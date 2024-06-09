«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий

Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Приглашаем на уникальную экскурсию в Хабаровский дендрарий - памятник природы, где собрано 386 видов деревьев и кустарников.

Здесь вы увидите амурский виноград, аралию, элеутерококк, амурский бархат, лимонник, маньчжурский орех и актинидию.
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Узнайте, как эти растения пережили ледниковый период и почему они уникальны для Дальнего Востока. Прогулка по дендрарию подарит вам незабываемые впечатления и знания о местной флоре.

Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду, соответствующую сезону, а также взять с собой питьевую воду

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Уникальные реликтовые растения
  2. 🌳 Прогулка по старейшему дендрарию
  3. 🌸 Знакомство с эндемиками Дальнего Востока
  4. 🦜 Пение дальневосточных птиц
  5. 🌲 Многообразие растительного мира

Что можно увидеть

  • Амурский виноград
  • Аралия
  • Элеутерококк
  • Амурский бархат
  • Лимонник
  • Маньчжурский орех
  • Актинидия
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Старейший Дендрарий Дальнего Востока, являющийся памятником природы, с коллекцией из 386 видов растений
  • Роща корейской густоцветковой сосны, которую чаще других используют для искусства «бонсай»
  • Вековая роща сибирской ели и заросли монгольского дуба
  • Аллея с древними реликтами и эндемиками Дальнего Востока
  • Птичья аллея, где можно увидеть белок и если повезёт услышать пение птиц

Описание экскурсии

  • Откуда в Хабаровске лианы?
  • Какая она — дальневосточная колибри?
  • Фрукт «киви» родом с Дальнего Востока?
  • Почему береза каменная, а сосна могильная?
Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.
Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.
• Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:
  • амурский виноград;
  • аралию;
  • элеутерококк;
  • амурский бархат;
  • лимонник;
  • маньчжурский орех;
  • актинидию. Вы узнаете, что они обитали здесь ещё в эпоху субтропиков и пережили ледниковый период. На птичьей аллее расскажу пение каких птиц можно услышать в этом природном парке. Наша часовая прогулка пройдет под сенью роскошных дальневосточных сосен, сибирских елей и зарослей монгольского дуба. Важная информация: Для того, чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивными эмоциями, рекомендую вам надевать головной убор, удобную обувь и одежду, соответствующие сезону и переменчивой погоде. Не забудьте захватить с собой питьевую воду.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старейший Дендрарий Дальнего Востока, являющийся памятником природы, с коллекцией из 386 видов растений
  • Роща корейской густоцветковой сосны, которую чаще других используют для искусства «бонсай»
  • Вековая роща сибирской ели и заросли монгольского дуба
  • Аллея с древними реликтами и эндемиками Дальнего Востока
  • Птичья аллея, где можно увидеть белок и если повезёт услышать пение птиц
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ул. Волочаевская, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для того
  • Чтобы после пешеходной экскурсии вы ушли с позитивными эмоциями
  • Рекомендую вам надевать головной убор
  • Удобную обувь и одежду
  • Соответствующие сезону и переменчивой погоде. Не забудьте захватить с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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