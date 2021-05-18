Полезная информация о Ханты-Мансийске
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Местное время в Ханты-Мансийске
23:3423
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ханты-Мансийск
|По-английски
|Khanty-Mansiysk
|Столица региона
|Ханты-Мансийск является столицей региона
|Население города
|67 800 чел.
|Аэропорт
|Ханты-Мансийск HMA
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря
Где находится Ханты-Мансийск на карте
Ханты-Мансийск
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