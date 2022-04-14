Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Для начала мы отправимся в пригород Хабаровска, где находится настоящий уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Он разместился на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь вы увидите более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу, а я подробнее расскажу вам о самых ярких представителях зоосада.
Парк «Северный»
Затем вернёмся в город и посетим парк «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время прогулки по парку я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь храмовым комплексом, а также с красивыми постройками других направлений. А ещё вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника и полюбоваться симпатичными уточками, обитающими в здешних прудах.
Организационные детали
Входной билет в зоосад оплачивается отдельно. Стоимость взрослого билета 400 ₽, детский (от 6 до 17 лет) — 250 ₽, дети до 5 лет включительно — бесплатно
Поедем на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Toyota Alphard Executive Lounge S 2021 г., трансфер включён в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой месте в пределах исторического центра города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Хабаровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 984 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Евгений. Я родился в Хабаровске и всю жизнь живу в этом уютном и солнечном городе. Ещё со школьной скамьи изучение истории родного города и читать дальшеуменьшить
края стало моим самым большим увлечением. Я люблю свой родной город, о котором многое знаю, и на своих авторских экскурсиях я хочу поделиться с вами его историей, интересными фактами и городскими легендами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
От души рекомендую экскурсию "Зелёный город"! В зоосаде мы попали на кормление хищников - это было очень интересно познавательно и весело. Евгений грамотно, интересно, не навязчиво рассказывает о животных, комментирует читать дальшеуменьшить
происходящее. Как экскурсовод - 5 звезд! В парке Северном - конечно красота! Все посмотрели, потрогали, по фотографировались - что еще девушкам надо? Советую обязательно посетить эту экскурсию и взрослым, и детям. Взрослые наверняка узнают какие-то новые факты о животных, дети же чаще всего любят животных и парки - им будет весело и интересно. Благодарим, Евгения, за чудесно проведённое время. Планируем в следующий приезд обязательно посетить новую экскурсию.
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Виктория
В Зоосаде было море позитива! Практически все питомцы не прятались, а демонстрировали себя во всей красе! Россомаха кружилась и кувыркалась, лоси и козы кормились из наших рук. Медведи,тигры, леопарды, лев, читать дальшеуменьшить
множество более мелких, но тоже очаровательных питомцев, птичий двор - нас просто покорили! Наш экскурсовод Евгений рассказал много интересных и познавательных историй о питомцах. Умело направлял нас, чтобы мы не пропустили никого из них. Затем парк Северный: чудесное озеро, утки. познакомились с планировкой парка, ландшафтом. Полюбовались Собором, сходили к святому источнику. Все нам показал и обо всем очень интересно рассказал Евгений. А мы с удовольствием гуляли, наслаждались видами, получили много эмоций и прекрасно отдохнули на этой экскурсии!
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Ю
Юлия
Добрый день! Хочется сказать большое спасибо гиду Евгению за чудесную экскурсию по Зелёному Хабаровску. За его компенентность и интересный рассказ. Обязательно воспользуюсь его услугами еще раз.
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И
Инна
Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!!!
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В
Виктория
Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
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Евгения
Евгений нам понравился, интересный собеседник, грамотный экскурсовод. Всё прошло отлично!