Туры со скидкой в Грозном до 10%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» в Грозном, цены от 52 020 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
На машине
скидка
10%
3 отзыва
2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
31 авг в 08:00
3 сен в 08:00
5950053 550 за всё до 4 чел.
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
1 отзыв
3 дня
По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
Полюбоваться ущельями и древними башнями, послушать шум водопадов и познакомиться с Грозным
Начало: Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
29 авг в 08:00
6 сен в 08:00
5900053 100 за всё до 4 чел.
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
На машине
скидка
10%
1 отзыв
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    26 марта 2024
    По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
    Впечатления от поездки самые положительные. Удалось познакомиться как с достопримечательностями, так и с культурой Чечни, представить, как жил чеченский народ на протяжении веков. По организации и содержанию 10 из 10.
  • Е
    Елена
    28 октября 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
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    предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года. Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен. Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после. С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.

  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
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    Если вы решите немного изменить маршрут, то вам подскажут и составят именно тот, который найдёт наибольший отклик в вашем сердце. Аслан - превосходный гид, который любит свои родные края, многое о них знает и с радостью делится этим с другими.

    Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух
  • Н
    Надежда
    11 апреля 2022
    Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
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    и гостеприимством! В Грозном много красивых мест для прогулок, масштабы поражают, а как чисто!!! Финалом экскурсии был Сулакский каньон, это особенное место, место в которое хочется вернуться и насладиться снова шикарными видами! Вообщем экскурсия 10 из 10! Советую

    Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Скидки»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
  2. По Чечне в своей компании: индивидуальный тур с посещением водопадов и пикником у озера
  3. Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Озеро Казеной-Ам
  5. Мечеть «Гордость мусульман»
  6. Мечеть «Сердце Чечни»
  7. Кармадонское ущелье
  8. Даргавс
  9. Аргунское ущелье
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур в Грозном в августе 2024
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