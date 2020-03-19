- Заразилось 977+42
- Умерло 7
- Выздоровело 407+42
- Болеют сейчас 563
- Летальность 0.72%около 7 чел. на 1000 заболевших
В Хабаровском крае, включая Хабаровск, находится 0.42%, 977 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 407 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 563 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Хабаровске и Хабаровском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хабаровском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Хабаровском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Хабаровском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Хабаровского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|977+42+4%
|7
|407+42+12%
|—563
|11 мая 2020
|935+39+4%
|7
|365+20+6%
|▲563+19
|10 мая 2020
|896+34+4%
|7
|345
|▲544+34
|9 мая 2020
|862+41+5%
|7
|345+89+35%
|▼510-48
|8 мая 2020
|821+40+5%
|7
|256+22+9%
|▲558+18
|7 мая 2020
|781+43+6%
|7
|234+30+15%
|▲540+13
|6 мая 2020
|738+39+6%
|7
|204+32+19%
|▲527+7
|5 мая 2020
|699+31+5%
|7
|172+50+41%
|▼520-19
|4 мая 2020
|668+39+6%
|7
|122+5+4%
|▲539+34
|3 мая 2020
|629+34+6%
|7
|117+18+18%
|▲505+16
* "0" или "—", могут означать, что данных нет