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Последние новости коронавируса в Хабаровском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 977+42
  • Умерло 7
  • Выздоровело 407+42
  • Болеют сейчас 563
  • Летальность 0.72%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Хабаровском крае, включая Хабаровск, находится 0.42%, 977 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 7 умерло, 407 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 563 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Хабаровске и Хабаровском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хабаровском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.26 разав Хабаровском крае летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Хабаровском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Хабаровском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Хабаровском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Хабаровского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020977+42+4%7407+42+12%563
11 мая 2020935+39+4%7365+20+6%563+19
10 мая 2020896+34+4%7345544+34
9 мая 2020862+41+5%7345+89+35%510-48
8 мая 2020821+40+5%7256+22+9%558+18
7 мая 2020781+43+6%7234+30+15%540+13
6 мая 2020738+39+6%7204+32+19%527+7
5 мая 2020699+31+5%7172+50+41%520-19
4 мая 2020668+39+6%7122+5+4%539+34
3 мая 2020629+34+6%7117+18+18%505+16
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Хабаровском крае по дням

Хабаровский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Хабаровском крае

Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса
Российский регион перенес очистку берегов из-за коронавируса
lenta.ru
28.04.2020 17:34
Власти Хабаровского края перенесли работы по очистке берегов рек и озер на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель министерства природных ресурсов региона Алексей Сабитов. В крае собирались в течение года очистить не менее 80 километров береговой черты.
В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса
В российском регионе ввели масочный режим из-за коронавируса
lenta.ru
22.04.2020 09:16
Власти Хабаровского края ввели масочный режим на всей территории региона. Согласно новым правилам, жители не могут находиться без средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, административных зданиях, в общественном транспорте и такси, а также на остановках и вокзалах, в аэропортах.
В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды
В Хабаровске из-за коронавируса уберут с улиц качели и спортивные снаряды
РБК
21.04.2020 10:35
В Хабаровске завели дело из-за побега из больницы пациента с COVID-19
В Хабаровске завели дело из-за побега из больницы пациента с COVID-19
РБК
18.04.2020 10:29
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
lenta.ru
18.04.2020 08:54
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал. В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов. Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы.
На сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом завели уголовное дело
На сбежавшего из больницы россиянина с коронавирусом завели уголовное дело
lenta.ru
18.04.2020 08:07
Житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Россиянин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его вернули в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 15:38
В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Все эти лица, кроме одного, прибыли из России.
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
В еще одном российском регионе умерла первая пациентка с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 14:52
В городской больнице Йошкар-Олы умерла первая в Республике Марий Эл пациентка с подтвержденным коронавирусом. По словам главы республики Александра Евстифеева, умершей было 37 лет, она имела «множество хронических заболеваний». Пациентка заразилась контактным путем.Накануне о первом умершем сообщили в Хабаровском крае.
Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом
Еще в одном российском регионе умер первый человек с коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 08:58
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае. Скончалась 77-летняя женщина, которая контактировала с приехавшим из Испании и была госпитализирована с тяжелой двусторонней пневмонией. У нее было множество хронических болезней и стентирование коронарных артерий..
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
РБК
08.04.2020 07:39
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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