Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева

Для начала мы отправимся в пригород Хабаровска, где находится настоящий уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Он разместился на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь вы увидите более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу, а я подробнее расскажу вам о самых ярких представителях зоосада.

Парк «Северный»

Затем вернёмся в город 🏙️ и посетим парк 🌳 «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время прогулки по парку я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь храмовым комплексом, а также с красивыми 🤩 постройками других направлений. А ещё вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника и полюбоваться симпатичными уточками, обитающими в здешних прудах.

Организационные детали

Входной билет 🎫 в зоосад оплачивается отдельно. Стоимость взрослого билета 250 ₽, детский (от 6 до 17 лет) — 150 ₽, дети до 5 лет включительно — бесплатно.