Заразилось 503 +37

Умерло 8

Выздоровело 102 +6

Болеют сейчас 393 +31

Летальность 1.59% около 16 чел. на 1000 заболевших

В Хакасии, включая Абакан, находится 0.22%, 503 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 102 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 393 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Абакане и Хакасии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хакасии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.75 раза в Хакасии летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 16 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Хакасии

Карта распространения коронавируса в Хакасии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Абакане и Хакасии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Хакасии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 503 +37+8% 8 102 +6+6% ▲ 393+31 11 мая 2020 466 +41+10% 8 96 ▲ 362+41 10 мая 2020 425 +22+5% 8 96 +2+2% ▲ 321+20 9 мая 2020 403 +36+10% 8 94 +44+88% ▼ 301-8 8 мая 2020 367 +15+4% 8 50 ▲ 309+15 7 мая 2020 352 +12+4% 8 50 +15+43% ▼ 294-3 6 мая 2020 340 +22+7% 8 35 +3+9% ▲ 297+19 5 мая 2020 318 +16+5% 8 +1+14% 32 +7+28% ▲ 278+8 4 мая 2020 302 +30+11% 7 25 +3+14% ▲ 270+27 3 мая 2020 272 +6+2% 7 22 ▲ 243+6 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Хакасии по дням