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Полезная информация о Ханты-Мансийске

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Местное время в Ханты-Мансийске
23:3423
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаХанты-Мансийск
По-английскиKhanty-Mansiysk
Столица регионаХанты-Мансийск является столицей региона
Население города67 800 чел.
АэропортХанты-Мансийск HMA
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота50 м. от уровня моря

Где находится Ханты-Мансийск на карте

Ханты-Мансийск фото города
Ханты-Мансийск

Популярные экскурсии в Ханты-Мансийске

Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
3900
за чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли!
Ханты-Мансийск - лучший город Земли!
4000
за чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
5
11 отзывов
3900
за чел.
Увидеть, как в северном городе гармонично сливаются национальный уклад и современная жизнь
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
Добро пожаловать в Ханты-Мансийск!
3800
за чел.
Насыщенная автомобильная экскурсия по культовым местам города
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
Лесной Ханты-Мансийск: медитативная экскурсия
4000
за чел.
Пройти по сибирским эко-тропам, послушать варган и погрузиться в мир легенд народов ханты и манси
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