Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Во время экскурсии по Зоосаду вы восхититесь уникальной местной природой и познакомитесь с редкими обитателями дальневосточной тайги. А также посетите масштабную зелёную зону в городском парке «Северный», где собрана целая коллекция архитектурных аттракционов всех эпох и направлений.

Описание экскурсии

Зоосад Приамурский им. В. П. Сысоева

Для начала мы отправимся в пригород Хабаровска, где находится настоящий уголок дальневосточной фауны — Приамурский зоосад. Он разместился на склоне небольшой возвышенности, покрытой лиственным лесом. Здесь вы увидите более 110 видов животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу, а я подробнее расскажу вам о самых ярких представителях зоосада.

Парк «Северный»

Затем вернёмся в город и посетим парк «Северный», где вы узнаете, как на месте студенческого «огорода» появился один из красивейших парков Хабаровска. Во время прогулки по парку я познакомлю вас с архитектурой русского национального зодчества, которая представлена здесь храмовым комплексом, а также с красивыми постройками других направлений. А ещё вы сможете набрать освещенной воды из целебного источника и полюбоваться симпатичными уточками, обитающими в здешних прудах.

Организационные детали