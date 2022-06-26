По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге

Это путешествие понравится любителям активного отдыха на природе

Это путешествие понравится любителям активного отдыха на природе в комфортных условиях. Вы будете жить в глэмпинге – в уютных шатрах-сферах на берегу реки Анюй. В программе – прогулка по горной реке, рыбалка и треккинг в тайге.
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
По следам первооткрывателей и реке Анюй. Активный отдых с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
10
июл
14
авг
11
сен
16
окт

Что вас ожидает 🤩

Трофейная рыбалка
Трофейная рыбалка
Испытаем удачу в ловле трофейного тайменя на притоках реки Анюй – здесь встречаются экземпляры весом до 20 кг
Аппетитные блюда
Аппетитные блюда
Поучаствуем в кулинарных мастер-классах и попробуем дальневосточные деликатесы
Освежающая водная прогулка
Освежающая водная прогулка
Сплавимся по горной реке Анюй, любуясь живописными пейзажами заповедной природы
Загадочные места силы
Загадочные места силы
Увидим петроглифы Сикачи-Алян, необычные скалы Надге и узнаем, почему нанайцы считают их местом силы
Уютный глэмпинг
Уютный глэмпинг
Разместимся в уютных купольных шатрах с панорамным видом на горную реку Анюй

Описание

По индивидуальному запросу количество дней в программе тура можно увеличить.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»

После встречи в аэропорту Хабаровска вы отправитесь в село Сикачи-Алян, где вас будет ждать экскурсионно-развлекательная программа в нанайском стойбище «Сородичи».

Вы примете участие в мастер-классах по разделке рыбы, попробуете блюда национальной кухни, сыграете в народные игры и пройдете традиционный нанайский обряд очищения.

А в конце программы вы сможете своими руками прикоснуться к Петроглифам, древнейшим изображениям на камнях.

Далее вас ждет автобусный переезд на территорию Анюйского национального парка (2,5-3 часа в пути).

Вы прибудете в глэмпинг, расположенный на берегу горной реки Анюй.

Разместитесь в уютных купольных шатрах с панорамным видом на реку и познакомитесь с территорией лагеря.

Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»Встреча, нанайское стойбище «Сородичи»
2 день
Водная прогулка

После завтрака вы отправитесь на моторных лодках вниз по горной реке Анюй.

По пути вы сможете полюбоваться живописными пейзажами Анюйского национального парка и устроите рыбалку на тайменя, ленка и хариуса. 

На маршруте вас ждет обед на природе из свежепойманной рыбы и блюд дальневосточной кухни.

После прогулки вы вернетесь в глэмпинг, поужинаете и сходите в баню.

Вечер вы сможете провести в уютной зоне отдыха у костра.

Водная прогулкаВодная прогулкаВодная прогулкаВодная прогулка
3 день
Трекинг к скалам Надге

После завтрака вы отправитесь в путешествие к загадочным скалам Надге.

Согласно древнему нанайскому преданию, там жили крылатые люди.

Местные жители считают эти скалы местом с очень сильной энергетикой.

Часть пути вы преодолеете на моторной лодке, а затем вас ждет трехчасовой трекинг по тайге

После вы сплавитесь по реке обратно до глэмпинга.

На ужин попробуете разнообразные дальневосточные деликатесы и отдохнете в комфортной лаундж-зоне.

Трекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам НадгеТрекинг к скалам Надге
4 день
Сплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухи

После завтрака вы сплавитесь вниз по реке Анюй для рыбалки на ленка и хариуса, в сопровождении опытного гида. 

Вам проведут мастер-класс по приготовлению ухи по-фински на костре из свежепойманной рыбы, а также вы научитесь делать национальное блюдо «обдир из хариуса». 

Это блюдо едят сырым, обмакивая кусочки филе хариуса в смесь соли и перца либо в соевый соус.

Вечером вас ждет ужин и отдых в глэмпинге.

Сплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухиСплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухиСплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухиСплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухиСплав, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухи
5 день
Охота на тайменя

Сегодня вы доберетесь до одного из самых известных притоков Анюя, реки Тормасу. 

Здесь водятся крупные таймени весом до 20 кг.

Вы остановитесь на рыбалку и попытаете удачу в ловле трофейного тайменя. 

К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать роскошный ужин от нашего шеф-повара, баня и дружеские посиделки у костра.

Охота на тайменяОхота на тайменяОхота на тайменяОхота на тайменя
6 день
Возвращение в Хабаровск, Гродековский музей

После завтрака вас ждет автобусный переезд до Хабаровска.

