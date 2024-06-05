1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
«Третья часть программы — обзорное путешествие по городу»
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите легендарный Амур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«И в завершение познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя, где я расскажу, почему то самое место, с которого был сделан снимок моста для пятитысячной купюры, называют безбожным»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
«Альбертс, Кинотеатр Гранд-иллюзион, здание городской Думы, доходные дома, первая аптека — в программе будут все главные достопримечательности Хабаровска»
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте, в пределах центра города
«В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя»
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место (по договоренности)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
«Кульминацией нашей прогулки станет знакомство со Спасо-Преображенским собором, который является третьим по размерам православным храмом России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: В любом месте, в пределах центра города
«На знакомство с городом с вами отправятся только ваши друзья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальное путешествие по Хабаровску: архитектура, история и природа
Погрузитесь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь его архитектурой и природой в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
«На площади Ленина вы сможете постоять у памятного знака «Нулевой километр», а с обзорной площадки Амурского утеса — полюбоваться хабаровскими панорамами»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
«Благодаря этому знакомству, узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток»
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску с выбором музея
Погрузитесь в культурное наследие Хабаровска, выбрав экскурсию с посещением музея говорящих машин или музеев Рыбы Амура
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия по Хабаровску с посещением музея по выбору – «Музея говорящих машин» или музеев «Рыбы Амура» и «Городские места силы»»
Расписание: По договоренности
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
«Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ООльга20 мая 2024Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела
- ААлександр15 мая 2024Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ННаталья30 апреля 2024Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
- ССтаростенков28 апреля 2024Для нас невозможны путешествия без знакомства с природой края. Благодаря прогулке по Большехехцирскому заповеднику с гидом Василием мы познакомились с
- ССтаростенков28 апреля 2024Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
- ППавел26 апреля 2024Всё очень хорошо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Обзорные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 800 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Хабаровска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хабаровске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024