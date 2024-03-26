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2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
31 авг в 08:00
3 сен в 08:00
5950053 550₽ за всё до 4 чел.
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10%
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
29 авг в 08:00
6 сен в 08:00
5900053 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИван26 марта 2024Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
- ЕЕлена28 октября 2022Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
- ДДмитрий16 мая 2022Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
- ННадежда11 апреля 2022Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Скидки»
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