Пешие экскурсии-прогулки в Хабаровске с экскурсоводом

Найдено 11 экскурсий в категории «Пешеходные» в Хабаровске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
В тренде
Тёплая экскурсия по Хабаровску: судьбы и дома улицы Муравьева-Амурского
Прогулка по историческому центру Хабаровска раскроет перед вами тайны старинных домов и памятников
Начало: Ул. Муравьева-Амурского, 1
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Тайны Амурского утеса и его окрестностей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Популярное предложение
Тайны Старухиной горы: историческое путешествие по Амурскому утёсу
Погрузитесь в удивительный мир истории Хабаровска, открывая тайны Амурского утёса и Старухиной горы в увлекательной экскурсии
Начало: Ул. Шевченко, д. 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Хабаровску с выбором музея
Погрузитесь в культурное наследие Хабаровска, выбрав экскурсию с посещением музея говорящих машин или музеев Рыбы Амура
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 9 чел.
Хабаровск театральный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Хабаровск театральный: погружение в мир искусства и истории
Познакомьтесь с театральной жизнью Хабаровска, открывая тайны истории и современности на увлекательной прогулке
Начало: У Театра юного зрителя
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.
Прогулка к загадочной Старухиной горе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
    читать дальше

    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Очень понравилась экскурсия, Иван рассказал много интересного об особенностях архитектуры в разные исторические моменты Хабаровска. Рекомендую эту экскурсию гостям города!
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Браво Иван! Всё было очень, очень круто! Интересно и познавательно
  • В
    Вероника
    8 апреля 2024
    Тайны Амурского утеса и его окрестностей
    Остались под большим впечатлением от короткой часовой, но емкой экскурсии. Огромнейшая благодарность Ивану за интересно представленные факты истории, многое запомнилось, было приятно общаться. Рекомендую как гостям города, так и коренным Хабаровчанам.
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
    читать дальше

    наиболее интересных событиях и людях. О многом услышали впервые. Погуляли по набережной, трем площадям и улице Муравьева-Амурского, причем каждое мало-мальски значимое здание Андрей сопроводил исторической справкой. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень рекомендуем экскурсию для тех, кто неравнодушен к истории Хабаровска и Приамурья в целом и хочет наглядно и предметно познакомиться с городом.

    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим
  • И
    Инна
    1 апреля 2024
    Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
    Замечательная экскурсия, столько интересного увидели, много нового узнали про архитектуру города, про первые постройки и первых жителей! Весь материал в легкой и доступной форме, огромное спасибо Ивану! 😊 Даже не смотря, на ненастную погоду, получили большое удовольствие от экскурсии
  • И
    Инна
    1 апреля 2024
    Тайны Амурского утеса и его окрестностей
    Экскурсия просто замечательная! Узнали много интересных фактов! Рады, что наш выбор пал именно на Ивана, он отлично подает материал, просто и, в тоже время, увлекательно Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем! Большое спасибо Ивану!!!!!
  • М
    Мужанова
    22 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    29 октября 2023 г. были на обзорной экскурсии, продолжительность 2 часа. Начало у Краеведческого музея, осмотрели памятник Дьяченко, черепаху, памятник Муравьеву-Амурского, посмотрели и послушали историю освоения территории современного города Хабаровска, прошлись по главной улице, осмотрели архитектуру зданий
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и красотой. Юлия - внимательный
    читать дальше

    гид и интереснейший рассказчик. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Маршрут спланирован интересно и оптимально, захватывает знаковые для Хабаровска места. Эскурсия пешая, но не утомляет; особенно интересно с детьми, но взрослые тоже найдут для себя много увлекательного.

    Необычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием иНеобычная экскурсия, на несколько часов погружающая в особый мир насекомых Приморского края, поражающего своим разнообразием и

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Обзорная экскурсия по Хабаровску
  2. Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
  3. Авторская экскурсия: «Дома и судьбы главной улицы»
  4. Тайны Амурского утеса и его окрестностей
  5. Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Пешеходные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Хабаровске на 2024 год по теме «Пешеходные», 83 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам