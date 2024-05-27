Я люблю наш Дальний Восток, и всегда с интересом слушаю его историю во всех городах, где бываю. Также случилось и в Хабаровске, это был мой первый приезд в город, и за 2,5 часа я узнала много интересного, увидела красивые места, мы проехались по городу, даже заехали на тот самый мост с 5000 купюры.

Спасибо большое Василию за эту экскурсию!