По прибытии в город вас отвезут в забронированную вами гостиницу (бронируется и оплачивается самостоятельно, не входит в стоимость, рекомендуем гостиницы "Верба" и "Сопка", поближе к аэропорту), рекомендуем посетить Гродековский музей, который входит в систему крупнейших центров по изучению, сохранению и использованию национального культурного наследия региона (доп.плата).

Гродековский музей уже 126 лет хранит историю, охватывающую практически все важнейшие направления жизни, историческую судьбу и культурный путь Хабаровского края.

Вечером или на следующий день вы можете отправиться в аэропорт из вашей гостиницы, либо продолжить путешествие по Хабаровскому краю.

Проживание

Тур предусматривает трехместное проживание в глэмпинг-парке «Заповедные места».

Доплата за двухместное размещение в глэмпинге – 7 150 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехместное размещение в глэмпинге
  • Завтраки, обеды и ужины в глэмпинге
  • Трансфер из аэропорта Хабаровска и обратно до гостиницы
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Активные маршруты и экскурсии по программе
  • Услуги гидов
  • Аренда снаряжения и экипировки для сплава
  • Посещение бани
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Хабаровск и обратно
  • Проживание и питание в Хабаровске
  • Двухместное размещение в глэмпинге – 7 150 руб. /чел.
  • Аренда забродного костюма – 500 руб. /чел. в день
  • Аренда комплекта снастей для рыбалки – 800 руб. /чел. в день
  • Дополнительная программа в Хабаровске
  • Такси из гостиницы до аэропорта
Место начала и завершения?
г. Хабаровск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • аутдор одежда;
  • треккинговые ботинки;
  • резиновые сапоги (по колено);
  • дождевики.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие особенности отдыха в глэмпинге «Заповедные места»?

Посещение базы отдыха детьми и подростками до 18 лет допускается только в сопровождении взрослых.

Заселение с домашними животными на базу отдыха запрещено.

В каждом шатре установлены кондиционеры. Убедительно просим не ставить посуду с напитками и едой на оборудование

Отдыхающий имеет право:

  • отдыхать на территории базы отдыха в течение оплаченного и указанного в путёвке срока;
  • гулять по территории базы отдыха и за её пределами;
  • играть в подвижные игры на специально оборудованных площадках;
  • бесплатно пользоваться автомобильной стоянкой на территории базы отдыха;
  • пользоваться спортивной и детской площадками;
  • обращаться к Администратору базы отдыха за помощью (оказание минимальной доврачебной помощи, вызов скорой медицинской помощи, разрешение конфликтных и спорных ситуаций).

Отдыхающим запрещено:

  • разводить костры и огонь вне специально оборудованных мест;
  • курить в номерах и других помещениях базы отдыха;
  • пользоваться пиротехническими изделиями, стрелять из огнестрельного, охотничьего и пневматического оружия на территории базы отдыха, а так иметь такое оружие с собой;
  • хранить в номере взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, оружие;
  • приготавливать (разогревать) пищу и напитки в номерах;
  • использовать на территории базы отдыха любые электрические приборы для приготовления и/или разогрева пищи и напитков, как-то: микроволновые печи, мультиварки, чайники, кипятильники и др. приборы. Запрет на использование распространяется также на приборы на иных видах топлива (газовые и т. п.);
  • употреблять наркотические средства;
  • употреблять нецензурные выражения в присутствии других отдыхающих;
  • нарушать покой и отдых других посетителей базы, создавая любой сильный шум внутри помещений и на территории после 23-00 и до 09-00 часов;
  • передвигаться по территории базы на автомобиле. Производить мойку автотранспорта на территории базы отдыха. Парковать автомобиль в неустановленных местах;
  • передвигать по своему усмотрению малые архитектурные формы (столы, скамейки);
  • выносить на улицу имущество номеров, столовой, бани (мебель, оборудование, полотенца, посуду и т. п.);
  • разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории базы отдыха;
  • бросать бытовой мусор и средства личной гигиены в унитаз;
  • рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники, а также иные зеленые насаждения;
  • использование детских игровых сооружений (качели, горки и т. п.) взрослыми отдыхающими;
  • отдыхающие несут полную, личную, персональную ответственность за соблюдение настоящих правил им самим и всеми его гостями, проживающими в номере в течение всего срока проживания; за сохранность здоровья и жизни всех гостей, находящихся с ним в течение всего срока проживания; за сохранность своего имущества, имущества любого гостя, находящегося с ним, в течение всего срока проживания; за сохранность всего движимого и недвижимого имущества, предоставленного ему в пользование, в течение всего срока проживания.
Какая будет погода?

Средняя температура летом +22 градуса, ночью: +15 +17 градусов.

Средняя температура в сентябре: +18 градусов, ночью: +7 +10 градусов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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