Последние новости коронавируса в Хакасии на сегодня со статистикой
Заразилось 503+37
Умерло 8
Выздоровело 102+6
Болеют сейчас 393+31
Летальность 1.59%около 16 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Хакасии, включая Абакан, находится 0.22%, 503 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 102 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 393 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Абакане и Хакасии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хакасии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Хакасии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Абакане и Хакасии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Хакасии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
503+37+8%
8
102+6+6%
▲393+31
11 мая 2020
466+41+10%
8
96
▲362+41
10 мая 2020
425+22+5%
8
96+2+2%
▲321+20
9 мая 2020
403+36+10%
8
94+44+88%
▼301-8
8 мая 2020
367+15+4%
8
50
▲309+15
7 мая 2020
352+12+4%
8
50+15+43%
▼294-3
6 мая 2020
340+22+7%
8
35+3+9%
▲297+19
5 мая 2020
318+16+5%
8+1+14%
32+7+28%
▲278+8
4 мая 2020
302+30+11%
7
25+3+14%
▲270+27
3 мая 2020
272+6+2%
7
22
▲243+6
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Хакасии по дням
Хакасия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Хакасии
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В Хакасии сорвалась сессия Верховного совета, на которой было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса. Мероприятие не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 50 депутатов на заседание пришли лишь 30. Из-за нехватки участников сессию перенесли.
Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к местным жителям, предпринимателям и меценатам с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, однако позднее удалило сообщение со своего сайта. Власти региона назвали это личной инициативой врачей и пообещали обеспечить их.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Так, согласно новому расписанию, компания решила отказаться от полетов в Абакан и Нижнекамск. Кроме того, число рейсов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 в неделю.
Начиная с 31 марта власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах ввели запрет на продажу.
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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