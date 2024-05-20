1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Тёплая экскурсия по Хабаровску: судьбы и дома улицы Муравьева-Амурского
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Популярное предложение
Тайны Старухиной горы: историческое путешествие по Амурскому утёсу
Погрузитесь в удивительный мир истории Хабаровска, открывая тайны Амурского утёса и Старухиной горы в увлекательной экскурсии
Начало: Ул. Шевченко, д. 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску с выбором музея
Погрузитесь в культурное наследие Хабаровска, выбрав экскурсию с посещением музея говорящих машин или музеев Рыбы Амура
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 мая 2024Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ГГалина30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, Иван рассказал много интересного об особенностях архитектуры в разные исторические моменты Хабаровска. Рекомендую эту экскурсию гостям города!
- ТТатьяна25 апреля 2024Браво Иван! Всё было очень, очень круто! Интересно и познавательно
- ВВероника8 апреля 2024Остались под большим впечатлением от короткой часовой, но емкой экскурсии. Огромнейшая благодарность Ивану за интересно представленные факты истории, многое запомнилось, было приятно общаться. Рекомендую как гостям города, так и коренным Хабаровчанам.
- ЕЕвгений4 апреля 2024На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
- ИИнна1 апреля 2024Замечательная экскурсия, столько интересного увидели, много нового узнали про архитектуру города, про первые постройки и первых жителей! Весь материал в легкой и доступной форме, огромное спасибо Ивану! 😊 Даже не смотря, на ненастную погоду, получили большое удовольствие от экскурсии
- ИИнна1 апреля 2024Экскурсия просто замечательная! Узнали много интересных фактов! Рады, что наш выбор пал именно на Ивана, он отлично подает материал, просто и, в тоже время, увлекательно Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем! Большое спасибо Ивану!!!!!
- ММужанова22 ноября 202329 октября 2023 г. были на обзорной экскурсии, продолжительность 2 часа. Начало у Краеведческого музея, осмотрели памятник Дьяченко, черепаху, памятник Муравьеву-Амурского, посмотрели и послушали историю освоения территории современного города Хабаровска, прошлись по главной улице, осмотрели архитектуру зданий
- ААнна25 сентября 2023Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Пешеходные»
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