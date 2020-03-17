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Последние новости коронавируса в Хакасии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 503+37
  • Умерло 8
  • Выздоровело 102+6
  • Болеют сейчас 393+31
  • Летальность 1.59%около 16 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Хакасии, включая Абакан, находится 0.22%, 503 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 102 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 393 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Абакане и Хакасии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Хакасии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.75 разав Хакасии летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
16 человекв среднем умирает в Хакасии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Хакасии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Абакане и Хакасии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Хакасии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020503+37+8%8102+6+6%393+31
11 мая 2020466+41+10%896362+41
10 мая 2020425+22+5%896+2+2%321+20
9 мая 2020403+36+10%894+44+88%301-8
8 мая 2020367+15+4%850309+15
7 мая 2020352+12+4%850+15+43%294-3
6 мая 2020340+22+7%835+3+9%297+19
5 мая 2020318+16+5%8+1+14%32+7+28%278+8
4 мая 2020302+30+11%725+3+14%270+27
3 мая 2020272+6+2%722243+6
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Хакасии по дням

Хакасия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Хакасии

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В Хакасии сорвалась сессия парламента в период пандемии
В Хакасии сорвалась сессия парламента в период пандемии
lenta.ru
24.04.2020 14:27
В Хакасии сорвалась сессия Верховного совета, на которой было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса. Мероприятие не состоялось из-за отсутствия кворума. Из 50 депутатов на заседание пришли лишь 30. Из-за нехватки участников сессию перенесли.
Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу
Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу
lenta.ru
23.04.2020 16:50
Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к местным жителям, предпринимателям и меценатам с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, однако позднее удалило сообщение со своего сайта. Власти региона назвали это личной инициативой врачей и пообещали обеспечить их.
С сайта Минздрава Хакасии удалили обращение к меценатам. В нём их просили помочь с питанием для врачей
С сайта Минздрава Хакасии удалили обращение к меценатам. В нём их просили помочь с питанием для врачей
tj
23.04.2020 15:25
Власти республики заявили, что не знали о необходимости дополнительного финансирования больницы.
«Аэрофлот» объявил о сокращении полетов по России
«Аэрофлот» объявил о сокращении полетов по России
lenta.ru
23.04.2020 13:09
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении количества перелетов по рейсам внутри страны в мае на фоне пандемии коронавируса. Так, согласно новому расписанию, компания решила отказаться от полетов в Абакан и Нижнекамск. Кроме того, число рейсов в Санкт-Петербург сокращено с 70 до 42 в неделю.
Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
РБК
01.04.2020 14:21
Жители Башкортостана смогут покупать спиртные напитки с 10:00 до 18:00. В Хакасии ввели куда более строгие ограничения, здесь алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 15:00
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
lenta.ru
01.04.2020 13:59
Начиная с 31 марта власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах ввели запрет на продажу.
Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19
Глава Хакасии сообщил о карантине после перелета с заболевшей COVID-19
РБК
27.03.2020 07:36

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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