Дома и судьбы главной улицы Хабаровска

Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Вас ждёт знакомство с яркими памятниками хабаровского кирпичного узорочья - визитными карточками местной архитектуры. Вам предстоит раскрыть загадки городских площадей и доходных домов дореволюционного Хабаровска.

Вы узнаете, как переплелись с ними
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судьбы их владельцев: русских, немецких, японских, китайских, польских купцов и предпринимателей. Вы увидите дореволюционный европейский квартал с готическими мотивами, первый городской театр и японский публичный дом. Торговый дом «Кунст и Альберс» - самый дорогой и красивый магазин Старого города. Кусочек Петербурга в Хабаровске, построенный по проекту особняка балерины Матильды Ксешинской. Квартал советской общественной застройки, где сосредоточены основные памятники конструктивизма. Одну из самых длинных трамвайных линий в России (15 км). Уникальный авторский памятник В.И. Ленину, созданный с использованием посмертной маски вождя и одобренный его близкими

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные архитектурные стили
  2. 🏙️ Исторические кварталы
  3. 📜 Загадки городских площадей
  4. 🛍️ Торговый дом «Кунст и Альберс»
  5. 🚋 Длинная трамвайная линия
  6. 🎭 Первый городской театр

Что можно увидеть

  • Торговый дом «Кунст и Альберс»
  • Памятник В.И. Ленину
  • Первый городской театр
  • Европейский квартал
  • Квартал советской общественной застройки
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Яркие образцы различных архитектурных стилей, в том числе «хабаровского»: уникальное сочетание красного и серого китайского кирпича, которое можно встретить только здесь.
  • Дореволюционный европейский квартал с готическими мотивами, первым городским театром и японским публичным домом.
  • Торговый дом «Кунст и Альберс» — самый дорогой и красивый магазин Старого города.
  • Кусочек Петербурга в Хабаровске, построенный по проекту особняка балерины Матильды Ксешинской.
  • Квартал советской общественной застройки, где сосредоточены основные памятники конструктивизма.
  • Одну из самых длинных трамвайных линий в России (15 км).
  • Уникальный авторский памятник В. И. Ленину, созданный с использованием посмертной маски вождя и одобренный его близкими.

Вы узнаете

  • О загадках главных городских площадей.
  • О главных магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска.
  • О кинотеатре итальянца Дон-Отелло и фотосалоне японца Такеучи.
  • О тайнах дома-коммуны и судьбе австро-венгерских музыкантов знаменитого кафе «Чашка чая».
  • О всемирно известном джазовом музыканте, который 4 года жил в Хабаровске.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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