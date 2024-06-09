Приглашаем на уникальную экскурсию в Хабаровский дендрарий - памятник природы, где собрано 386 видов деревьев и кустарников.
Здесь вы увидите амурский виноград, аралию, элеутерококк, амурский бархат, лимонник, маньчжурский орех и актинидию.
Здесь вы увидите амурский виноград, аралию, элеутерококк, амурский бархат, лимонник, маньчжурский орех и актинидию.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные реликтовые растения
- 🌳 Прогулка по старейшему дендрарию
- 🌸 Знакомство с эндемиками Дальнего Востока
- 🦜 Пение дальневосточных птиц
- 🌲 Многообразие растительного мира
Что можно увидеть
- Амурский виноград
- Аралия
- Элеутерококк
- Амурский бархат
- Лимонник
- Маньчжурский орех
- Актинидия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Старейший Дендрарий Дальнего Востока, являющийся памятником природы, с коллекцией из 386 видов растений
- Роща корейской густоцветковой сосны, которую чаще других используют для искусства «бонсай»
- Вековая роща сибирской ели и заросли монгольского дуба
- Аллея с древними реликтами и эндемиками Дальнего Востока
- Птичья аллея, где можно увидеть белок и если повезёт услышать пение птиц
Описание экскурсии
- Откуда в Хабаровске лианы?
- Какая она — дальневосточная колибри?
- Фрукт «киви» родом с Дальнего Востока?
- Почему береза каменная, а сосна могильная?
Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.
Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.
• Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:
- амурский виноград;
- аралию;
- элеутерококк;
- амурский бархат;
- лимонник;
- маньчжурский орех;
- актинидию. Вы узнаете, что они обитали здесь ещё в эпоху субтропиков и пережили ледниковый период. На птичьей аллее расскажу пение каких птиц можно услышать в этом природном парке. Наша часовая прогулка пройдет под сенью роскошных дальневосточных сосен, сибирских елей и зарослей монгольского дуба. Важная информация: Для того, чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивными эмоциями, рекомендую вам надевать головной убор, удобную обувь и одежду, соответствующие сезону и переменчивой погоде. Не забудьте захватить с собой питьевую воду.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старейший Дендрарий Дальнего Востока, являющийся памятником природы, с коллекцией из 386 видов растений
- Роща корейской густоцветковой сосны, которую чаще других используют для искусства «бонсай»
- Вековая роща сибирской ели и заросли монгольского дуба
- Аллея с древними реликтами и эндемиками Дальнего Востока
- Птичья аллея, где можно увидеть белок и если повезёт услышать пение птиц
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ул. Волочаевская, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для того
- Чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивными эмоциями
- Рекомендую вам надевать головной убор
- Удобную обувь и одежду
- Соответствующие сезону и переменчивой погоде. Не забудьте захватить с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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