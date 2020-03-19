Заразилось 977 +42

Умерло 7

Выздоровело 407 +42

Болеют сейчас 563

Летальность 0.72% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Хабаровском крае, включая Хабаровск, находится 0.42%, 977 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 407 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 563 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Хабаровске и Хабаровском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хабаровском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.26 раза в Хабаровском крае летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Хабаровском крае

Карта распространения коронавируса в Хабаровском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Хабаровском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Хабаровского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 977 +42+4% 7 407 +42+12% — 563 11 мая 2020 935 +39+4% 7 365 +20+6% ▲ 563+19 10 мая 2020 896 +34+4% 7 345 ▲ 544+34 9 мая 2020 862 +41+5% 7 345 +89+35% ▼ 510-48 8 мая 2020 821 +40+5% 7 256 +22+9% ▲ 558+18 7 мая 2020 781 +43+6% 7 234 +30+15% ▲ 540+13 6 мая 2020 738 +39+6% 7 204 +32+19% ▲ 527+7 5 мая 2020 699 +31+5% 7 172 +50+41% ▼ 520-19 4 мая 2020 668 +39+6% 7 122 +5+4% ▲ 539+34 3 мая 2020 629 +34+6% 7 117 +18+18% ▲ 505+16 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Хабаровском крае по дням