Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску.



В программе посещение села Самарово, площади Свободы, храма Воскресения Христова, парков Победы и имени Лосева, Археопарка, где можно сфотографироваться с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира, прогулка по набережной Иртыша.



Вас ждут увлекательные истории о жизни города, его культуре и традициях.