Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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«Зелёный» Хабаровск

Эко-прогулка в зоосад «Приамурский» и в самый живописный парк города — «Северный»

Евгений
Евгений – Гид из Хабаровска
Дальневосточная природа уникальна, её любят и ею восхищаются.

Во время экскурсии 🧭 по зоосаду вы познакомитесь с обитателями тайги и поделитесь впечатлениями от встречи с амурским тигром или красным волком.

А также посетите масштабную зелёную зону в лице городского парка «Северный», где собрана целая коллекция архитектурных аттракционов 🎡 всех эпох и направлений.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск

Что вас ожидает

Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева
Для начала мы отправимся в пригород Хабаровска, где находится настоящий уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Он разместился на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь вы увидите более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу, а я подробнее расскажу вам о самых ярких представителях зоосада.

Парк «Северный»
Затем вернёмся в город 🏙️ и посетим парк 🌳 «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время прогулки по парку я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь храмовым комплексом, а также с красивыми 🤩 постройками других направлений. А ещё вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника и полюбоваться симпатичными уточками, обитающими в здешних прудах.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в зоосад оплачивается отдельно. Стоимость взрослого билета 250 ₽, детский (от 6 до 17 лет) — 150 ₽, дети до 5 лет включительно — бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 — Привокзальная площадь
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Мне 29 лет. Я родился в Хабаровске и всю жизнь прожил в этом уютном городе. Я не профессиональный гид, но с детства обожаю историю и путешествия. Люблю свой родной город, о котором многое знаю, и хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
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Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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