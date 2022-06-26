По индивидуальному запросу количество дней в программе тура можно увеличить.
После встречи в аэропорту Хабаровска вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».
Вы примете участие в мастер-классах по разделке рыбы, попробуете блюда национальной кухни, сыграете в народные игры и пройдете традиционный нанайский обряд очищения.
А в конце программы вы сможете своими руками прикоснуться к Петроглифам, древнейшим изображениям на камнях.
Далее вас ждет автобусный переезд на территорию Анюйского национального парка (2,5-3 часа в пути).
Вы прибудете в глэмпинг, расположенный на берегу горной реки Анюй.
Разместитесь в уютных купольных шатрах с панорамным видом на реку и познакомитесь с территорией лагеря.
После завтрака вы отправитесь на моторных лодках вниз по горной реке Анюй.
По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами Анюйского национального парка и устроите рыбалку на тайменя, ленка и хариуса.
На маршруте вас ждет обед на природе из свежепойманной рыбы и блюд дальневосточной кухни.
После прогулки вы вернетесь в глэмпинг, поужинаете и сходите в баню.
Вечер вы сможете провести в уютной зоне отдыха у костра.
После завтрака вы отправитесь в путешествие к загадочным скалам Надге.
Согласно древнему нанайскому преданию, там жили крылатые люди.
Местные жители считают эти скалы местом с очень сильной энергетикой.
Часть пути вы преодолеете на моторной лодке, а затем вас ждет трехчасовой трекинг по тайге.
После вы сплавитесь по реке обратно до глэмпинга.
На ужин попробуете разнообразные дальневосточные деликатесы и отдохнете в комфортной лаундж-зоне.
После завтрака вы сплавитесь вниз по реке Анюй для рыбалки на ленка и хариуса, в сопровождении опытного гида.
Вам проведут мастер-класс по приготовлению ухи по-фински на костре из свежепойманной рыбы, а также вы научитесь делать национальное блюдо «обдир из хариуса».
Это блюдо едят сырым, обмакивая кусочки филе хариуса в смесь соли и перца либо в соевый соус.
Вечером вас ждет ужин и отдых в глэмпинге.
Сегодня вы доберетесь до одного из самых известных притоков Анюя, реки Тормасу.
Здесь водятся крупные таймени весом до 20 кг.
Вы остановитесь на рыбалку и попытаете удачу в ловле трофейного тайменя.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать роскошный ужин от нашего шеф-повара, баня и дружеские посиделки у костра.
После завтрака вас ждет автобусный переезд до Хабаровска.
По прибытии в город вас отвезут в забронированную вами гостиницу (бронируется и оплачивается самостоятельно, не входит в стоимость, рекомендуем гостиницы "Верба" и "Сопка", поближе к аэропорту), рекомендуем посетить Гродековский музей, который входит в систему крупнейших центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия региона (доп.плата).
Гродековский музей уже 126 лет хранит историю, охватывающую практически все важнейшие направления жизни, историческую судьбу и культурный путь Хабаровского края.
Вечером или на следующий день вы можете отправиться в аэропорт из вашей гостиницы, либо продолжить путешествие по Хабаровскому краю.
Тур предусматривает трехместное проживание в глэмпинг-парке «Заповедные места».
Доплата за двухместное размещение в глэмпинге – 7 150 руб./чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Посещение базы отдыха детьми и подростками до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых.
Заселение с домашними животными на базу отдыха запрещено.
В каждом шатре установлены кондиционеры. Убедительно просим не ставить посуду с напитками и едой на оборудование
Отдыхающий имеет право:
Отдыхающим запрещено:
Средняя температура летом +22 градуса, ночью: +15 +17 градусов.
Средняя температура в сентябре: +18 градусов, ночью: +7 +10 градусов.