Гиганты Охотоморья. Экспедиция в бухты Онгачан и Врангеля
Начало: Хабаровск
14 июл в 10:00
21 июл в 10:00
348 000 ₽
414 000 ₽ за человека
Киты бухты Врангеля. Экспедиционный тур
Начало: Хабаровск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
298 500 ₽
349 000 ₽ за человека
Выходные на горнолыжном курорте «Холдоми»
Покататься на лучшем курорте на Дальнем Востоке, не беспокоясь об организационных вопросах
Начало: Хабаровск, ж. - д. вокзал, 21:00
6 фев в 21:00
20 фев в 21:00
19 300 ₽ за человека
