Приглашаем на обзорную двухчасовую прогулку по Ханты-Мансийску. Вас ждет увлекательный рассказ о городе, его истории и традициях и культуре.
Во время экскурсии вы увидите:
- объездную дорогу вдоль р. Иртыш
- мост «Красный Югорский дракон»
- Археопарк, где можно сфотографироваться с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира
- набережную Иртыша
- историческое село Самарово
- площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири»
- смотровую площадку с памятным знаком «Покорителям земли Сибирской»
- центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко
- храм Воскресения Христова
- центральная площадь
- парк Лосева
- памятник Матери-Югре
- парк Победы
- Шахматная академия
Важно знать:
- Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.