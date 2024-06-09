Откуда в Хабаровске лианы?

Какая она — дальневосточная колибри?

Фрукт «киви» родом с Дальнего Востока?

Почему береза каменная, а сосна могильная?

Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.

Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите:.

• Почему ледник не затронул юг Хабаровского края? Ответы на эти вопросы вы найдете на экскурсии по старейшему дендрарию Дальнего Востока, который был заложен еще в XIX веке. Почти 130 лет назад он был создан для озеленения города. А сейчас здесь собрано 386 видов деревьев и кустарников. Не выезжая за пределы Хабаровска, вы увидите всё многообразие растительного мира нашего региона. Вы посетите уникальный памятник природы, сохранившийся прямо в городе. Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока. Вы увидите: