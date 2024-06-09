Вас ждёт знакомство с яркими памятниками хабаровского кирпичного узорочья - визитными карточками местной архитектуры. Вам предстоит раскрыть загадки городских площадей и доходных домов дореволюционного Хабаровска.
Вы узнаете, как переплелись с ними
Вы узнаете, как переплелись с ними
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 🏙️ Исторические кварталы
- 📜 Загадки городских площадей
- 🛍️ Торговый дом «Кунст и Альберс»
- 🚋 Длинная трамвайная линия
- 🎭 Первый городской театр
Что можно увидеть
- Торговый дом «Кунст и Альберс»
- Памятник В.И. Ленину
- Первый городской театр
- Европейский квартал
- Квартал советской общественной застройки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Яркие образцы различных архитектурных стилей, в том числе «хабаровского»: уникальное сочетание красного и серого китайского кирпича, которое можно встретить только здесь.
- Дореволюционный европейский квартал с готическими мотивами, первым городским театром и японским публичным домом.
- Торговый дом «Кунст и Альберс» — самый дорогой и красивый магазин Старого города.
- Кусочек Петербурга в Хабаровске, построенный по проекту особняка балерины Матильды Ксешинской.
- Квартал советской общественной застройки, где сосредоточены основные памятники конструктивизма.
- Одну из самых длинных трамвайных линий в России (15 км).
- Уникальный авторский памятник В. И. Ленину, созданный с использованием посмертной маски вождя и одобренный его близкими.
Вы узнаете
- О загадках главных городских площадей.
- О главных магазинах и доходных домах дореволюционного Хабаровска.
- О кинотеатре итальянца Дон-Отелло и фотосалоне японца Такеучи.
- О тайнах дома-коммуны и судьбе австро-венгерских музыкантов знаменитого кафе «Чашка чая».
- О всемирно известном джазовом музыканте, который 4 года жил в Хабаровске.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Хабаровске
Меня зовут Иван. Я родился и вырос в Хабаровске. По своим основным профессиям я педагог и режиссёр. Всегда интересовался историей родного города и в определённый момент захотел делиться своим взглядомЗадать вопрос
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