DBL+СH 2 взр. + 1 реб. ГК Океан, Избербаш 3* — Беркат 3*/ Тийналла 3* 15.12, 26.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 26.01, 09.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 77000 77000 49000 110000 104000 Монто 4*, Махачкала — Беркат 3*/Тийналла 3* 29.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 85000 85000 56000 124000 118000 AZIMUT 4*, Каспийск — Беркат 3*/ Тийналла 3* 26.12. 29.12.2024, 02.01, 03.01, 05.01, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03.2025 88000 88000 58000 126000 123000

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.