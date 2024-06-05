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именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!