Ханты-Мансийск: история и современность

Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску

Приглашаем вас на обзорную прогулку по Ханты-Мансийску.

В программе посещение села Самарово, площади Свободы, храма Воскресения Христова, парков Победы и имени Лосева, Археопарка, где можно сфотографироваться с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира, прогулка по набережной Иртыша.

Вас ждут увлекательные истории о жизни города, его культуре и традициях.
Ханты-Мансийск: история и современность
Ханты-Мансийск: история и современность
Ханты-Мансийск: история и современность

Что вы увидите 🤩

  • объездную дорогу вдоль р. Иртыш
  • мост «Красный Югорский дракон»
  • Археопарк, где можно сфотографироваться с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира
  • набережную Иртыша
  • историческое село Самарово
  • площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири»
  • смотровую площадку с памятным знаком «Покорителям земли Сибирской»
  • центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко
  • храм Воскресения Христова
  • центральная площадь
  • парк им. Лосева
  • памятник Матери-Югре
  • парк Победы
  • Шахматная академия
Приглашаем на обзорную двухчасовую прогулку по Ханты-Мансийску. Вас ждет увлекательный рассказ о городе, его истории и традициях и культуре.

Во время экскурсии вы увидите:

  • объездную дорогу вдоль р. Иртыш
  • мост «Красный Югорский дракон»
  • Археопарк, где можно сфотографироваться с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира
  • набережную Иртыша
  • историческое село Самарово
  • площадь Свободы, скульптуру «Ворота Сибири»
  • смотровую площадку с памятным знаком «Покорителям земли Сибирской»
  • центр лыжного спорта им. А. В. Филипенко
  • храм Воскресения Христова
  • центральная площадь
  • парк Лосева
  • памятник Матери-Югре
  • парк Победы
  • Шахматная академия

Важно знать:

  • Во время экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Билет
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: Комсомольская 45/1
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Евгения Р.
Евгения Р.
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