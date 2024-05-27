Маршрут экскурсии разработан так, чтобы за 2,5 часа можно было увидеть ключевые локации Хабаровска: Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост. Эти места имеют богатую историю и связаны с прошлым
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фотографии с видовыми точками
- 🕰 Погружение в историю Хабаровского края
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🏞 Посещение живописных природных мест
Что можно увидеть
- Амурский утёс
- Памятник Муравьёву-Амурскому
- Башня Инфиделя
- Амурский мост
- Парк Амурского
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Амурский утёс, откуда открывается впечатляющий вид на сопки Хехцира и слияние двух крупных дальневосточных рек — Амура и Уссури
- Памятник Муравьёву-Амурскому — видному государственному деятелю и основателю Хабаровска. Монумент расположен на вершине утёса.
- Башня Инфиделя — самое загадочное здание Хабаровска. Именно отсюда получаются лучшие фотографии Амурского моста.
- Амурский (Хабаровский) мост, который местные жители называют «амурским чудом». Мы проедем по нему, и вы сами поймёте правдивость этого названия.
- Парк Амурского — самый красивый и ухоженный в Хабаровске. Рядом с ним можно полюбоваться историческими зданиями.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Corolla и услуги гида. Есть детское кресло.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Комсомольская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Хабаровске
Провёл экскурсии для 374 туристов
Меня зовут Василий, я бесконечно влюблён в природу Дальнего Востока. Увлекаюсь историей родного края. Организую экскурсии и походы для путешественников всех возрастов и уровней физической подготовки. Также являюсь профессиональным спасателем, что позволяет обеспечить на маршрутах безопасность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
27 мая 2024
Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
Е
Евгений
24 мая 2024
Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
Л
Людмила
12 мая 2024
Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь - все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск!
О
Оксана
9 мая 2024
Очень понравилось. Гид приятен, доброжелатен. Узнали много интересного про город Хабаровск. Рекомендую!!
И
Иван
6 мая 2024
Спасибо Василию за прекрасную экскурсию, за ответственный подход к своему делу - наша компания отлично провела время в Хабаровске!
Марина
2 мая 2024
Я люблю наш Дальний Восток, и всегда с интересом слушаю его историю во всех городах, где бываю. Также случилось и в Хабаровске, это был мой первый приезд в город, и за 2,5 часа я узнала много интересного, увидела красивые места, мы проехались по городу, даже заехали на тот самый мост с 5000 купюры.
Спасибо большое Василию за эту экскурсию!
Спасибо большое Василию за эту экскурсию!
Е
Елена
27 апр 2024
Экскурсия очень понравилась, интересно, познавательно, информативно, гид замечательный, отличный рассказчик с прекрасным знанием истории Хабаровска и не только. Огромное спасибо за новые эмоции, впечатления, знания, обязательно закажем ещё какую-нибудь эскурсию. Рекомендуем, не пожалеете.
Е
Елена
21 апр 2024
Очень насыщенная экскурсия с погружением в историю города от основания до наших дней. Удобный формат: часть на автомобиле, часть пешком. Самостоятельно и не зная города охватить локации проблематично и точно не так интересно. Организатор доброжелательный, контактный, приятный, с хорошим знанием предмета. Мне экскурсия понравилась, осталось приятное впечатление и красивые фото)
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