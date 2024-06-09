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судьбы их владельцев: русских, немецких, японских, китайских, польских купцов и предпринимателей. Вы увидите дореволюционный европейский квартал с готическими мотивами, первый городской театр и японский публичный дом. Торговый дом «Кунст и Альберс» - самый дорогой и красивый магазин Старого города. Кусочек Петербурга в Хабаровске, построенный по проекту особняка балерины Матильды Ксешинской. Квартал советской общественной застройки, где сосредоточены основные памятники конструктивизма. Одну из самых длинных трамвайных линий в России (15 км). Уникальный авторский памятник В.И. Ленину, созданный с использованием посмертной маски вождя и одобренный его близкими