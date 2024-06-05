Обзорные и познавательные экскурсии Хабаровска

Найдено 15 экскурсий в категории «Обзорные» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
«Третья часть программы — обзорное путешествие по городу»
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800 за человека
Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
«Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите легендарный Амур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«И в завершение познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя, где я расскажу, почему то самое место, с которого был сделан снимок моста для пятитысячной купюры, называют безбожным»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
Путешествие по Хабаровску на ретроавтомобиле подарит вам уникальную возможность увидеть город с новой стороны и узнать его историю
Начало: На Комсомольской площади
«Альбертс, Кинотеатр Гранд-иллюзион, здание городской Думы, доходные дома, первая аптека — в программе будут все главные достопримечательности Хабаровска»
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
14 700 за всё до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
42 отзыва
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Хабаровск - город большой реки
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте, в пределах центра города
«В завершение нашей прогулки вы познакомитесь с историей мистической Башни Инфиделя»
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
от 13 350 за всё до 4 чел.
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место (по договоренности)
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Начало: По согласованию с гидом
«Кульминацией нашей прогулки станет знакомство со Спасо-Преображенским собором, который является третьим по размерам православным храмом России»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Город с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: В любом месте, в пределах центра города
«На знакомство с городом с вами отправятся только ваши друзья»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 800 за всё до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Хабаровску на транспорте туриста
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие по Хабаровску: архитектура, история и природа
Погрузитесь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь его архитектурой и природой в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
«На площади Ленина вы сможете постоять у памятного знака «Нулевой километр», а с обзорной площадки Амурского утеса — полюбоваться хабаровскими панорамами»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
«Благодаря этому знакомству, узнаете, чем был обусловлен приход России на Дальний Восток»
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Хабаровску с выбором музея
Погрузитесь в культурное наследие Хабаровска, выбрав экскурсию с посещением музея говорящих машин или музеев Рыбы Амура
Начало: По договоренности
«Обзорная экскурсия по Хабаровску с посещением музея по выбору – «Музея говорящих машин» или музеев «Рыбы Амура» и «Городские места силы»»
Расписание: По договоренности
11 июня в 18:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 9 чел.
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
«Вас ждёт знакомство со знаменитыми реликтами и эндемиками Дальнего Востока»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
    Анастасия-прекрасный экскурсовод и собеседник. Я увидела и услышала ровно то, что хотела
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
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    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Для нас невозможны путешествия без знакомства с природой края. Благодаря прогулке по Большехехцирскому заповеднику с гидом Василием мы познакомились с
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    флорой края, посетили смотровые точки с шикарными видами (даже кусающие муравьи нам настроение не испортили). Мы были с детьми 17 и 12 лет. Были моменты, когда они уставали, но вечером во время семейного обсуждения прогулки оба признались, что довольны этой экскурсией. Василий вежливый, тактичный, работает спасателем, поэтому и детям и нам было очень интересно общаться с ним о его профессии. Спасибо Василию за экскурсию!

  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
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    сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный, зелёный и уютный город. Особая благодарность Евгению. Это гид, который знает про город все и даже больше. Удивлением для нас стала информация про железнодорожный тоннель под Амуром, и ещё много всего интересного. Минусов не было. Огромное спасибо за увлекательную прогулку по Хабаровску и много положительных эмоций.

  • П
    Павел
    26 апреля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Всё очень хорошо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
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  4. Хабаровск - город большой реки
  5. По Хабаровску - на ретроавтомобиле
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Привокзальная площадь
  4. Амурский мост
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Обзорные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 800 до 14 700. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Хабаровска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хабаровске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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