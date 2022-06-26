Это путешествие понравится любителям активного отдыха на природе в комфортных условиях. Вы будете жить в глэмпинге – в уютных шатрах-сферах на берегу реки Анюй. В программе – прогулка по горной реке, рыбалка и треккинг в тайге.

Разместимся в уютных купольных шатрах с панорамным видом на горную реку Анюй

Увидим петроглифы Сикачи-Алян, необычные скалы Надге и узнаем, почему нанайцы считают их местом силы

Поучаствуем в кулинарных мастер-классах и попробуем дальневосточные деликатесы

Испытаем удачу в ловле трофейного тайменя на притоках реки Анюй – здесь встречаются экземпляры весом до 20 кг

По индивидуальному запросу количество дней в программе тура можно увеличить.

Программа тура по дням

1 день Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»

После встречи в аэропорту Хабаровска вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи». Вы примете участие в мастер-классах по разделке рыбы, попробуете блюда национальной кухни, сыграете в народные игры и пройдете традиционный нанайский обряд очищения. А в конце программы вы сможете своими руками прикоснуться к Петроглифам, древнейшим изображениям на камнях. Далее вас ждет автобусный переезд на территорию Анюйского национального парка (2,5-3 часа в пути). Вы прибудете в глэмпинг, расположенный на берегу горной реки Анюй. Разместитесь в уютных купольных шатрах с панорамным видом на реку и познакомитесь с территорией лагеря.

2 день Водная прогулка

После завтрака вы отправитесь на моторных лодках вниз по горной реке Анюй. По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами Анюйского национального парка и устроите рыбалку на тайменя, ленка и хариуса. На маршруте вас ждет обед на природе из свежепойманной рыбы и блюд дальневосточной кухни. После прогулки вы вернетесь в глэмпинг, поужинаете и сходите в баню. Вечер вы сможете провести в уютной зоне отдыха у костра.

3 день Трекинг к скалам Надге

После завтрака вы отправитесь в путешествие к загадочным скалам Надге. Согласно древнему нанайскому преданию, там жили крылатые люди. Местные жители считают эти скалы местом с очень сильной энергетикой. Часть пути вы преодолеете на моторной лодке, а затем вас ждет трехчасовой трекинг по тайге. После вы сплавитесь по реке обратно до глэмпинга. На ужин попробуете разнообразные дальневосточные деликатесы и отдохнете в комфортной лаундж-зоне.

4 день Сплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухи

После завтрака вы сплавитесь вниз по реке Анюй для рыбалки на ленка и хариуса, в сопровождении опытного гида. Вам проведут мастер-класс по приготовлению ухи по-фински на костре из свежепойманной рыбы, а также вы научитесь делать национальное блюдо «обдир из хариуса». Это блюдо едят сырым, обмакивая кусочки филе хариуса в смесь соли и перца либо в соевый соус. Вечером вас ждет ужин и отдых в глэмпинге.

5 день Охота на тайменя

Сегодня вы доберетесь до одного из самых известных притоков Анюя, реки Тормасу. Здесь водятся крупные таймени весом до 20 кг. Вы остановитесь на рыбалку и попытаете удачу в ловле трофейного тайменя. К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать роскошный ужин от нашего шеф-повара, баня и дружеские посиделки у костра.

6 день Возвращение в Хабаровск, Гродековский музей